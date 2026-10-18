Nakupování z druhé ruky už dávno neznamená prohrabávat se hromadami oblečení v sekáčích a doufání, že mezi třiceti polyesterovými halenkami najdeš ten jeden kvalitní kousek.
Online platformy jako Sellpy umožňují ulovit vintage i aktuální kousky z nových kolekcí za zlomek ceny. Proto jsem se vydala na menší online lov a musím říct, že se mi podařilo ukořistit pár super věcí – třeba úplně nové šaty od značky Sézane, outdoorovou bundu Carhartt nebo legíny Oner Active doslova za pár stovek. V článku ti ukážu, jak podobné kousky najít, vysvětlím, jak funguje nákup i prodej přes Sellpy a samozřejmě se pochlubím i svojí objednávkou.
Co je Sellpy a proč tě bude bavit?
Sellpy je švédská společnost založená v roce 2014 ve Stockholmu. Jedná se o secondhandovou platformu, která usnadňuje nákup a prodej z druhé ruky. Funguje podobně jako e-shop, kde si vybíráš z kousků, které někomu jinému zabíraly místo ve skříni. Zároveň tam můžeš jednoduše prodat věci, které už nevyužiješ.
Najdeš tam v podstatě všechno – oblečení, boty, kabelky, doplňky, sportovní věci, kosmetiku nebo třeba kousky pro děti a domácnost. Můžeš tam narazit na starší kolekce oblíbených značek, vyprodané kousky nebo věci, které jsou nové mimo tvůj rozpočet. A kromě své peněženky samozřejmě šetříš i přírodu, protože dáváš šanci věcem, které by jinak mohly skončit na skládce.
Jak najít ty nejlepší kousky
Jako milovnice nakupování z druhé ruky ti dám pár osobních tipů, jak narazit na ty nejlepší nabídky. Ten první se ti možná bude zdát jako samozřejmost, ale je důležitý – jestli nechceš hodiny scrollovat, než narazíš na to, co chceš, napřed si ujasni, co to je. Pak jsou tvůj největší pomocník filtry.
Nestačí zvolit kategorii, ve které budeš hledat. Nejdůležitější parametry, které bys měl*a vždycky upřesnit, jsou:
- Velikost – nejlepší je zvolit dvě až tři, protože kousky od různých značek mohou sedět jinak.
- Stav – upřesni, jestli hledáš jen nové kousky, nebo ti nevadí menší vady.
- Cena – urči, kolik jsi ochotný*á za daný kousek zaplatit.
Díky tomu si vyselektuješ jen věci, o které máš opravdu zájem.
Pokud chceš hledání upřesnit, nabízí se i další možnosti filtrování. Super useful je filtr materiál. Například když hledáš kvalitní svetr na podzim, dává větší smysl hledat jen mezi těmi, které jsou z vlny, kašmíru, případně bavlny, spíš než pátrat u jedné značky. Pokud ale toužíš po konkrétní kabelce, je samozřejmě nejlepší si zobrazit výrobky přímo daného brandu.
Produkty můžeš vyhledávat také podle sezóny, fashion stylu nebo střihu – dají se filtrovat třeba topy s různými typy výstřihu nebo různé délky kalhot. Sellpy má navíc funkci pro hledání podobných věcí, takže když narazíš na něco, co se ti líbí, ale není to úplně ono, můžeš si nechat zobrazit další takové kousky.
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Další tip je používat vyhledávání – tady je právě důležité přesně vědět, co chceš, a popsat to dvěma až třemi slovy – například „dámská lněná košile“, „crop kožená bunda“ nebo „vintage kabelka“. A ideálně ještě přidat výše zmíněné filtry.
Při hledání konkrétního produktu nemusíš nabídku procházet každý den. Uložené vyhledávání tě upozorní, když se objeví nové zboží odpovídající zadání. Věci si také můžeš přidat do oblíbených a když dojde k poklesu ceny, dostaneš notifikaci. Kousky, které se dlouhodobě neprodají, Sellpy prodává jako „poslední šanci“, takže jestli chceš co nejlepší cenu, vyplatí se je sledovat. Zároveň tím ale riskuješ, že někdo jiný bude rychlejší.
Co jsme objednali a co nám přišlo
Zaměřila jsem se na to, abych vybrala oblečení z různých kategorií, takže mi dorazily jak sportovní a outdoorové, tak elegantnější kousky. Sice jsem při výběru zapomněla, že léto už skončilo, ale zase budu mít ready outfity na příští rok. Zároveň jsem oslovila svoje kolegyně, aby si taky něco vybraly, a měla jsem tak víc názorů. Tohle jsme nakonec ulovily:
Bunda Carhartt WIP
- 💸 Cena: 690 Kč
- 🛍️ Stav na webu: dobrý
- ⭐️ Hodnocení od Káti: Bundy přes hlavu od Carharttu běžně stojí kolem dvou až tří tisíc, takže za tuhle cenu super úlovek. Jediným malým nedostatkem jsou žmolky uvnitř bundy, ale při nošení nejsou vidět.
Tričko COS
- 💸 Cena: 530 Kč
- 🛍️ Stav na webu: nový s poznámkou "lehce zašpiněné"
- ⭐️ Hodnocení od Kajky: Obyčejné bílé tričko, ale přesně takové kousky nosím nakonec nejvíc. COS mám ráda hlavně kvůli střihům a tohle mi sedlo perfektně. Navíc přišlo ještě s cedulkou a za mnohem lepší cenu.
Kalhoty do deště Arket
- 💸 Cena: 800 Kč
- 🛍️ Stav na webu: dobrý
- ⭐️ Hodnocení od Kajky: Tyhle kalhoty jsou jeden z mých nejoblíbenějších úlovků ze Sellpy. Přišly ve fakt super stavu a za skvělou cenu. Jsou lehké, pohodlné a úplně ideální třeba na hike nebo výlet.
Legíny Oner Active
- 💸 Cena: 295 Kč
- 🛍️ Stav na webu: velmi dobrý
- ⭐️ Hodnocení od Káti: Legíny jsou moje oblíbená část objednávky. Už delší dobu jsem po active wear téhle značky koukala, a díky Sellpy jsem ho mohla vyzkoušet za zlomek ceny. Vypadají jako nové.
Sukně Selected Femme
- 💸 Cena: 830 Kč
🛍️ Stav na webu: velmi dobrý
- ⭐️ Hodnocení od Káti: Sukně je mi velká, ale věřím, že zásah šikovné švadlenky by to dokázal změnit. Přišla bez vad.
Šaty Sézane
- 💸 Cena: 1 920 Kč
- 🛍️ Stav na webu: nové s cenovkou
- ⭐️ Hodnocení od Káti: Šaty Sézane se na oficiálním webu prodávají kolem pěti tisíc korun, tyhle přišly úplně nové s cedulkou. Mají super složení, většinu materiálu tvoří viskóza a jsou moc příjemné.
Miska pro psa
Jop, na svoje si přišel i náš office psí miláček.
- 💸 Cena: 180 Kč
- 🛍️ Stav na webu: dobrý
- ⭐️ Hodnocení od Barči (panička): Miska přišla krásně čistá a Louis ji miluje. Hodnotím 10 z 10.
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S kódem REFRESHER15 získáš 15% slevu na první nákup a s kódem REFRESHERBAGS dostaneš dvě Sellpy tašky na prodej věcí zdarma.
Na Sellpy můžeš i prodávat
Jestli máš doma věci, které už nenosíš nebo nepoužíváš, můžeš je prostřednictvím Sellpy také poslat dál. Prodej funguje ve 24 zemích a stačí k němu objednat Sellpy tašku, do které svoje kousky zabalíš a odešleš. Sellpy jednotlivé kousky nafotí, změří, popíše a vystaví za tebe. Ty pak čekáš, až se prodají, a dostaneš svůj podíl z prodejní ceny. Na rozdíl od jiných platforem tak ušetříš čas, který bys strávil*a focením a odpovídáním na zprávy.
Podle dat platformy se dobře prodávají hlavně trendové věci. Téměř 40% nárůst ve vyhledávání Sellpy v poslední době zaznamenalo třeba u balerín. Často lidé vyhledávají oblečení a doplňky skandinávských značek jako Acne Studios, Fjällräven nebo Toteme. Mezi dlouhodobě nejvyhledávanější kategorie patří džíny, šaty, kabelky, mokasíny a pletené oblečení.
Celkově je proces jednoduchý – ať už chceš ulovit nový kousek do šatníku, nebo naopak poslat dál věci, které už nenosíš, platforma v podstatě všechno zařídí za tebe. Doufám, že ti tenhle přehled pomohl a přeju hodně štěstí na lovu nových přírůstků do šatníku.