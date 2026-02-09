Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 9. února 2026 v 10:00
Čas čtení 4:06

15 valentínskych darčekov, za ktoré ťa bude tvoja frajerka milovať ešte viac. Niektoré stoja menej než 20 €

15 valentínskych darčekov, za ktoré ťa bude tvoja frajerka milovať ešte viac. Niektoré stoja menej než 20 €
Zdroj: Dupe/Ida Uosukainen
Terézia Kováčiková
Terézia Kováčiková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vybrali sme niečo pekné, praktické a niečo na skrátenie dlhých chvíľ.

Ak svojej frajerke plánuješ dať na Valentína kyticu zo supermarketu alebo čokoládu, hneď to vyhoď z hlavy. My sme našli 15 originálnejších a krajších darčekov, ktoré tvoja polovička ocení oveľa viac než tvoj pôvodný nápad. Vybrali sme darčeky do sumy 50 €, takže niektoré sú dosť budget-friendly.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

 1. KAYALI Discovery Layering Set

  • 25,51 € (Z českej Sephory si môžeš objednať tovar s pohodlným a rýchlym doručením aj na Slovensko. Pri nákupe nad 990 Kč, čiže 40 €, je doručenie zadarmo.)

Francúzske parfémy KAYALI naberajú čoraz viac na popularite. Ich intenzívne, gurmánske a zmyselné vône sú inšpirované Blízkym východom a boli navrhnuté tak, aby sa dali nosiť samostatne alebo vrstviť. Vybrať ten jeden parfém, ktorý tvoja partnerka ocení, je ťažké, a preto jej podaruj set, kde objaví svoj signature scent.

sephora
Zdroj: Sephora
Kayali parfémy

2. Menučko

V kuchyni Refresheru sme navarili kartovú hru Menučko, ktorá je inšpirovaná našou obľúbenou dating show. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale zároveň sa nebojí ísť do hĺbky. Hra je vhodná pre páry, partie kamošov, ale aj akýkoľvek druh situationshipu.

💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch:

Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥

K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.
menučko menučko menučko menučko
Zobrazit galerii
(7)
Menučko

3. Nuxe Huile Prodigieuse Or

Zaručujeme, že tvoja polovička ostane na luxusnom suchom multifunkčnom oleji závislá. Nuxe Huile Prodigieuse je zmes olejov, ktoré pokožku hydratujú, regenerujú, upokojujú a vďaka trblietkam aj rozjasňujú. Môže sa použiť aj na vlasy.

Notino
Zdroj: Notino
Nuxe Huile Prodigieuse OR

4. Creativ Company Craft Kit Casting Containers

Ak je tvoja frajerka kreatívna duša, určite ocení milý set na výrobu farebných cementových stojančekov, ktoré budú slúžiť aj ako dizajnový doplnok. 

Alternatívou sú tieto rozkošné farebné podložky.

alza
Zdroj: Alza
Kreatívny set

5. LEGO® Botanicals Malá slnečná kytica

Keď už kvetinu, tak takú, ktorá vydrží a môžete ju skladať spoločne. Obľúbené LEGO® kvetiny budú pekne vyzerať vo váze alebo len tak položené na poličke. Malá slnečná kytica pozostáva z týchto jarných kvetov: kraspédia, zvonček, papraď, žltý rebríček, ružová gerbera, pivonka a tulipán.

V Botanicals je nájdeš viac kytíc, takže môžeš stavebnicu prispôsobiť jej vkusu a tvojmu budgetu – stačí si len rozkliknúť ponuku na stránke. 

alza
Zdroj: Alza
LEGO® Botanicals Malá slnečná kytica

6. Marine Beauty BeastPink

Každá slečna milujúca zdravý životný štýl by mala mať u seba kvalitné doplnky stravy. Marine Beauty je funkčný komplex pre ženy. Základ tvorí špičkový rybí kolagén NATICOL®, ktorý je spracovaný maximálne šetrnými procesmi, aby si zachoval čo najlepšie vlastnosti. Ďalšou súčasťou doplnku je vitamín C, kyselina hyalurónová a vitamín E.

Doplnok tak prispieva k zdraviu pokožky, vlasov a pomáha chrániť pred oxidačným stresom.

GymBeam
Zdroj: GymBeam
Marine Beauty Beast Pink

7. STANLEY Quencher H2.O FlowState Tumbler

Určite ti neušlo (ak ušlo, žiješ pod kameňom), že termosky STANLEY majú posledný rok zlaté obdobie a zamilovala si ich nejedna „pilates princeska“. No ich výhodou je najmä to, že udrží studené nápoje 11 hodín a teplé 7 hodín. Plus, termoska so slamkou má ideálnu veľkosť, ktorá sa zmestí do držiaka v aute.

alza
Zdroj: Alza
Stanley termoska

8. Woodwick Renew Cherry Blossom & Vanilla

Nič viac nevyčarí útulnú atmosféru ako sviečka od Woodwick. Táto sviečka má drevený knôt, ktorý po zapálení príjemne praská a naplní interiér neodolateľnou vôňou kokosu, broskyne, jablka, mandle, tonky, santalového dreva, levandule, jazmínu, ruže a ambry.

Notino
Zdroj: Notino
sviečka woodwick

9. Matcha Tea Premium BIO

Pokiaľ si tvoja partnerka ide matchu, určite ju poteší, keď jej doplníš zásoby tohto zdravého zeleného nápoja. Balenie Matcha Tea Premium Bio obsahuje 20 vreciek 100 % prémiového ručne zbieraného zeleného čaju.

Notino
Zdroj: Notino
matcha tea

10. Spalujíci Rivalita (Rachel Reid)

Seriál Heated Rivalry je momentálne veľká hot téma. Príbeh podľa knižnej predlohy sleduje dvoch hokejistov súperov, ktorí sú na ľade veľkými rivalmi. No obaja majú jedno spoločné tajomstvo: v súkromí sú vášnivými milencami. Ukazovať rivalitu na verejnosti a zároveň lásku tam, kde ich nikto nevidí, nesie so sebou veľa komplikácií – odhalenie môže zničiť ich ťažko vybudovanú kariéru. Ako dlho zvládnu tajiť svoj vzťah?

Slovenská verzia sa ešte len pripravuje.
Martinus
Zdroj: Martinus
Spalujíci rivalita

11. Shopper bag HAY

Dánska značka HAY je známa svojimi dizajnovými kúskami a štýlovým nábytkom, ktoré prinášajú kúsok Škandinávie nielen do každého interiéru a exteriéru, ale aj ulíc. Ich minimalistická shopper taška je zo 100 % organickej bavlnky a zíde sa na každú príležitosť tvojej frajerky – či už ide von na nákupy, do práce, na výlet, dovolenku či do posilky. Má pohodlné rukoväte a zapínanie na kovový gombík.

answear
Zdroj: Answear
shopper bag hay

12. Remington CB7480 Keratin Protect

Elektrická keramická kefa bude obľúbeným vlasovým pomocníkom každej kúpeľne. Vlasy perfektne narovná, ale zároveň ponechá prirodzený objem. Keramika napustená keratínom a mandľovým olejom zanechá vlasy hebké a žiarivé. Kefa sa nahreje za 30 sekúnd a dosiahne maximálnu teplotu 230 °C.

alza
Zdroj: Alza
Remington kefa

13. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Jet Set

TikTokom milovaná značka Sol de Janeiro má mini verzie produktov v praktickom cestovnom balení, a tak môže tvoja polovička vyskúšať celý set za výhodnejšiu sumu. V taštičke sa nachádza telový sprej, sprchový gél a hydratačný krém s lahodnou vôňou karamelu a pistácií.

notino
Zdroj: Notino
sol de janeiro set

14. Poukážka Pelikán

Keď už je reč o cestovaní, daruj jej zážitok, ktorého môžeš byť súčasťou aj ty. Poukážka Pelikán sa dá použiť na všetky letecké spoločnosti. Minimálna hodnota je 25 €, ale ak by ju tvoja drahá chcela použiť na letenku, ktorá stojí menej, jej hodnota sa dá rozdeliť.

Pelikán
Zdroj: Pelikán
Poukážka pelikán

15. essence KISS BOMB shiny lipgloss & lip balm

Značka essence predstavila novinku, ktorá je ako stvorená na valentín. Balzam pery s leskom jemne zafarbí pery a zanecha ich zamatovo jemné (a ideálne na bozkávanie ♡). 

essence
Zdroj: Notino
Essence lesk a balzam
Doporučeno
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE 6. února 2026 v 13:01
Doporučeno
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis 3. února 2026 v 11:00
Doporučeno
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku 30. ledna 2026 v 7:42
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 4 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 hodinami
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
před 3 hodinami
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
včera v 12:58
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
včera v 09:44
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
před 2 dny
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Osobnosti Policie
Více
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před hodinou
Orbán slovně zaútočil na Ukrajinu. Nazval ji nepřítelem Maďarska
před 3 hodinami
1
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
dnes v 08:06
Více z tématu Zdraví Všechno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1
Kolikrát je normální se v noci probudit? Věk hraje velkou roli
27. 1. 2026 8:21
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší nealko piva v Česku podle expertů. Vítěz tě možná překvapí
1. 2. 2026 7:44
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 hodinami
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Seriáloví hrdinové s největšími daddy issues. Tyto postavy milujeme navzdory jejich chování
4. 2. 2026 7:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 18 minutami
Design šperků zažívá v Česku renesanci. Vybíráme tvůrce a tvůrkyně, kteří jsou takříkajíc worth the hype.
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
před hodinou
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
PR zpráva
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
před 2 hodinami
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
dnes v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
včera v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Domů
Sdílet
Diskuse