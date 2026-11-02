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Podzimní obuv nemusí být jen praktickým základem šatníku. Výrazné materiály, osobité textury a siluety, které nepřehlédneš, dokážou proměnit i jednoduchý outfit. Dr. Martens pro sezónu AW26 rozšiřuje nabídku o nové podoby ikonické podrážky Buzz a modely z kůže Crazy Horse, která získává svůj charakter s každým dalším nošením.
Kůže, která vypráví příběhy
Crazy Horse je hovězí kůže s plnozrnným zpracováním. Je ošetřena vrstvami vosku, které jí dodávají přirozenou barevnou bohatost umožňující drobné změny při poškrábání nebo odření. Tím kůže ožívá s nošením a propisuje se do ní každodennost a lifestyle. Svoje jméno nese podle nejoblíbenějšího využití, a tím je výroba sedel. Tento materiál, který přímo po vybalení z krabice září charakterem, má opotřebovaný finiš, s věkem dospívá a vypráví stovky příběhů.
Díky olejované povrchové úpravě je Crazy Horse kůže tvárná a už při prvním nošení máš pocit, jako bys ji měl*a na nohou roky. Překvapivě se o ni velmi snadno pečuje – zaprvé se nestyď za oděrky a škrábance, a naopak je hrdě ukazuj. Zadruhé stačí kůži přetřít voskem Dubbin Wax nebo Wonder Balsam.
Tuhle sezónu je kůže Crazy Horse k dispozici ve více barvách a na více siluetách než v minulosti.
Nová podoba průlomové podrážky Buzz
Na podzim a v zimě bude v ulicích vládnout model Buzz, inspirovaný robustními styly z 90. Let a pro letošek upravený v duchu současných trendů. Pro sebevědomé milovníky a milovnice nekompromisní módy je Buzz jasnou volbou.
Dr. Martens kolekce AW26 posouvá Buzz podrážku ještě dále a představuje řadu s exkluzivní kůží, bohatší texturou a rozšířenou paletou barev. Kolekce dokonale odráží hektický městský styl, který vyžaduje praktičnost pro každodenní nošení, ale také charakteristickou estetiku.
Díky ikonické podrážce se vzduchovým odpružením nabízí Buzz v dokonalé rovnováze výšku, pohodlí i osobitý styl. Je to model, který zaujme svou odvážností, a přitom se snadno kombinuje napříč ročními obdobími.
Hlavními hvězdami této kolekce jsou modely Buzz Hi Brown Gloss a Buzz 5-Eye Croc, které spolu představují pevný základ šatníku a zároveň pozvednou na vyšší stupeň jakýkoli outfit. Nabídku dále rozšiřují modely Buzz Hi Croc a Buzz 6-Eye, jež do celé řady přinášejí nové proporce a druhy kůží.