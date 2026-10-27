VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?

„Po čtyřiceti letech, co tuhle práci dělám, jsem byl neuvěřitelně nervózní,“ prozrazuje Jiří Langmajer o natáčení celovečerního pokračování kultovního seriálu Lajna. Snímek představuje oficiální trailer a oznamuje datum premiéry.
Z původně komornějšího projektu vyrostla celovečerní podoba s větším produkčním zázemím, novými postavami a výraznějšími hokejovými scénami. „Je to až neuvěřitelné, že od první klapky seriálu Lajna uplynulo téměř 10 let,“ říká producent Daniel Strejc, podle něhož se za tu dobu změnilo téměř všechno kromě toho nejpodstatnějšího – „touhy pobavit lidi i sebe“.
Do své dnes už ikonické role trenéra Luboše Hrouzka se vrací Jiří Langmajer. Přestože postavu dobře zná, návrat k ní pro něj nebyl pouhou rutinou. „Po čtyřiceti letech, co tuhle práci dělám, jsem byl neuvěřitelně nervózní,“ přiznává herec. Na rozsáhlý scénář se připravoval podobně jako na divadelní inscenaci a snažil se mít text dokonale zažitý, aby mohl před kamerou s Hrouzkovými emocemi a temperamentem volně pracovat. Právě velká popularita postavy podle něj znamená i velkou odpovědnost vůči publiku, které má od návratu svého oblíbeného trenéra vysoká očekávání.
K Hrouzkovi se po letech vrátil také scenárista Petr Kolečko, autor všech tří seriálových sérií. Návrat ke známým postavám podle něj nebyl jen nostalgickým setkáním, ale také možností postavit je proti světu, který se od začátků Lajny výrazně proměnil. „Zvlášť dnešní doba, která je těžká, si vyžaduje hrdiny typu Luboše Hrouzka,“ říká Kolečko. A zatímco okolní svět se mění, Hrouzek zůstává do značné míry Hrouzkem – svérázným, výbušným a přesvědčeným o tom, že právě jeho pohled na věc je ten správný.
Po jeho boku samozřejmě nechybí Hana Vagnerová jako Deniska. Herečka se netají tím, že právě návrat k Lajně si dlouho přála. „Měla jsem ráda ty série a každý rok jsem chodila za producentem Danem Strejcem, proč neděláme další,“ říká Vagnerová. Podle ní se Petrovi Kolečkovi podařilo najít správnou rovnováhu mezi tím, co mají diváci na jednotlivých postavách rádi, a jejich přirozeným vývojem.
Na oficiální vstup filmu do kin 7. ledna 2027 ale fanoušci Hrouzka čekat nemusí. Už 11. prosince se LAJNA – KONEČNĚ FILM! představí v předpremiéře v Cinema City v Brně a o den později se vrátí přímo na jedno z nejdůležitějších míst svého natáčení. 12. prosince proběhne mimořádná předpremiéra v Mattoni Areně v Karlových Varech, kde bude film uveden až pro 3 tisíce diváků. Do haly, ve které vznikaly hokejové scény filmu, tentokrát usednou skuteční fanoušci. Projekci doprovodí herecká delegace a vstupenky na tuto speciální událost jsou v prodeji v síti Ticketportal.