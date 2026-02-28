„Inverted House“ z Tbilisi ťa presvedčí, že menej je viac.
V Gruzínsku vzniká v posledných rokoch množstvo zaujímavých developerských projektov, ale aj atraktívnych rezidenčných bývaní, ktoré nesú podpis šikovných architektov.
Dnes sa pozrieme na unikátny dom v štvrti Okhrokhana v hlavnom meste Tbilisi, ktorý je dielom ateliéru TIMM Architects v zložení Nino Chkhartishvili, Nino Grigolashvili, Giorgi Pataridze, Beka Gulva a Nikoloz Lekveishvili.
„Inverted House“, ako znie názov projektu, nie je len dom – predstavuje obrátený koncept života, ktorý redefinuje, čo znamená mať priestor pre seba.
