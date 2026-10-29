KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí

Espresso, cappuccino, latte macchiato... ako dobre poznáš svoju kávu? 👀
Na Slovensku máme silnú kaviarenskú kultúru. Bežne chodíme na kávu s kamošmi po práci, cez víkend nemôže chýbať brunch s cappuccinom a cestou na nákup si zoberieme do ruky karamelové lattéčko. Vidíš sa v tom? A dokážeš povedať o káve viac než len to, že bez nej neprežiješ ani deň? Otestuj sa v našom kvíze nižšie.
A pokiaľ si jeden z tých ľudí, ktorí milujú netradičné kávové prevedenia, máme pre teba perfektný tip. Na čerpačkách OMV teraz nájdeš tri nové sezónne latte z kávy VIVA Costa Rica 100 % Arabica, ktoré sú ako stvorené na zimné obdobie: Cherry Latte, Ube Latte a Caramel Latte.
Ube Latte upúta pozornosť najmä svojou fialovou farbou. Jeho chuť je jemne sladká a pripomína vanilku či oriešky. Caramel Latte je ochutená káva doplnená šľahačkou a karamelovým toppingom. „Čerešničkou“ ponuky je Cherry Latte, ktorého ovocné tóny dopĺňajú kávovú chuť a jemná šľahačka uzatvára netradičný zážitok. 😋
Takže utekaj po kávu a pusti sa do nášho kvízu. ✨