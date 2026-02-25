Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
včera 25. února 2026 v 11:00
Čas čtení 7:38

Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)

Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: @onyyxko, @vyssocky, @r1ckysixx
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tieto mená z domácej scény si nás získali originálnym zvukom, autentickým prejavom a ambíciou posúvať hranice svojej tvorby.

Ako niekto, kto bol self-proclaimed emo kid, musím povedať, že si stále rada vypočujem alternatívnejšie a tvrdšie veci – a nezáleží na tom, aký je to žáner. Zdá sa, že na žánroch vo veľkej miere nezáleží ani chalanom z nášho slovenského a českého undergroundu.

Či už ide o punk, cloud rap, hyperpop alebo hocičo iné, títo umelci ti dokážu, že dobrá hudba nepotrebuje byť zaškatuľkovaná.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!
Přidej se do Refresher Clubu
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (150 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Půlroční - 23 %
812,5 Kč 625 Kč
Účtuje se každých 6 měsíců
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (900 kreditů)
Méně reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Roční - 23 %
1 625 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k exkluzivnímu obsahu
Přístup k benefitům (2 000 kreditů)
Úplně bez reklam
Benefity ve formě slev na beauty, fashion nebo sport
Vstupenky na koncerty nebo do kina
PPV kódy
Sdílení obsahu kámošům a kámoškám
Všechny možnosti členství Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ARTIST SPOTLIGHT
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 2 dny
Storky
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Lifestyle news
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 44 minutami
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 2 hodinami
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
včera v 16:59
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
včera v 15:51
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
včera v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
včera v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
včera v 10:00
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou
včera v 08:12
Zpravodajství
Donald Trump Válka na Ukrajině Rusko Ukrajina
Více
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
včera v 16:51

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
před 14 minutami
I když někdo může mít videohry za ztrátu času, je to obvykle dáno tím, že tenhle báječný svět dostatečně nezná. Ochuzuje se tím ale o skvělé příběhy nebo nezapomenutelné situace s přáteli, a to je přitom stále jen špička ledovce toho, co videohry přináší.
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 42 minutami
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
včera v 19:00
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
včera v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 3 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse