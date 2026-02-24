Pre tetovanie pieh sa rozhodla aj Mila. „Vždy sa mi páčili pehy a k tomu mám aj svoje prirodzené pehy, ale nie je ich, bohužiaľ, tak dobre vidno. Cez zimu tak vôbec. Chcela som túto časť svojho vzhľadu zdôrazniť.“
Kedysi sa za ne ľudia hanbili a mnohí si v detstve vypočuli nepekné posmešky. Dnes sú však v kurze. Reč je o pehách. A nielen tých prirodzených, ktoré sa objavia na tvári vystavenej slnku. Trendom posledných rokov je ich líčenie a dokonca aj invazívnejšie tetovanie.
„Odkedy som absolvovala kurz zameraný na tento typ tetovania, zaznamenala som veľký záujem o tetované pehy, najmä zo strany mladých žien. V zahraničí, napríklad aj v Českej republike, sa s nimi na sociálnych sieťach stretávam omnoho častejšie než u nás na Slovensku. U nás k nim klientky zatiaľ pristupujú opatrnejšie a majú z nich prirodzený rešpekt,“ hovorí tatérka Linda Šimbochová z ateliéru Leviathans. Linda sa primárne venuje klasickému tetovaniu. Popri tom sa však zaoberá aj permanentným make-upom pier, obočia a spomínanými pehami.
Tvár je citlivá zóna, na ktorú sa ženy boja siahať
Tvár je pre každého z nás veľmi citlivá zóna. Klientky sa podľa odborníčky stále boja, že pehy budú príliš tmavé, rovnomerné alebo „nalepené“ a že výsledok nebude pôsobiť prirodzene. „Tento strach je silnejší u ľudí, ktorí nemajú okolo seba reálny príklad dobre urobenej práce. V zahraničí (najmä v USA, UK či Česku) je väčší dôraz na individualitu a experimentovanie s výzorom. Na Slovensku sú ľudia stále opatrnejší, viac riešia názor okolia a majú väčší rešpekt pred zásahmi do tváre,“ hovorí.
Pri tetovaní pieh však nejde o klasické tetovanie. Artistka vysvetľuje, že rozdiel spočíva najmä v technike. Pri tetovaní pieh pracuje s iným typom strojčeka a veľmi jemnými ihlami. Tetovanie robí iba povrchovo, nie do hĺbky pokožky, ako pri klasickom ozdobnom tetovaní na telo, a používa úplne odlišný pigment, určený špeciálne na tento typ práce.
Pre tetovanie pieh sa rozhodla aj Mila. „Vždy sa mi páčili pehy a k tomu mám aj svoje prirodzené pehy, ale nie je ich, bohužiaľ, tak dobre vidno. Cez zimu tak vôbec. Chcela som túto časť svojho vzhľadu zdôrazniť a keď som videla, že Linda z Leviathans začala tetovať pehy, tak som jej hneď písala,“ vysvetľuje, prečo sa pre túto drobnú úpravu vzhľadu rozhodla.
Nejde o nezvratný zásah
Nepredstavuj si klasické tetovanie na telo. Pri tetovaných pehách totiž hovoríme o semipermanentnom, a teda dočasnom tetovaní. „Ak chce klientka, aby pehy zostali viditeľné dlhodobo, je potrebné ich pravidelne obnovovať. Ideálne je rátať s jednou korekciou, kde zjednotíme farebnosť po zahojení,“ vysvetľuje Linda Šimbochová.
Ich výdrž závisí predovšetkým od konkrétneho typu pleti, ale aj následnej starostlivosti o upravené miesto bezprostredne po zásahu, ale aj z dlhodobého hľadiska. Výraznú rolu v ich celkovom vzhľade zohráva napríklad pravidelné a dôsledné používanie SPF ochrany. Podľa odborníčky sa výdrž tetovaných pieh pohybuje približne okolo jedného až jeden a pol roka. Potom pehy postupne blednú, až sa úplne stratia. Ak budeš mať pocit, že toto nie je nič pre teba, skrátka si ich už opakovane nenecháš upraviť.
Pozor na hygienu
Tetované pehy si vyžadujú osobitnú starostlivosť a pozornosť. Po zákroku je veľmi dôležité dbať na hygienu. Pozor by sme si mali dávať aj na dotyky tváre špinavými rukami. Podobne ako pri tetovaní alebo iných typoch permanentného makeupu, aj v prípade tetovaných pieh ide o čerstvo narušenú a veľmi citlivú pokožku. Na rukách sa nachádzajú baktérie, ktoré sa môžu dostať do kože a spôsobiť infekciu alebo zápal. Časté chytanie hojacich sa častí môže okrem iného narušiť proces hojenia, poškodiť pigment a viesť k nerovnomernému výsledku tetovania.
Odborníčka odporúča aj pravidelnú výmenu posteľnej bielizne, pretože nevhodný je aj spánok na znečistenom vankúši. A neplechu by nám na tvári mohlo narobiť aj prikladanie si telefónu na tvár počas telefonovania, pretože je všeobecne známe, že práve na displeji mobilu sa nachádza obrovské množstvo baktérií. „Stačí dodržať základné hygienické zásady, prečkať fázu začervenania a následne sa môže tešiť z nových pieh, ktoré pôsobia veľmi prirodzene,“ dopĺňa Linda Šimbochová.
Dodržuj niekoľko jednoduchých zásad
Starostlivosť o tetované pehy artistka prirovnáva k starostlivosti o pokožku pri klasickom tetovaní na telo. Po tetovaní teda odporúča vyhýbať sa slnku a samozrejme, používať vysokú SPF ochranu. Radšej sa tiež vyhni saune, návšteve kúpalísk a solárií, ktoré by ti na tvári mohli spôsobiť zbytočnú neplechu.
Dodrž pár jednoduchých zásad. „Klientka odo mňa dostane špeciálny krém určený na permanentný make-up. Pehy odporúčam jemne čistiť micelárnou vodou a pravidelne ich krémovať. Po úplnom zahojení klientka môže používať aj ľahký make-up (plne krycí by pehy zakryl) a SPF ochranu,“ hovorí.
Zároveň je podľa nej veľmi dôležité, aby bola klientka vopred oboznámená s tým, že bezprostredne po tetovaní sú pehy výrazne tmavšie. „Treba s tým počítať a ideálne si v prvých dňoch po zákroku neplánovať dôležité spoločenské či pracovné stretnutia,“ upozorňuje.
Nezľakni sa výraznej pigmentácie
Výraznú pigmentáciu si krátko po tetovaní všimla aj Mila. „Bolo to trochu nezvyčajné, lebo tie pehy sú hneď po zákroku veľmi výrazné, ale aj tak sa mi to páčilo. Na začiatku sú neprirodzené, ako aj každé tetovanie, farba je ešte na pokožke, ale časom sa to zahojí a vyzerá to prirodzene,“ hovorí odborníčka.
Podobne individuálne je aj hojenie pieh bezprostredne po, ktoré však, ako prízvukuje Linda, tiež závisí od typu pleti. Vo všeobecnosti by podľa jej slov do niekoľkých dní malo ustúpiť začervenanie a drobné chrastičky. „Farebnosť pieh sa ešte približne mesiac mení – postupne blednú a výsledný odtieň môže zosvetliť až o polovicu,“ hovorí. Ak by si si však chcela efekt udržať dlhšie, neskôr je potrebné efekt opäť obnoviť korekciou alebo opakovaným tetovaním.
Mila podstúpila nejaký čas po prvom tetovaní aj odporúčanú korekciu pieh a na druhýkrát to podľa jej slov „vyzeralo úplne super“ a s výsledným efektom bola spokojná ešte viac. Pochvaľuje si, že korekcia aj po roku vyzerá rovnako ako krátko po zahojení.
Ako to Mile zmenilo pohľad na jej vzhľad?
„Som trochu šťastnejšia, keď sa pozerám do zrkadla, a veľa ľudí mi to chváli, že mi to pristane. Tí, čo vedeli, že ich mám vytetované, mi po úplnom zahojení vraveli, že vyzerajú super. Majsterka je milá, všetko vždy odkonzultuje a vysvetlí. Páčil sa mi jej prístup aj samotný výsledok.“
Aktuálne sa Mila na ďalšie tetovanie pieh nechystá, pretože je zatiaľ na 100 % spokojná s výsledkom, ale permanentný make-up vrátane tetovania pieh rozhodne odporúča.
Koľko tetované pehy stoja?
Artistka približuje, že cena tetovaných pieh sa zvyčajne odvíja od rozsahu práce a podľa toho, či ide o celú tvár alebo napríklad len o líčka. „U mňa sa cena pohybuje približne okolo 130 €, pričom na internete sa dá stretnúť s cenami u konkurencie aj cez 250 € a viac, často ešte bez započítanej korekcie,“ dopĺňa Linda Šimbochová.
Na toto si daj pozor
Tatérka Linda sa osobne u svojich klientiek nestretla s nekvalitnou prácou, no ako hovorí, na internete videla veľa nevhodných realizácií. Najčastejším problémom je podľa nej použitie klasického tetovacieho pigmentu, ktorý na pehy nie je určený. Časom totiž môže zošedivieť a rozlievať sa. Rovnako si všimla aj extravagantný trend farebných pieh, ktoré podľa nej rozhodne nie sú pre každého.
Určite je dobré vybrať si skúsenú artistku, pozrieť si jej prácu a zistiť, či sa s jej štýlom stotožňuješ. Určite sa zver do rúk niekomu, kto vie, čo robí a zakladá si na precíznosti, kvalite svojej práce a tiež dôkladnej hygiene a vysokých štandardoch. Nie je na škodu ani poradiť sa s niekým, kto podobnú úpravu podstúpil a opýtať sa ho na všetko, čo ti vyvstáva v hlave ako otázky. A najdôležitejšie, nemusíš na sebe nič meniť len preto, že je to aktuálny trend alebo že to má niekto iný. Hlavne sa bav a experimentuj so svojím vzhľadom, ak na to máš chuť.