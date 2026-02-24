Hlavní témata
včera 24. února 2026 v 10:30
Čas čtení 4:48

Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)

Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Čo tu dostaneš za pár eur?

Nájsť obed za pár eur sa môže zdať v roku 2026 ako nemožné. Zvlášť ak ho budeš hľadať v Košiciach a blízkom okolí, kde sú podľa Finreportu najdrahšie obedové menučka na celom Slovensku.

V októbri minulého roka sme s Refresherom navštívili podnik Pod Furčou, kde stojí kompletné obedové menu 5,9 eura, čo je pravdepodobne to najlacnejšie menučko v druhom najväčšom meste na Slovensku.

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom je sila tohto nenápadného podniku zo širšieho centra Košíc.
  • Koľko tam stoja bežné obedové jedlá.
  • Koho som tam stretol a čo jedia najradšej cudzinci v tomto podniku.

Jedinou nevýhodou je pri Furči vzdialenejšia poloha od mesta. Mnohí by si tak mohli myslieť, že lacnejší obed nájdeš len ak pôjdeš niekde na periféri. To však neplatí.

Kantína
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Od návštevy tejto kantíny sme od vás dostali viaceré odporúčania a tipy na podniky, ktoré sú skutočne v centre Košíc a obed je skutočne lowcost.

Kantina
Zdroj: Timotej Gašper

Preto sme išli vyskúšať odporúčanie na Kantínu 27. Podnik na Vrátnej ulici máš od Hlavnej doslova na skok a dalo by sa spokojne povedať, že je to reštika v centre Košíc. Domáci odporúčali tento podnik pre ideálnu kombináciu nízkej ceny, solídnej porcie a poctivého jedla.

„Vieš, rozhodli sme sa urobiť vývarovňu pre bežných ľudí. Chodievajú k nám robotníci, dôchodcovia, študenti, dokonca často aj cudzinci," hovorí mi vedúci podniku ešte pred mojou návštevou.

Menu s polievkou za 6,50 je vzhľadom na polohu v centre mesta skutočný klenot.

Kantína Kantína Kantína Kantína
Zobrazit galerii
(12)
