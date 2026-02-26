Lenka Brišiaková porozprávala nielen o zákulisí svadobného biznisu, ale aj o tom, aké náročné je vybudovať luxusný salón od úplnej nuly a prečo sa rozhodla presunúť svoje podnikanie z Prahy do Bratislavy.
Lenka Brišiaková pôsobila roky ako modelka a počas svojej kariéry často fotila pre svadobné salóny. Pravidelne sa dostávala do kontaktu so svadobnými šatami a práve to v nej prebudilo vášeň pre tento priemysel.
Skúsenosti na otvorenie vlastného biznisu zbierala v Kapskom Meste, kde študovala prestížnu školu svadobného plánovania a stážovala u svetových odborníkov. Hoci si dlho netrúfala na vlastný salón, zlom prišiel v momente, keď sa ocitla na životnom dne. „Zažila som úmrtie blízkeho, rozchod a k tomu mi nepredĺžili zmluvu v práci. Povedala som si, že je to teraz alebo nikdy,“ hovorí pre Refresher.
Svoj prvý salón Lovespell Bridal otvorila pred dvoma rokmi v Prahe, kde si ho vlastnoručne zrekonštruovala. V s[4asnosti pôsobí v Bratislave, hoci priznáva, že nájsť tu priestor bolo kvôli vysokým nájmom náročné. „Ceny sú v Bratislave dvoj až trojnásobne vyššie ako v Prahe. Môj pražský salón bol trikrát lacnejší než tento,“ vysvetľuje rozdiel medzi českým a slovenským trhom.
Podnikanie s luxusným tovarom však nie je len o kráse a romantike. Lenka hovorí o skrytých investíciách, clách a boji o spolupráce so svetovými značkami. „Nie je to štandardný obchod. Musela som písať desiatkam značiek, či vôbec majú záujem so mnou spolupracovať a posielať im fotky môjho salónu,“ opisuje, ako to v tomto odvetví funguje.
Pôvodne si mala salón v Prahe. Dnes už úspešne podnikáš v Bratislave. Čo bolo tým úplne prvým impulzom, že si sa rozhodla vstúpiť práve do sveta svadobného biznisu?
Asi pred 10 rokmi, som robila modelku. Počas mojej modelingovej kariéry bolo mojím hlavným zameraním práve fotenie svadobných šiat. To bolo gro mojej práce. Milovala som ten pocit, keď som prišla do svadobného salónu, dali mi papučky a ja som si tie šaty skúšala. Potom som ich predvádzala, fotila a naozaj som mala na sebe stovky rôznych modelov. Strašne sa mi páčila tá atmosféra salónu. Je to celé také pekné, dievčenské a romantické.
Tak som sa svadbám začala venovať viac. Neskôr som žila v Kapskom Meste, čo je jedna z top svetových destinácií pre svadby. Študovala som tam na tej najlepšej škole svadobného plánovania.
To je klasický študijný odbor?
Bola to skôr taká nadstavba a trvalo to pol roka. No a okrem toho som tam ešte stážovala u najlepšej svadobnej plánovačky v Kapskom Meste. Tak som vlastne jednou nohou vošla do tohto biznisu. Potom som začala svadby sama organizovať a vytvorila som knihu „Wedding Planner“. Na Slovensku vtedy ešte nič také nebolo. Trvalo mi niekoľko mesiacov, kým som to dostala do tlačenej formy. Bol to kompletný plánovač a všetky kusy, ktoré som vyrobila, sa aj vypredali. Neskôr som začala vyrábať „Bride Boxy“, čo sú darčekové krabice pre nevesty. Takže som v podstate bola stále v svadobnom biznise.
Svadobný salón bol však pre mňa niečo úplne iné. Vnímala som to ako absolútny vrchol toho, čo môžem dosiahnuť. Nikdy som si neverila natoľko, že by som to naozaj dokázala otvoriť. Potom som však zažila jeden z najhorších týždňov vo svojom živote. Zažila som úmrtie blízkeho, rozchod – mala som zlomené srdce a k tomu mi ešte nepredĺžili zmluvu v práci. Tak som si povedala, že dobre, idem do toho.
Vnímala si to tak, že teraz alebo nikdy?Presne tak. Padla som úplne na dno a povedala som si, že sa z neho musím vyškriabať hore a že to proste zvládnem. Rozhodla som sa, že si už nebudem hľadať žiadnu inú prácu, lebo viem, že chcem robiť toto. Dala som teda do toho všetko a rozhodla som sa otvoriť.
A kedy prišlo toto rozhodnutie?Pred dvoma rokmi som otvorila prvý salón v Prahe.
Prečo si sa presunula sem do Bratislavy?
Ja som vnútorne cítila, že Praha mi už v osobnom živote nemá čo dať. Mala som ju rada, ale cítila som, že v Bratislave to môže byť lepšie. Posledný polrok pred sťahovaním som sem chodila skoro každý víkend, aby som navnímala atmosféru a zistila, či tu budem šťastná.
Takže to bolo skôr moje osobné rozhodnutie, no mala som strašne veľa slovenských zákazníčok. Písali mi na sociálne siete, že je škoda, že nemám salón v Bratislave, pretože by hneď prišli. Keďže 70 až 80 % mojich neviest boli Slovenky, ktoré za mnou cestovali do Prahy, povedala som si, že mi to tu pôjde lepšie.
Ten salón v Prahe si si sama aj rekonštruovala. Bol začiatok v Bratislave jednoduchší?
Najnáročnejšie bolo nájsť priestor, pretože ceny sú v Bratislave dvoj až trojnásobne vyššie ako v Prahe. Môj pražský salón bol trikrát lacnejší než tento.
Svadobný biznis v tomto segmente si vyžaduje nemalú počiatočnú investíciu. Nemala si strach vložiť všetko do neistého výsledku? Čo ti vtedy dodávalo istotu, že to nakoniec vyjde?
Ja som mala od začiatku pocit, že to pôjde. Verila som tomu a v podstate som v tom čase nemala inú možnosť. Od prvého dňa, čo som otvorila, som nebola v mínuse. Našťastie sa mi darilo od začiatku aj napriek tomu, že som otvorila v júni a myslela som si, že už nestihnem sezónu.
Češky si však vyberajú šaty skôr na poslednú chvíľu, takže som to s prehľadom stihla. Samozrejme, aj moje podnikanie sprevádzali prekážky. V Prahe môj salón napríklad vytopilo a na štyri mesiace som musela zatvoriť.
Ľudia majú často skreslenú predstavu, že stačí nakúpiť šaty a prenajať priestor. Čo je však tá skrytá investícia na pozadí? Čo všetko musíš financovať a zabezpečiť predtým, než k tebe vojde prvá nevesta?
Nie je to štandardný obchod. V prvom rade je dlhý proces tie šaty vôbec zohnať. Nemôžem si ich len tak odniekiaľ objednať. Musela som písať desiatkam značiek, či vôbec majú záujem so mnou spolupracovať. Posielala som im fotky priestoru, aby videli, aký má dizajn.
Samotný výber šiat je tiež zložitý. Po celej izbe som mala vytlačené fotky modelov a zároveň som musela dôsledne vyberať veľkosti, aby sadli na rôzne postavy. Okrem toho je investíciou, samozrejme, zariadenie salónu a správa sociálnych sietí, ktorú robím sama.
Podľa čoho vyberáš konkrétne šaty? Výhradne podľa značiek alebo možno podľa materiálov?
Zo začiatku som si vyhľadala danú značku vždy, keď ma zaujali nejaké šaty na Instagrame. Momentálne už mám svoje overené značky. Jednu, ktorá má na Instagrame pol milióna sledovateľov, som mala v Česku ako jediná. Tu na Slovensku ju majú možno dva salóny. V salóne mám drahšie, ale aj cenovo dostupnejšie šaty, aby si mohol vybrať každý.
Ako často obmieňaš kolekciu?
Väčšina salónov objednáva raz ročne, v septembri, a majú kolekciu na celý rok. Ja to však kvôli sociálnym sieťam robím inak. Začala som totiž robiť hauly svadobných šiat a try-on videá. To mi prinieslo obrovské videnia. Aby som teda mala, čo ukazovať na sociálnych sieťach, objednávam šaty skoro každé dva mesiace.
Čo robíš so staršími kolekciami?Väčšinou ich predávam. Ak vidím, že sa šaty nepožičiavajú, hneď ich predám ako nový kus za polovicu. Stále to obmieňam. Nechcem tu mať šaty spred 10 rokov, ktoré sú už zničené z čistiarní. Chcem, aby boli v top stave, takže ich požičiam maximálne dvakrát-trikrát a potom idú preč.
Všimla som si, že salóny často píšu „cenu na vyžiadanie“. Je za tým vysoká cena alebo konkurencia?
Myslím si, že je to aj kvôli konkurencii. Niektoré značky spolupracujú s viacerými salónmi a ceny sa môžu líšiť. Niekde môžu stáť 500 eur a inde 800 eur. Každý salón má iné náklady – závisí to od mesta, od cien čistiarne, krajčírok... Je tam veľa vecí, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu, napríklad aj to, či salón platí za dovoz clo.
V akom cenovom rozmedzí sú šaty u teba v salóne?
Najnižšia cena za požičanie je momentálne 390 eur a najvyššia za 990 eur. Keď budem mať salón úplne dokončený, cena možno pôjde vyššie. V Prahe som mohla mať nižšie ceny ako v Bratislave, no tam ma vyčistenie šiat stálo 20 € a tu stojí 75 €. Je to strašný rozdiel v externých službách.
V tej cene šiat sú zahrnuté aj úpravy a čistenie?
Áno, to je už všetko v cene. Nie sú tam žiadne ďalšie skryté poplatky.
A ako sa pohybujú ceny šiat, ak si ich chce nevesta kúpiť?
Priemerná cena nových šiat na kúpu je 1 000 až 1 500 eur. Dajú sa však kúpiť aj za viac, aj za menej. Všetko záleží od značky.
Aký je pri svadobných šatách pomer medzi nákupnou cenou a tvojou maržou?
Tie šaty sú samé o sebe drahé. Mám kvalitné a drahšie značky. Mohla by som mať aj lacnejšie, no chcem držať kvalitu. Cenu sa snažím nastavovať tak, aby som si ju vedela dovoliť aj ja, keby som bola nevesta. Mohla by som pýtať 1300 – 1400 €, ale zatiaľ to tak necítim.
Čo presne určuje, či šaty stoja 500 alebo 1000 €?
Značka a materiál. Tiež množstvo látky – jednoduchšie šaty sú lacnejšie, veľké, trblietavé a perličkové modely sú drahšie. Niektoré šaty sa vyrábajú aj 6 mesiacov, tá ručná práca niečo stojí.
A chcú nevesty radšej investovať do drahších šiat alebo hľadajú tie cenovo dostupnejšie možnosti?
Takéto ceny sú tu už roky. Nevesty sú na ne zvyknuté a počítajú s nimi. Pri všetkých položkách svadby sú podľa mňa šaty to najdôležitejšie a neoplatí sa na nich šetriť. Snažím sa však vyjsť v ústrety. Ak vidím, že nevesta má určitý rozpočet a šaty stoja napríklad 990 €, dám jej zľavu, aby si ich mohla dovoliť.
A čo prevažuje? Požičanie šiat alebo kúpa?
Dlhé šaty si v 80 % prípadov požičiavajú. No kratšie šaty si skôr kupujú, lebo ich môžu využiť aj neskôr.
Ako je to s veľkosťami? Dajú sa jedny šaty rozšíriť alebo zúžiť o niekoľko čísiel?
Mám rôzne veľkosti od 34 po 44. Ak treba inú, doobjednáva sa. Väčšina šiat má viazačky, takže sa dajú prispôsobiť o dve veľkosti hore aj dole. Potom sa ešte dodatočne upravujú s krajčírkou.
Ako dlho dopredu treba riešiť výber šiat?
Ideálne na začiatku sezóny, teda september až november. Problém je v tom, že šaty môžu byť na váš termín už rezervované. Teraz sú najpopulárnejšie termíny okolo 6. 6. a 26. 6., tieto má naozaj každá druhá nevesta. Vtedy sa stáva, že šaty, ktoré sa neveste páčia, už nie sú voľné a musela by si ich objednať na kúpu.
Stalo sa ti, že nevesta vrátila šaty v zlom stave?
Stalo sa mi to dvakrát. Raz v Prahe a bolo to len tri týždne po otvorení salónu. Úplne nové šaty boli tak zničené, že sa s nimi nedalo nič robiť. Boli opálené od vosku, prepálené od cigariet, špinavé od oleja, polievky a samoopaľovacieho krému. Švy boli roztrhnuté a sukňa celá čierna. Druhé šaty sa museli čistiť na niekoľkokrát a náklady na vyčistenie boli mimoriadne vysoké.
Upozornila ťa tá nevesta vopred na to, že šaty zničila?
Povedala mi dopredu, aby som sa pripravila, že sú v zlom stave. Nakoniec ich priniesla svedkyňa, lebo nevesta sa hanbila. Keby tie šaty mala o týždeň rezervované iná nevesta, tak by o svoj svadobný deň prišla. Nevesta, ktorá šaty zničila, ich bohužiaľ musela zaplatiť. Dala som jej nižšiu sumu, no riešilo sa to takmer tri mesiace.
Výber šiat je vo filmoch zobrazovaný ako mimoriadne emotívny zážitok. Je to tak aj v skutočnosti? Chodia nevesty s mamami či s kamarátkami a deň si užívajú?
Väčšina neviest na skúške od dojatia plače a asi 80 percent neviest chodí na skúšku s rodinou či s kamarátkami. Plačú tu, tešia sa, fotia sa. Viac ľudí však znamená viac názorov, ktoré môžu nevestu ovplyvniť na úkor toho, čo chce ona. Keď vidím, že nevesta chce vyhovieť kamarátkam, ale sama si nie je výberom istá, vezmem si ju bokom a spýtam sa jej, či je to naozaj jej voľba. Konflikty tu však nevznikajú, každý má iný vkus, dôležité je, aby to sedelo k osobnosti nevesty.
Vyberajú si nevesty skôr veľké „tortové“ šaty alebo vsádzajú na minimalizmus?
Trendy na tento rok sú jemné, čisté línie, satén a korzety v tvare písmena V. Obľúbené sú aj kvetinové vzory, veľké rukávy alebo šaty 2v1 s pripínateľnou sukňou. V Prahe si napríklad nevesty vyberali skôr jednoduchšie, úzke a biele šaty. Tu v Bratislave idú viac trblietavé a princeznovské modely. Aj keď prídu s tým, že chcú čistý satén, väčšinou odchádzajú v tých najväčších trblietavých šatách.
Táto práca vyzerá veľmi rozprávkovo. Čo je však tá najmenej pekná časť podnikania?
V tomto biznise je určite nutné kritické myslenie. Každý jeden deň riešim situácie, ktoré som predtým nezažila. Najťažšie je samotné podnikanie – niekedy sa darí, inokedy nie. Nie je to tak, že hneď zarábate milióny. Sú mesiace, keď musím zaplatiť všetky výdavky a neviest nie je nekonečno. Toto nie je služba ako obočie, kde chodia klientky každý mesiac. Svadba je jednorazová záležitosť, nevesta sa už nevráti, maximálne salón odporučí. Okrem toho tu vznikajú tie negatívne situácie ako zničené šaty, problémy na colnici či chyby vo výrobe.
Aký máš názor na nákup svadobných šiat z druhej ruky alebo z internetových bazárov? Odporučila by si nevestám ísť do takéhoto rizika, alebo je podľa teba bezpečnejšie investovať do šiat priamo v salóne?
Podľa mňa radšej investovať. Fotky môžu klamať. Aj ja, keď objednávam šaty do salónu, niekedy neviem, ako budú vyzerať v skutočnosti a či prídu v dobrom stave. Ak chce niekto veľmi ušetriť, nie je na tom nič zlé, ale ak chce mať nevesta istotu, radšej salón alebo výpredaj v salóne.
Keby si si mala vyberať šaty ty – s tvojimi skúsenosťami. Čo by bolo rozhodujúce?
Keďže mám vlastný salón, určite by som tých šiat mala na svadbe viac (smiech). Tým, že som ich mala na sebe stovky, máloktoré ma už tak zaujmú, že by mi búchalo srdce. Beriem to už trochu ako oblečenie na bežný deň. Ale určite by som začala veľkými kvetinovými, možno perličkovými šatami. Potom by som prešla do užších strihov a skončila by som v krátkych šatách. Výhodou je, že ich môžem mať, koľko chcem.
Nemáš strach, že keď príde tvoj svadobný deň, nebude to pre teba také výnimočné, keďže žiješ v tomto svete každý deň?
Svadby milujem. Keď objednávam šaty, tak mám stále ten krásny pocit a z každých sa teším. Verím, že tie moje budú tie najkrajšie, aké som kedy videla, takže sa budem tešiť rovnako ako každá iná nevesta.
Na začiatku si spomínala aj prácu svadobnej koordinátorky. Venuješ sa tomu stále?Áno, ale svadobná koordinácia a plánovanie zaberá strašne veľa práce, ktorá nie je finančne adekvátne ohodnotená. Salón mi vyhovuje viac. Požičiam šaty, ktoré už mám. Plánovanie svadby trvá rok a dostanete za to možno 1 500 €. V Kapskom Meste za to mali aj 10 000 €. Keď si tie 2 000 € rozpočítaš na hodiny za celý rok príprav plus samotný svadobný deň, až tak sa to neoplatí.