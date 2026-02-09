Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 9. února 2026 v 9:00
Čas čtení 1:01

KVÍZ: „Lowkey mi môj situationship dáva icks.“ Vyznáš sa v týchto moderných dating pojmoch?

KVÍZ: „Lowkey mi môj situationship dáva icks.“ Vyznáš sa v týchto moderných dating pojmoch?
Zdroj: Dupe/Daniel Bughiu
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Sú tieto slová súčasťou tvojej bežnej komunikácie alebo ich vidíš prvýkrát?

Gen Z si v súčasnosti vytvorila úplne nový unikátny jazyk plný anglických fráz, ktorý ovláda internet a neobišiel ani dnešné vzťahy. Bežne píšeš svojim kamoškám o „red flagoch“ tvojho crusha, ale páči sa ti, že má „touch of the ‘tism“? Alebo sú tieto moderné frázy pre teba neznámym pojmom? Tak či onak, to zistíš v našom kvíze, ktorý ťa preverí, ako veľmi rozumieš dnešnému dating slangu.

@aleksiss5

🤣

♬ The Vibe With Ky Dating vs Relationship - The Vibe With Ky

Faktom je, že komunikácia vo vzťahu je mimoriadne dôležitá. Máme pre teba jeden tip, ktorý zaručene rozpáli debatu, nech už si kdekoľvek – či už v dlhoročnom vzťahu, na rande s tvojím crushom alebo len chilluješ s kamošmi.

V kuchyni Refresheru sme uvarili kartovú hru Menučko – ktorá je inšpirovaná našou populárnou dating šou. Priprav si poriadnu dávku flirtu a odvahy, pretože táto hra je spicy, ale nebojí sa ísť ani do hĺbky. Nasýť sa odpoveďami spoluhráčov, ktoré ťa buď rozosmejú, alebo šokujú.

💘 Hru servírujeme v štyroch chodoch:

  • Predjedlo – Spoznaj minulosť spoluhráča a preskúmaj jeho/jej osobnosť a vlastnosti.
  • Špecialita šéfkuchára – Zisti, aké preferencie máte v hudbe, móde alebo aj v sexe.
  • Hlavný chod – Nasýť sa odpoveďami na naozaj dôležité témy. Ste zladení v hodnotách a postojoch?
  • Dezert – Pozor! Úlohy v dezerte sú poriadne horúce. 🥵🔥


K príprave budeš potrebovať minimálne jedného spoluhráča/spoluhráčku. Vyber si náhodnú kartičku z balíka v kategórii, na ktorú máš chuť. Hráč po tvojej ľavej ruke musí odpovedať.

menučko Menučko Menučko menučko
Zobrazit galerii
(9)
Kúp si Menučko

Keď už máš Menučko v košíku, pusti sa do kvízu nižšie, kde ťa čaká 12 otázok o moderných dating frázach.

Doporučeno
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE 6. února 2026 v 13:01
Doporučeno
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis 3. února 2026 v 11:00
Doporučeno
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku 30. ledna 2026 v 7:42
Kvíz
Vyznáš sa v moderných dating slangoch a frázach?
Začneme niečim jednoduchším. Uhádni význam slova „ghosting.“
Zdroj: Vecteezy
1 12
Začneme niečim jednoduchším. Uhádni význam slova „ghosting.“
Vytvorenie si falošného profilu na sociálnych sieťach s cieľom nachytať svojho partnera, či je verný.
Neodpisovanie, nedvíhanie, celkovo kompletný ignor dotyčnej osoby.
Keď máš frajera/frajerku, ale necháš si okolo seba „možnosti.“
Vysvětlení
„Ghosting“ je, keď niekto náhle preruší všetku komunikáciu bez udania dôvodu.
Poznáme pojmy „red flag“ a „green flag“ – čiže zlé a dobré vlastnosti človeka. Ako však Gen Z označuje vlastnosti, ktoré nie sú ani dobré ani zlé, ale skôr zvláštne?
Zdroj: Vecteezy
2 12
Poznáme pojmy „red flag“ a „green flag“ – čiže zlé a dobré vlastnosti človeka. Ako však Gen Z označuje vlastnosti, ktoré nie sú ani dobré ani zlé, ale skôr zvláštne?
white flag
brown flag
beige flag
Vysvětlení
„Beige flag,“ čiže béžová vlajka, je slangový výraz označujúci zvláštnu alebo výnimočnú vlastnosť, ale nie je vyslovene problematická vo vzťahu.
Aký je skutočný význam tohto emoji: 🥀?
Zdroj: Vecteezy
3 12
Aký je skutočný význam tohto emoji: 🥀?
Je to na vyjadrenie lásky.
Vyjadrenie sklamania či smútku.
Toto emoji znamená nenápadné vyjadrenie otvoreného vzťahu.
Vysvětlení
Toto emoji sa používa na vyjadrenie smútku, sklamania alebo zlomeného srdca. A áno spopularizoval ju TikTok minulý rok.
Ako sa nazýva pojem, kedy nenápadne odhaľuješ svojho nového partnera na sociálnych sieťach alebo naznačuješ, že si na rande?
Zdroj: Vecteezy
4 12
Ako sa nazýva pojem, kedy nenápadne odhaľuješ svojho nového partnera na sociálnych sieťach alebo naznačuješ, že si na rande?
hard launch
mid launch
soft launch
Vysvětlení
„Soft launch“ je o jemných náznakoch. V kontexte datingu sa často zverejňuje fotka partnera bez priameho odhalenia identity alebo obaja naraz uverejnia tú istú vec na sociálne siete (miesto ich rande, pesnička, jedlo atď.).
Slovo „situationship“ sa používa čoraz častejšie. Uhádni jeho význam.
Zdroj: Vecteezy
5 12
Slovo „situationship“ sa používa čoraz častejšie. Uhádni jeho význam.
Označuje romantický a sexuálny vzťah, ktorý je menej ako klasický vzťah, ale je to viac, ako byť kamarát.
Je to nálepka pre otvorený vzťah, v ktorom je len jeden z páru verný.
Označuje pauzu v dlhoročnom vzťahu.
Vysvětlení
Je to romantický alebo sexuálny vzťah, bez nejakej presnej definície alebo formálnej nálepky. Presne ako v odpovedi – viac ako kamoši, ale menej ako vážny vzťah.
Čo znamená, ak máš z niekoho „ick?“
Zdroj: Vecteezy
6 12
Čo znamená, ak máš z niekoho „ick?“
Dotyčný človek spravil niečo, čo ťa odradilo.
Že ťa dotyčný človek veľmi priťahuje.
Máš pocit, že dotyčného človeka poznáš už večnosť.
Vysvětlení
Slovo „ick“, zvyčajne označuje náhly pocit znechutenia alebo odporu, ktorý spôsobuje trvalú zmenu v citoch voči romantickému partnerovi.
Niektorí mladí chcú partnera alebo partnerku, ktorí majú „touch of the ‘tism.” Vieš, čo to znamená?
Zdroj: Vecteezy
7 12
Niektorí mladí chcú partnera alebo partnerku, ktorí majú „touch of the ‘tism.” Vieš, čo to znamená?
Hľadajú polovičku, ktorá verí v Boha a chcú mať sex až po svadbe.
Táto fráza označuje submisívnu povahovú vlastnosť.
Je to niekto, kto vykazuje vlastnosti spojené s autistickým spektrom, ako napríklad veľmi niche záujmy.
Vysvětlení
„Touch of the 'tism“ je slang, ktorý sa často používa na TikToku na humorné alebo láskyplné opisovanie čŕt, ktoré sú bežné u ľudí na autistickom spektre. Medzi tento pojem patria špecifické až zvláštne rutiny, veľmi niche záujmy a koníčky či introvertnosť.
Ako sa volá pojem, ktorý označuje veľmi prehnané prejavovanie lásky a rôznych sľubov?
Zdroj: Vecteezy
8 12
Ako sa volá pojem, ktorý označuje veľmi prehnané prejavovanie lásky a rôznych sľubov?
love bombing
love explosions
love edging
Vysvětlení
„Love bombing” je bombardovanie niekoho s príliš veľkou pozornosťou a náklonnosťou, zvyčajne s cieľom manipulácie.
Teraz skús uhádnuť, ako sa volá niekoho sexuálne príťažlivá fotografia alebo video, zvyčajne na prilákanie pozornosti?
Zdroj: Vecteezy, Gemini Nano Banana
9 12
Teraz skús uhádnuť, ako sa volá niekoho sexuálne príťažlivá fotografia alebo video, zvyčajne na prilákanie pozornosti?
hot fudge
thirst trap
wild stuff
Vysvětlení
Je to fotka alebo video na sociálnych sieťach, ktorej cieľom je upútať pozornosť alebo vzbudiť sexuálny záujem u ľudí, ktorí to vidia.
Čo znamená, ak ti niekto povie, že jeho crush je „golden retriever?”
Zdroj: Vecteezy, Public Domain Pictures
10 12
Čo znamená, ak ti niekto povie, že jeho crush je „golden retriever?”
Že má energiu ako zlatý retríver, čiže je oddaný, pozitívny a plný energie.
Podobne ako zlatý retríver ťa neustále prenasleduje a nemáš od neho vôbec pokoj.
Je až príliš tvrdohlavý, ale zároveň inteligentný.
Vysvětlení
Ak ti niekto povie, že máš energiu zlatého retrívera, je to len a len dobre. Opisuje osobnosť, ktorá je vrúcna, optimistická, lojálna a šťastná, presne ako prítulná povaha tohto psíka.
Čo znamená „three months rule?”
Zdroj: Vecteezy
11 12
Čo znamená „three months rule?”
Ak chce pár vo vzťahu pauzu, mala by trvať maximálne tri mesiace.
Keď sa rozídeš, počkaj tri mesiace minimálne a potom si nájdi nového partnera.
Prvé tri mesiace ti skutočne ukážu, či tvoj nový partner je pre teba ten pravý.
Vysvětlení
Hovorí sa, že čerstvý vzťah by mal prejsť prvými troma mesiacmi, počas ktorej zistí, či to klape alebo nie.
„Bodycount” je posledné obdobie hot téma pri výbere partnera. Čo to podľa teba znamená?
Zdroj: Vecteezy
12 12
„Bodycount” je posledné obdobie hot téma pri výbere partnera. Čo to podľa teba znamená?
Je to počet sledovateľov na Instagrame alebo TikToku.
Označuje počet sexuálnych partnerov.
Je to počet matchov na dating aplikáciách ako Tinder či Badoo.
Vysvětlení
Je to počet sexuálnych partnerov, ktorých mala osoba v minulosti. Dalo by sa povedať, že v datingu je to veľmi kontrovérzna téma.
Vyhodnotit kvíz
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 4 dny
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
VIDEO: Na Netflix míří pokračování Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino ho ale režírovat nebude
před 2 hodinami
Kulturní odkaz Bad Bunnyho, svatba na pódiu či rychlá hymna: 10 momentů ze Super Bowlu, které válcují sítě
před 3 hodinami
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Jeffrey Epstein stále žije a hraje Fortnite? Tvůrci hry museli vyvrátit konspirační teorie
včera v 12:58
Zemřel zpěvák rockové kapely 3 Doors Down, léčil se s rakovinou. Bylo mu 47 let
včera v 09:44
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
včera v 08:21
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
před 2 dny
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
před 2 dny
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Sport Osobnosti Policie
Více
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 50 nejlepších lékařů a lékařek z Česka. Najdeš tam i svého*svou?
před hodinou
Orbán slovně zaútočil na Ukrajinu. Nazval ji nepřítelem Maďarska
před 3 hodinami
1
PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
dnes v 08:06

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
před 18 minutami
Design šperků zažívá v Česku renesanci. Vybíráme tvůrce a tvůrkyně, kteří jsou takříkajíc worth the hype.
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
Denimové trendy, které v roce 2026 uvidíš všude. Připrav se na klasiku v novém pojetí
před hodinou
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
PR zpráva
Pracuješ na sebe? Tipy, jak vypadat před klienty jako profík, i když zatím bydlíš u rodičů
před 2 hodinami
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
Nové informace v kauze H+H tábora. „Někteří pachatelé stále pracují s dětmi, obětí jsou stovky,“ říká právnička
dnes v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
Super Bowl ovládli Seattle Seahawks. Bad Bunny poslal lidem silný vzkaz, Trump jeho halftime show ostře kritizoval
dnes v 07:32
1
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlepších českých dezertů podle turistů a turistek. První místo bere regionální dobrota
včera v 16:41
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
včera v 07:00
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
Vojtěch založil populární podniky Kro Kitchen a Alma: „Některým hostům vadil rap a potetovaní číšníci. V gastru mě štve falešnost“
včera v 10:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 3 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Domů
Sdílet
Diskuse