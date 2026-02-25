Tieto mená z domácej scény si nás získali originálnym zvukom, autentickým prejavom a ambíciou posúvať hranice svojej tvorby.
Ako niekto, kto bol self-proclaimed emo kid, musím povedať, že si stále rada vypočujem alternatívnejšie a tvrdšie veci – a nezáleží na tom, aký je to žáner. Zdá sa, že na žánroch vo veľkej miere nezáleží ani chalanom z nášho slovenského a českého undergroundu.
Či už ide o punk, cloud rap, hyperpop alebo hocičo iné, títo umelci ti dokážu, že dobrá hudba nepotrebuje byť zaškatuľkovaná.
Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!
