Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 10. února 2026 v 17:00
Čas čtení 6:14

Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku

Ivana učí lyžovanie v Gruzínsku: Strediská sú tu v plienkach, skipassy za 25 €. Vlekári sedia v búdke, fajčia a majú na háku
Zdroj: archív respondentky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Mladá Slovenka je inštruktorkou lyžovania v Gruzínsku. Najviac klientov má z Dubaja, Izraela a Ruska. „Často je bizár, ako prídu na svah. Majú rifle, nemajú prilbu, povedia, že vedia lyžovať, no nevedia brzdiť ani robiť oblúk,“ vraví.

Ivanu pozná pravdepodobne každý, kto na sociálnych sieťach obľubuje profily dobrodružných Slovákov. Má 25 rokov, no v živote už žila a pracovala v Číne, Anglicku, Holandsku, Írsku, Kanade, USA, Novom Zélande, Japonsku, Nórsku či Švajčiarsku. 

Aktuálne trávi sezónu ako inštruktorka lyžovania a snowboardovania v gruzínskom stredisku Gudauri, ktoré sa nachádza približne 120 km od Tbilisi v pohorí Veľký Kaukaz blízko hranice s Ruskom. Ide o moderné stredisko s novými lanovkami, moderným ubytovaním a službami, ktoré k dobrej zimnej dovolenke patria. 

Ivana býva veľmi blízko svahu, do práce to má na skok. Výhodou je podľa nej to, že v Gruzínsku platí minimálne dane a aj platové podmienky sú vraj férovejšie ako v iných strediskách, kde predtým pracovala. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky
V tomto článku si prečítaš:
  • Ako si v Gruzínsku vybavovala pracovné povolenie na fejkovú adresu.
  • Ako chodia na svah oblečení ľudia z Dubaja.
  • Koľko sa dá prácou v gruzínskom stredisku zarobiť a koľko stojí tamojší život.

Z Gruzínska sme priniesli v poslednej dobe viacero tém, napríklad o virálnych lacných vodičákoch, bavili sme sa s Adamom, ktorý žije a podniká v Batumi, a v neposlednom rade bolo Gruzínsko témou aj pri menej objavených a lacnejších lyžiarskych rajoch. Ak ťa baví náš obsah, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem početných benefitov aj prístup k prémiovému obsahu. Ďakujeme za tvoju podporu!

Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko
Zobrazit galerii
(28)

Za posledné roky si pracovala v rôznych kútoch sveta. Čo ťa vedie k takému spôsobu života? 

Po strednej som rozmýšľala, či nepôjdem na výšku, ale až príliš ma to ťahalo do sveta. Chcela som veľa cestovať, ako malá som s rodinou cestovala tak bežne, Chorvátsko a podobne, no vždy som si rada pozerala mapu, glóbus a hovorila som si, že tie miesta chcem vidieť. Vedela som, že nemám peniaze na to chodiť len tak na dovolenky, tak som zvolila mix práce a spoznávačky. Všade, kam som prišla, som pracovala a počas voľna som veľa cestovala. Na Slovensku som teda maximálne 2-3 týždne v roku. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Od osemnástich si teda na cestách. Ako sa dá v tomto tempe udržiavať napríklad vzťahový život? 

Je to veľmi valid otázka, haha. Ja mám priateľa, ktorý je z Anglicka, stretli sme sa v Číne, kam tiež prišiel sám pracovať ako inštruktor lyžovania a má rovnakú dobrodružnú povahu ako ja. Viem, že by som nedokázala mať vzťah s mužom, ktorý je niekde už usadený v jednom štáte a nemá cieľ sa sťahovať. 

Nemali ste už niekedy myšlienky, že sa usadíte? 

Keď som mala 20 rokov, ani by mi to nenapadlo, ale teraz som už taká, že si viem predstaviť mať jedno stále miesto a možno maximálne odbehnúť niekam na sezónu. A už cítim aj to, že keď som niekde dlhšie, už sa naviažem na ľudí a miesta a ťažšie sa mi potom odchádza.

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Podľa čoho si vyberáš miesta, kde si pracuješ? Hrá rolu hlavne plat? 

Ani nie, ale to nemyslím tak, že mám veľa peňazí. Skôr žijem tak, že z poslednej výplaty z predošlej destinácie si kúpim letenku do novej destinácie, mám na prvý nájom a základné výdavky, potom už potrebujem znovu plat. Vyberám si skôr miesta podľa toho, že čo chcem vidieť, respektíve aké aktivity by som sama chcela v danej lokalite robiť a zaplatiť za ne. Napríklad, vo Fínsku som sprevádzala turistov na snežných skútroch za polárnou žiarou a zarábala som za to, to bola pecka a zadarmo. 

Ako teda padla voľba na Gruzínsko? 

Robila som už v minulosti inštruktorku lyžovania a v komunite tých inštruktorov sa veľa dozvieš. Jeden chalan mi raz rozprával o Gruzínsku a povedala som si, že to je super, že to chcem skúsiť.

Ako ste si hľadali ubytovanie? 

Prvá skúsenosť bola hneď bizarná. Dostali sme kontakt na landlorda, ktorý nám prenajíma ubytko. Napísal, že nám dá cenu 3 000 eur pre dvoch na celú sezónu, čo je super cena. Vypýtala som od neho zmluvu, no odpísal, že žiadnu zmluvu nepotrebuje, nech mu pošlem 500 eur ako zálohu a máme to rezervované. Tak som poslala a len sme s priateľom dúfali, že to nebude nejaký scam. 

Gruzínsko
Zdroj: archív respondentky

Ako to vyzerá na gruzínskych úradoch, keď ste sa zapisovali? 

Prišli sme na úrad práce, že sme freelanceri a potrebovali sme povolenia a dokumenty, aby sme mohli odvádzať to 1 % daní. Potrebovali od nás adresu, tak som volala landlordovi, nech mi ju nadiktuje. On začal vyľakane hovoriť, že nech žiadnu jeho adresu nikde nepíšeme. Poradil nám, aby sme vyšli pred úrad na ulicu a našli niekoho, kto predáva fejkové adresy. 

Čo ste robili potom? 

Vyšli sme von, prišla k nám pani s kapucňou a slnečnými okuliarmi a šuškala, že you need adress (potrebujete adresu).

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko si dokáže prácou inštruktorky v Gruzínsku zarobiť.
  • Akí sú klienti, ktorí prídu z Dubaja, Ruska či Izraelu.
  • Ako sa dokázali domáci inštruktori pobiť kvôli klientele.
  • Čo robí polícia na svahu.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 196925 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Doporučujeme
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
5. 2. 2026 17:30
Storky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Lifestyle news
Kurt Cobain byl zavražděn? Nezávislý tým vědců zpochybňuje sebevraždu, policie jejich závěry odmítá
před 5 minutami
Legenda české etikety Ladislav Špaček spojila síly s Netflixem. Radí, jak zvládnout plesovou sezónu
před 2 hodinami
Konec nuceného mlčení. Aktivista Kryštof Stupka vysvětlil, proč se stáhl z veřejného života
včera v 17:42
VIDEO: Skoro jako v NHL. Hráči NBA se postarali o největší basketbalovou rvačku sezóny
včera v 16:13
Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu
včera v 14:24
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
Bizarní olympijská kauza: Skokani na lyžích prý experimentují s injekcemi do penisu
včera v 12:47
Jake Paul vyhejtil Bad Bunnyho. Pak se omluvil a uvedl, že neví, co se stalo
včera v 11:28
Předpověděli Simpsonovi zase budoucnost? Nová teorie se týká Epsteinova ostrova
včera v 09:54
Maniak připravil unikátní hudební reality show. Celé nové album nahrává v živém vysílání
včera v 08:31
Zpravodajství
Česko Politika Policie Doprava
Více
AKTUÁLNĚ: Na střední škole v Kanadě došlo ke střelbě. Na místě je až 10 obětí
před 2 hodinami
Garážová horečka v Česku. Ceny parkování vyrostly o pětinu, z garáží je nedostatkové zboží
před 2 hodinami
Střety na výborech i nevhodné poznámky ve výtahu. České poslankyně údajně čelí urážkám i strachu
včera v 17:03
Více z tématu Sport Všechno
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
Česko má ostudu i v zahraničí. O „ukousnutém“ uchu v Clashi už píší zahraniční média
před 2 dny
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
ZOH 2026: Česko má první zlato! Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrála obří slalom
před 3 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
Český šampion padl na dno, teď chce znovu na vrchol. Oktagon láká na zápas, který chtějí všichni vidět
před 3 hodinami
Byl neoddiskutovatelným šampionem, pak ale přišel tvrdý pád. Teď se bývalý král Oktagonu pokusí zlomit sérii proher a nastartovat znovu svoji kariéru.
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
KVÍZ: Jak dobře se vyznáš v olympijských hrách? Otestuj svoje znalosti o největší sportovní události
včera v 13:00
Chceš zažít noc, na kterou nezapomeneš? Masopoost 2026 ovládnou masky, show, rave, ale i tradiční hudba
PR zpráva
Chceš zažít noc, na kterou nezapomeneš? Masopoost 2026 ovládnou masky, show, rave, ale i tradiční hudba
včera v 12:30
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
Proč nevěřit všemu, co je v Epstein files, a jakou roli v nich má Česko? Vysvětlujeme nejnovější dění v kauze
včera v 11:00
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
včera v 13:15
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
7. 2. 2026 7:00
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
Modelka, herečka i stážista v jaderné elektrárně. Tohle jsou všichni účastníci a účastnice Survivoru 2026
před 2 dny
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
„S pokorou přijímáme, co nemůžeme změnit.“ Karolína Králová oznámila tragickou ztrátu nenarozeného miminka
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
6. 2. 2026 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
včera v 07:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
refresher+
Gabriela pracuje jako číšnice ve Švýcarsku: Za čtyři měsíce práce si můžeš přinést domů i 240 tisíc korun
14. 1. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse