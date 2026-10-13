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Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
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Tento článek je sponzorovaný obsah skupiny Veolia Energie.
dnes 13. října 2026 v 12:30
Čas čtení 2:00
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Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe

Zažij Prahu jinak: Pět míst, která mají po setmění úplně jiný vibe
Zdroj: Prague City Tourism
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Přes den kolem nich možná projdeš bez povšimnutí, ale večer dostávají úplně jinou atmosféru. Praha má spoustu míst, která se po setmění proměňují v nečekané kulisy pro procházku, kulturní zážitek nebo spontánní večerní výlet. Stačí sejít z obvyklé trasy.

Praha z vody

V noci si z řeky užiješ Prahu úplně jinak. Osvětlené památky, odrazy na hladině a panorama města, které znáš z každodenních procházek, najednou chytí úplně odlišný nádech. Vydej se na večerní plavbu po Vltavě a užij si Prahu z jiné perspektivy. Je to ideální plán na rande i na večer, kdy chceš na chvíli zpomalit a uniknout ruchu velkoměsta.

@nstnk.a The most magical way to see Prague ✨ Evening boat ride with @Prague Boats on the Vltava River #prague #vltava #citylights #travelreels ♬ intro x chorus the night we met - aboutourfeelingss🪐

Signal festival

Během Signal Festivalu se Praha promění v jednu velkou galerii pod širým nebem. Historické fasády ožívají videomappingem, ulice zaplňují světelné instalace a známá místa získávají úplně nový rozměr. Nejde jen o vizuální zážitek, některá díla tě přimějí zamyslet se nad tím, jak město funguje.

Pokud chceš kromě vizuálního zážitku objevit i něco, co tě možná nenapadlo, nenech si ujít projekci od partnera festivalu, společnosti Pražská teplárenská ze skupiny Veolia. Jejich spot přímo na staroměstské radnici ti přiblíží, jak funguje proudění tepla v hlavní metropoli a co všechno se odehrává pod povrchem města, aniž bychom si toho běžně všímali. Projekce propojuje motivy vody, tepla a neviditelné energie, které dnem i nocí tečou pod povrchem města a udržují ho v chodu. Spojuje tak goticko-renesanční detaily s dynamickým digital artem a pohlcujícím zvukem, přičemž ukazuje a tvoří magický, téměř hypnotizující zážitek.

Kdy vyrazit? Signal Festival se letos koná od 15. do 18. října 2026. Mrkni na program festivalu a naplánuj si večerní trasu tak, abys projekci společnosti Veolia nepropásl*a.

zjisti více o společnosti pražská teplárenská
signal festival signal festival signal festival signal festival
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Podchody pod Hlávkovým mostem

Podchody pod Hlávkovým mostem jsou multifunkčním prostorem, kde najdeš skatepark, stěnu na bouldering i prostor pro koncerty a další kulturní akce. Betonová architektura, graffiti a syrová atmosféra tu vytvářejí úplně jinou tvář Prahy, než na jakou jsi zvyklý*á z centra. Pokud tě baví alternativní kultura a místa, která si žijí vlastním životem, tohle místo by ti nemělo uniknout.

Národní památník na Vítkově

Pro milovníky a milovnice artových filmů a urban atmosféry (it's giving La Haine). Monumentální architektura, dlouhé schody a výhledy na noční Prahu vytvářejí kulisu, která má daleko k romantickým pohlednicím z centra. Vítkov má syrovou, trochu melancholickou atmosféru a působí skoro jako filmová scéna. Vezmi si foťák, projdi se po okolí a užij si Prahu z trochu drsnější perspektivy. Jen počítej s tím, že přístupnost jednotlivých částí památníku se může lišit podle otevírací doby.

vítkov
Zdroj: Prague City Tourism

Lanovkou na Petřín a pak procházkou dolů

Tenhle noční výlet nabízí opravdu rozmanitou atmosféru. Výjezd nově zrekonstruovanou zubačkou má až cyberpunkový vibe. Je atmosfericky nasvícená a navíc má prosklený strop, kterým vidíš noční oblohu. Dva vozy lanovky navíc flirtují. Při míjení jeden vůz pomocí světla „mrkne“ a druhý se změnou zbarvení interiérového osvětlení „začervená“. Pokud by ti to nestačilo, můžeš se na Petříně zastavit ve Štefánikově hvězdárně, která nabízí skoro každý den sledování noční oblohy velkými dalekohledy. 

Lanovka jezdí každých deset minut až do 22:15. Jízdu máš v rámci Lítačky zdarma, samostatná jízdenka bez Lítačky stojí 100 Kč.

lanovka petřín
Zdroj: Wikimedia / Skot
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Náhledový obrázek: Prague City Tourism
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