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Ako chutí Slovensko? METRO predstavuje regióny očami špičkových šéfkuchárov
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Tento článok je PR správa spoločnosti METRO.
dnes 2. listopadu 2026 v 13:28
Čas čtení 1:41
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Ako chutí Slovensko? METRO predstavuje regióny očami špičkových šéfkuchárov

Ako chutí Slovensko? METRO predstavuje regióny očami špičkových šéfkuchárov
Zdroj: METRO
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Slovenská kuchyňa nie sú len bryndzové halušky či pirohy.

Každý región má vlastné suroviny, chute, postupy aj jedlá, ktoré vznikali z miestnych podmienok a tradícií. Práve túto pestrosť v najbližších mesiacoch ukáže METRO vo svojom projekte Slovenská kuchyňa v modernom šate.

METRO spojilo päť špičkových slovenských šéfkuchárov s piatimi regiónmi, ku ktorým majú osobný vzťah. Každý z nich dostal priestor pozrieť sa na kuchyňu svojho regiónu vlastnými očami a ukázať, čo sa dá vytvoriť zo surovín a chutí, ktoré dobre pozná.

Projekt vznikol z jednoduchej myšlienky – ukázať, aké bohatstvo máme priamo doma a aký potenciál majú slovenské suroviny v rukách profesionálnych kuchárov.

Pre METRO pritom nejde len o sériu receptov. Projekt nadväzuje na jeho dlhodobú podporu gastronómie. Je partnerom nielen pri výbere kvalitných surovín, ale aj pri vzdelávaní, podpore kuchárov a rozvoji gastronomickej kultúry na Slovensku.

Päť regiónov a päť rôznych pohľadov na slovenskú kuchyňu

V nasledujúcich mesiacoch sa projekt postupne pozrie do piatich častí Slovenska – Tatier, Zemplína, Novohradu, Liptova a Podunajska.

Každý región je pritom typický inými surovinami a jedlami. Pod Tatrami sa objavuje hovädzie mäso, divina, huby, lesné plody, ovčie výrobky či slivky. Zemplín je zas spojený s pohánkou, rusínskymi tradíciami, mačankou či holúbkami. Novohrad ukazuje prelínanie slovenskej a maďarskej gastronómie, Liptov jednoduchosť zemiakov, kapusty, bryndze a jahňacieho mäsa a Podunajsko ryby, papriku, kačacinu či údeniny.

Séria však nie je len prehľadom typických slovenských jedál. Ukazuje, ako sa na tradičné chute a suroviny pozerajú dnešní šéfkuchári.

METRO
Zdroj: METRO

Za receptami stojí slovenská kuchárska špička

METRO do projektu prizvalo 5 šéfkuchárov, ktorí majú k svojim regiónom osobný vzťah. Patrik Pokrývka predstaví Tatry. Pre projekt siahol po hovädzom mäse a pripravil pomaly dusený hovädzí krk so slivkami, petržlenovým pyré a karlovarským knedlíkom s gaštanmi. Ukazuje tak Tatry aj z inej strany než cez ich najznámejšie jedlá.

METRO
Zdroj: METRO

Jozef Breza, svoj rodný Zemplín predstaví východniarskymi holúbkami, typickými pre svadby či oslavy. Chuť Novohradu predstaví Lukáš Heuser, ktorý sa svojím receptom na hovädzie pliecko s chrenovou omáčkou a domácou kysnutou knedľou, prenesie na nedeľný obed u babky.

METRO
Zdroj: METRO

Igor Janiga predstaví Liptov inak než cez bryndzu, a to jahňacím plecom so zemiakovou kroketou a nakladaným kalerábom. Sériu zakončí Daniel Tilinger, ktorý Podunajsko predstaví cez rybí paprikáš. „Vôňa mletej červenej papriky a údených klobások – to je pre mňa chuť domova,“ hovorí.

METRO
Zdroj: METRO

Projekt Slovenská kuchyňa v modernom šate tak nie je len o nových receptoch. METRO ním chce ukázať, že slovenská gastronómia má na čom stavať – na kvalitných domácich surovinách, silných regionálnych tradíciách aj skúsenostiach profesionálov.

 

Zároveň chce inšpirovať k tomu, aby sme slovenskú kuchyňu nevnímali len cez jej najznámejšie jedlá, ale objavovali aj chute a suroviny regiónov celého Slovenska.

METRO
Zdroj: METRO
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