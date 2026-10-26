K taneční soutěži StarDance neodmyslitelně patří i oslnivé kostýmy. Nejeden divák nebo divačka tvrdí, že na pořad koukají právě kvůli nim. Jaká easter eggs schovávají?
Část příběhů se rozhodla poodhalit kostýmní výtvarnice Kateřina Šmejkalová. Působí v módním ateliéru NOSME, který stojí za šaty herečky Sary Sandevy nebo tanečnice Natálie Otáhalové.
Šaty inspirované Rachel
Tomas Sean Pšenička se svou partnerkou Natálií oslnili tancem na píseň z legendárních Přátel. U známého herce zvolila návrhářka udržitelnost, některé prvky totiž pocházejí z archivu České televize. „V archivu jsme tentokrát objevili skutečné poklady, kravatu, vestu a košili. Je skvělé, když můžeme dát existujícím kostýmním prvkům nový život a propojit je se současným designem,“ vysvětluje kostýmní výtvarnice.
Kostým jeho taneční partnerky se zase inspiroval šatníkem postavy Rachel. „Krémová barva odkazovala k devadesátým létům, zatímco lesklý satén dodal kostýmu slavnostnost, která ke StarDance neodmyslitelně patří. A samozřejmě nesměly chybět kamínky. Zvolili jsme netradiční zelenou barvu, kterou jsme následně přenesli také do kravaty, aby oba kostýmy tvořily harmonický celek,“ popisuje Šmejkalová.
Elegantní rukavice Sary Prachař Sandevy
U kostýmu půvabné herečky znělo zadání jasně: Elegance, nostalgie a atmosféra počátku minulého století. „Sára s Danielem si přáli kostýmy, které v sobě ponesou nostalgii a vznešenost začátku minulého století. Hledala jsem proto styl, který tuto dobu vystihne, ale zároveň bude natolik nadčasový, že by se šaty daly obléknout i na současný ples,“ vysvětluje Kateřina Šmejkalová.
Sara si vybrala návrh sukně s květy, které se směrem dolů vytrácí. Jenže k němu neladily rukavice, původně totiž měly být bílé. „Během zkoušek jsme vyzkoušeli několik materiálů, od průhledné síťoviny až po samet. Nakonec jsme se rozhodli pro bílé rukavice, které na tmavém pozadí krásně vynikly. Navíc díky nim diváci mnohem lépe viděli ladné pohyby Sářiných rukou,“ popisuje návrhářka.