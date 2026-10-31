Poprvé na odběr plazmy: jak se připravit na darování?

Rozhodl*a jsi se darovat plazmu, ale nevíš, co tě v odběrovém centru čeká? Před první návštěvou má otázky téměř každý a je to úplně přirozené. Většina prvodárců ale nakonec odchází s pocitem, že to bylo snazší, než čekali.
V čem se liší darování krve a plazmy
Při darování krve ti odeberou přibližně půl litru krve se všemi jejími složkami, tedy s červenými a bílými krvinkami i krevními destičkami. Při darování plazmy se odebírá pouze plazma, tj. nažloutlá tekutina plná cenných bílkovin.
Plazmu tvoří přibližně z 90 procent voda a tělo ji za běžných okolností doplní asi do 48 hodin, proto ji můžeš darovat častěji než krev. Z bílkovin obsažených v plazmě se vyrábějí léky, které nelze vyrobit synteticky. Pomáhají lidem s poruchami imunity či srážlivosti krve, pacientům a pacientkám s těžkými popáleninami i novorozencům.
Co tě čeká před samotným odběrem?
V dárcovském centru Europlasma nejdříve ověří tvoji totožnost, proto si nezapomeň vzít doklad totožnosti. Poté ti změří krevní tlak, puls, teplotu i hmotnost a vyplníš zdravotní dotazník. Celé to trvá přibližně pět minut. Darovat mohou jen zdraví dobrovolníci a dobrovolnice, kteří za posledních 14 dní neprodělali žádné onemocnění a nepodstupují léčbu. Totéž platí i při jakémkoliv poranění, zlomenině či pořezání.
Při první návštěvě potom následuje vstupní lékařská prohlídka. Lékař*ka při ní podrobněji posoudí, zda je tvůj zdravotní stav pro odběr vhodný, a odebere ti vzorky krve na laboratorní vyšetření. To ověří, zda máš dostatek bílkovin a darování ti neublíží. Výsledky budeš mít přibližně do týdne a platné budou po dobu šesti měsíců. Nyní se pojďme podívat na to, co dělat před odběrem plazmy.
Jak se na odběr plazmy připravit
Dostatek tekutin
Den před odběrem vypij dva až tři litry tekutin a v den darování alespoň 1,5 až dva litry vody, ředěné šťávy nebo ovocného čaje. Dobrá hydratace totiž rozšiřuje cévy, zlepšuje průtok krve a snižuje riziko závratí. Kávu a černý čaj raději nepij.
Lehká strava bez tuku
Nalačno na odběr nechoď, mohlo by se ti udělat nevolno nebo bys mohl*a zeslábnout. Najíst se stačí hodinu či dvě předem. Vyber si něco s minimem tuku, ale s bílkovinami a sacharidy, například rýži nebo těstoviny s kuřecím masem, ovesné vločky, pečivo, ovoce či zeleninu. Den před odběrem se zdrž konzumace smažených jídel, uzenin, smetanových omáček a tučných sýrů. Pokud je v plazmě příliš mnoho tuku, zakalí se a takovou už nelze použít na výrobu léků.
Spánek, alkohol a cigarety
Před odběrem se pořádně vyspi, protože při nedostatku spánku ti může být během darování nevolno. Alespoň 48 hodin před darováním nepij alkohol a jednu až dvě hodiny před ním nekuř (nikotin zužuje cévy a zvyšuje tlak i puls).
Pokud se necítíš dobře, s darováním raději počkej, dokud ti nebude lépe.
Po odběru dej tělu čas
Po darování si ještě přibližně půl hodiny poseď v čekárně a doplň tekutiny. Do konce dne se vyhni těžké fyzické námaze a zatěžování ruky, ze které ti byla odebrána plazma. Náročný trénink odlož alespoň o 12 hodin, obyčejná procházka ti ale neuškodí.