Aká je realita hojenia a na čo sa pri zákroku pripraviť?
Ak sa niekde viditeľne podpíše vek či únava, je to najčastejšie na očiach. Padnuté očné viečka a celkový unavený výraz trápia tisíce žien. Dnes tento estetický problém dokáže vyriešiť pomerne jednoduchá a cenovo dostupná plastická operácia. Už druhýkrát sa pre ňu rozhodla fitness trénerka Barbora Sečkár. Nesiahla iba po klasickej korekcii. Ešte pred prvým zákrokom mali jej oči mandľový tvar a k prirodzenému tvaru sa chcela vrátiť. Lekár jej preto urobil blefaroplastiku so špecifickým rezom, aby vytvoril efekt „Foxy Eyes.“ Aká je realita tohto zákroku, koľko stojí a ako vyzerá hojenie?
Prvý zákrok absolvovala vo veku 32 rokov. Problém bol v tom, že pred ôsmimi rokmi robili tento zákrok inak a s výsledkom nebola dlhodobo spokojná. „Vtedy sa to robilo takým oblúčikom. A ten oblúčik mi to moje oko, ktoré mám prirodzene mandľového tvaru, trošku zavrel.“ Barbora sa tak síce zbavila zbytočnej kože, ale stratila svoj prirodzený výraz.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aká je operácia očných viečok.
- Prečo sa Barbora pre ňu rozhodla už druhýkrát.
- Či je zákrok bolestivý.
- Ako dlho sa z operácie zotavovala.
- Pre koho podľa lekára nie je operácia vhodná.
- Aké sú alternatívne neinvazívne možnosti.
„Trošku mi to vadilo. Chcela som mať to oko mandľové. Preto som povedala doktorovi, že nechcem, aby to oko po zákroku zostalo zavreté a guľaté. Išla som do toho s tým, že som chcela, aby mi to ten môj prirodzený tvar zvýraznilo.“ Priznáva, že má geneticky padnuté viečka a tukové vačky.
Čo je blefaroplastika a metóda „Foxy Eyes“?
Pre Refresher vysvetlil zákrok plastický chirurg MUDr. Ján Zeleňák, ktorý pôsobí na klinike Aesthetica v Banskej Bystrici.
Barbora podstúpila „modifikáciu blefaroplastiky horných viečok, ktorá spočíva vo vedení rezu pri vonkajšom kútiku a mierne za ním smerom k spánkovej oblasti, čím dosiahneme lifting žiadanej oblasti,“ hovorí.
Zákrok však nie je vhodný pre každého a lekár musí rešpektovať anatómiu tváre. Pri operácii nehodnotí len množstvo nadbytočnej kože, ale pozerá sa na oblasť očí ako na celok. Ján Zeleňák vysvetľuje, že kľúčovým faktorom pre úspešný výsledok je aj postavenie obočia a najmä tzv. canthal tilt – teda uhol, ktorý zvierajú kútiky očí.
Ideálne je, ak vonkajší kútik oka smeruje jemne nahor (o 10 – 15 stupňov vyššie než vnútorný). Ak však vonkajší kútik padá nadol (negatívny uhol), oči pôsobia smutne a unavene. V takom prípade je chirurgická úprava náročná. Hoci je technicky možné „vytiahnuť“ oko zmenou väzov, bežne to nerobia, pretože by to zásadne zmenilo prirodzenú identitu človeka.
„Našou úlohou je zachovať harmóniu tváre z estetického hľadiska a trochu ju vrátiť späť v čase. Zmena identity človeka nie je naším cieľom,“ uzatvára odborník.
Bojíš sa skalpela? Existujú aj iné, no menej trvácne možnosti
Ak nie si pripravená na chirurgický zákrok, moderná estetická medicína ponúka niekoľko ciest, ako oči opticky viac otvoriť alebo urobiť lifting. Treba však počítať s tým, že výsledok je dočasný (mesiace až 2 roky).
1. Foxy Eyes pomocou nití (Thread Lift)
Túto metódu robia pomocou špeciálnych vstrebateľných nití. Lekár mechanicky vytiahne obočie a vonkajší kútik oka smerom k spánkom.
Trvácnosť: Cca 12 – 18 mesiacov.
2. Plazmové pero
Technológia, ktorá využíva ionizovaný plyn (plazmu). Medzi hrotom prístroja a pokožkou vzniká malý elektrický výboj, ktorý „odparí“ mikroskopické body na viečku. Pokožka sa v reakcii na to stiahne a tým sa viečko napne.
Trvácnosť: Dlhodobá
3. Botoxový lifting (Eye-opener)
Aplikáciou botulotoxínu do svalov, ktoré sťahujú obočie nadol (m. orbicularis oculi), dosiahnše to, že svaly ťahajúce obočie nahor prevážia. Obočie sa jemne nadvihne a pohľad sa otvorí.
Trvácnosť: 4 – 6 mesiacov.
5. Kyselina hyalurónová na vačky pod očami
Ak sú problémom prepadnuté kruhy pod očami, ktoré Barbora tiež spomínala, výplň na báze kyseliny hyalurónovej dokáže túto priehlbinu vyrovnať a opticky odstrániť unavený vzhľad.
Trvácnosť: 12 – 24 mesiacov.
Za zákrokom cestovala na stredné Slovensko
Barbora hovorí, že hoci je typ človeka, ktorý rieši veci spontánne, výber kliniky nepodcenila. Aj napriek tomu, že je zo Senca, rozhodla sa vycestovať na stredné Slovensko – do Banskej Bystrice. „Poznala som prácu doktora z Instagramu a z odporúčaní. Predsa len sú to oči a výsledok uvidíš denne. Radšej som sa previezla dve hodiny tam a dve hodiny naspäť, ako keby som si mala vybrať zlého lekára,“ hovorí a prízvukuje, že správny výber chirurga je v prípade tohto zákroku určite dôležitý a nemal by ho nikto podceniť.
Prácu lekára, u ktorého zákrok podstúpila, poznala už predtým. „Vedela som, že robí presne ten rez s tým štýlom, aký som chcela ja. Viečko som chcela mať jemne vytiahnuté,“ vysvetľuje, prečo sa mu rozhodla zveriť do rúk aj s operáciou očí. K rozhodnutiu prispel aj výsledok jej klientky, ktorú trénuje. „Má od tohto doktora urobený celý lifting tváre, 60-ročná žena, a je to veľmi pekné, jemné, nie je to vidieť,“ opisuje.
Keďže sa s lekárom pozná už z predošlých zákrokov a je klientkou kliniky, zákrok konzultovali cez WhatsApp. „Poslala som fotky ráno, nalačno, nenamaľovaná. Doktor povedal, že áno, je to na operáciu. Mám tam aj ten tuk, aj hrudky, ktoré treba vybrať,“ opisuje komunikáciu. Už počas online konzultácie doktorovi prízvukovala, že chce oči naozaj vytiahnuť do mačacieho tvaru.
Operácia síce nebolí, no nie je ani príjemná
Operácia nebolí, no je cítiť „jemnú elektriku“ Samotný zákrok je v lokálnej anestéze. Hoci bolesť necítiť, Barbora priznáva, že o úplnom komforte sa hovoriť nedá. „Dostala som tri injekcie priamo do viečka. Od polovičky zákroku som už nič necítila, ale keďže mám citlivé oči, dosť ma dráždilo silné svetlo lekárskej čelovky,“ popisuje.
Samotné rezanie podľa nej nie je ani bolestivé, ale ani príjemné. „Cítiš, že sa ti tam niečo deje a že sa ti tam doktor ‚rýpe‘. Sestrička ti to pritláča tampónom. Nie je to bolestivé, ale nie je to ani príjemné,“ opisuje zážitok z operácie.
Najšpecifickejším momentom je odstraňovanie tuku a práca s cievami. „Lekár vyreže mesiačik kože a vyberá tuk. Cievky sa následne ‚opaľujú‘, aby sa zatvorili – cítiť to ako jemnú elektriku. Nie je to bolesť, skôr zvláštny tlak. Dá sa to úplne v pohode vydržať. Na sále som bola dokopy asi hodinu,“ popisuje Barbora technické detaily. Dĺžka jej operácie sa odvíjala aj od toho, že mala požiadavku špecifického rezu, ktorý lekár viedol do obočia, aby zdvihol vonkajší kútik oka.
Oči vyzerajú bezprostredne po zákroku hrozivo
Okamžite po operácii prichádza úľava. „Dajú ti ľadový obklad na oči a to ti veľmi pomôže. Keď je to zašité a ideš domov, už to nebolí. Len cítiš také pálenie a teplo.” Barbora zvládla pooperačný stav s nadhľadom. „Bola som tam s mužom, prišiel pre mňa a išli sme do koliby na halušky. Večer cítiš iba taký pocit, že sa tam niečo robilo a šilo, ale nie je to bolesť,” upokojuje a hovorí, že zákrok sa dá úplne s prehľadom zvládnuť.
Hoci sa cítila dobre, pohľad do zrkadla bol pre ňu šokujúci. „Vyzerala som ako Avatar. To oko opuchne a vyzerá hrozivo. No, vyzerá to horšie, ako sa cítiš. Nebolí to a to je najdôležitejšie,” hovorí Barbora.
Ako vyzerajú podľa Barbory prvé dni po zákroku?
Hygiena: Vlasy si treba umyť v ten deň, keď tam ideš a nasledujúcich 5 dní vydržať. Potom si vlasy umývaš normálne, aj keď ti voda trošku stečie na jazvy.
Starostlivosť: Odchádzaš domov s prelepenými očami a tampónmi a vidíš len smerom nadolýáuyhbjer . Na druhý deň si to odlepíš. Potom sa to už neprelepuje, hojí sa to na vzduchu.
Barbora užívala lieky proti opuchom, homeopatické guličky, prikladala ľad a repíkový čaj. Jazvy zatiaľ nenatiera ničím špeciálnym, necháva ich dýchať.
Rekonvalescencia bola podľa nej blesková. „V piatok som bola na operácii a vo štvrtok už som išla do roboty, do fitka trénovať ľudí. V piatok mi vyberali stehy. Ten prvý týždeň som bola doma, aby som nikoho nevystrašila, ale potom, keď som si dala make-up, už to nikto nerieši," opisuje, ako vyzerali prvé dni po zákroku.
Barbora spomína aj na rozmazané videnie po zákroku, no nebolo podľa nej spôsobené iba operáciou. „Nikdy to nie je len tak a vždy je to spojené s telefónom. Nudila som sa a tak som ťukala do mobilu, čo je chyba. Oko je opuchnuté a unavené a keď mu dáš ešte milión ďalších podnetov, unavíš ho ešte viac,” vysvetľuje.
Aj Ján Zeleňák upozorňuje na dodržiavanie bezpečnostných opatrení po zákroku. Možné riziká preberá individuálne na konzultácii s každým pacientom. „Dôležité je naplánovanie vedenia rezov, množstvo odstránenej kože a dôsledná hemostáza (zastavenie malých krvácajúcich cievok), ako aj pooperačná starostlivosť o samotnú ranu a neskôr zrejúcu jazvu,“ vysvetľuje.
Cena vs. Výsledok: Oplatí sa to?
Zákrok stojí orientačne 800 až 1 000 eur. Cena záleží od výberu kliniky. Podľa Barbory sa investícia určite oplatí. „Keď si porovnávaš financie s výsledkom a s tým, koľko rokov ti efekt vydrží, tak je to podľa mňa veľmi dobré rozhodnutie. Nezmení ti to črty, len vyzeráš, že si sa dobre vyspala. Za tú cenu máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov,” hovorí a zákrok rozhodne neľutuje.
Momentálne je po zákroku presne 19 dní a s výsledkom je spokojná. „Oči sú krásne, vždy, keď sa ráno zobudím, tak si poviem, že som urobila dobré rozhodnutie. Teším sa, že si nakreslím linku a bude ju vidieť.”
Operácia viečok zmení aj jej make-upovú rutinu a celkový styling bude pre ňu jednoduchší: „Predtým som si robila ‚falošný lifting‘ vlasmi – stiahla som si ich do copu, aby som si vytiahla oči. Teraz to nemusím robiť. Som zástancom toho, že po 40-tke vyzerajú ženy lepšie s menej make-upom. Teraz mi stačia mihalnice, obočie a vyzerám čisto a fresh.”
Na sociálnych sieťach sa po zdieľaní zákroku stretla s nepochopením
Barbora sa rozhodla celý proces hojenia – vrátane modrín a opuchov – zdieľať na Instagrame. „Veľa ľudí ma odrádzalo. Ale moje publikum sú ženy 40 až 55 rokov, mamy, manželky. Chcela som im ukázať, že takáto možnosť existuje, že je dostupná a môže im zvýšiť sebavedomie.”
Instagramový príspevok sa jej automaticky preklopil aj na Facebook a spustila sa na ňu vlna kritiky. Príspevok dosiahol až 620-tisíc videní. „Tam je to zmeska čudných ľudí. Spustila sa kritika od cudzích ľudí bez fotiek, mužov s kaprom na profilovke, dedkov a babiek. Písali mi, že patrím do kanála, že straším deti, extrémne vulgarizmy.”
Barbora má na internetových trollov jasný názor a pohľad na plastiku jej ich reakcie nezmenili. „Keď ti niekto vynadá škaredými vulgarizmami, nie je to kritika. Myslím si, že si takto tí ľudia liečia nejaké komplexy. Keby som bola psychicky slabšia alebo mladšia, mohlo by ma to zomlieť. Ale ja mám 40 rokov a cudzí ľudia ma nezaujímajú.”