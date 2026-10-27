„Svět, který jsme znali, mizí před očima. Technologie nás propojují, ale zároveň vzdalují, války sledujeme v přímém přenosu a v záplavě informací je stále těžší rozpoznat, čemu věřit,“ píší Mutanti o svém novém tracku, který nahráli společně s Tata Bojs.
„Je to naše reakce a reflexe světa, ve kterém žijeme. Ve kterém se snažíme existovat a orientovat, nejlépe, jak umíme. Odráží naši tíseň a strach a zároveň víru v budoucnost, která nebude plná zla, hrubosti, hulvátství a zabíjení lidí. Buďme k sobě hodnější,“ přemítá Jan Vejražka z Mutantů Hledaj Východisko.
Naléhavě vyznívající píseň doprovází videoklip, ve kterém se kromě kompletní sestavy obou uskupení objevila i Berenika Kohoutová. Natáčelo se v kulturním domě v Kralupech nad Vltavou, kde režisér klipu Jan Konvalinka pracoval jako produkční.
Během koncertu s frontmanem Tata Bojs Milanem Caisem vtipkoval, že ho klip bude stát místo. Na jeho slova skutečně došlo, o měsíc později mu nebyla prodloužena pracovní smlouva.
Track je součástí alba Rada starších, kam si kromě Tata Bojs přizvali také Kata z Prago Union a Sifona z WWW Neurobeat. Pokřtí ho ve čtvrtek 12. listopadu v pražském Lucerna Music Baru, kde s nimi vystoupí i Cyril Kaplan, Berenika Kohoutová a Fanda Holý.