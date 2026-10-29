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Kdy si zahraješ GTA VI na PC a zavařil si PlayStation na obří problém?
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dnes 29. října 2026 v 16:00
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Zdeněk Princ

Kdy si zahraješ GTA VI na PC a zavařil si PlayStation na obří problém?

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Prohrává PlayStation souboj s hackery?

Vysvětlujeme, jakým problémům čelí PlayStation a čeho se v těchto dnech nejvíce bojí vývojáři GTA VI.

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