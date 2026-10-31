dnes 31. října 2026 v 11:25 Čas čtení 0:00 Radoslava Juračková Tatry majú oficiálne toho najmilšieho futbalistu 🥹 🦌 Diskutovat Sdílet Uložit Uložené Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek. Přihlásit se Zrušit Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci. V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora. OK Tatry majú oficiálne toho najmilšieho futbalistu 🥹 🦌 Kto ho berie do tímu? Doporučil bys článek ostatním? 00 Přihlásit se přes Google Přihlásit se přes Apple Nebo e-mailem: Pokračovat Pokračováním potvrzuji, že jsem si přečetl/a a registrací souhlasím s Podmínky užívání portálu, Zásady ochrany osobních údajů služeb Refresheru. Přihlášení do účtu: Přihlášení nebylo úspěšné. Zadáno nesprávné heslo. Pokračovat Nebo e-mailem Odeslat kód Kód byl odeslán! Poslali jsme ti kód na tvou e-mailovou adresu: Pokračovat Chceš se přihlašovat s heslem? 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