včera 24. února 2026 v 9:17
Čas čtení 0:56
Sofia Angušová

Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska

Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
Zdroj: Ig /@tmz_slovakia
Influencerka Gwen McMullen sa po vlnách reakcií na jej podobnosť s Robertom Ficom rozhodla, že si založí nový instagramový profil, na ktorom si zo situácie robí satiru.

Americká influencerka Gwen McMullen opäť reaguje na komentáre o svojej podobnosti s premiérom Robertom Ficom. Najnovšie tak urobila prostredníctvom nového instagramového účtu s názvom @tmz_slovakia.

Na profile zatiaľ zverejnila dva príspevky. V popise účtu sa označuje ako „Royal Highness Gwen“ a dodáva „McMullen and her royal shenanigans.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

V najnovšom príspevku pridala fotku s textom: „Nová transexuálna kráľovná Slovenska je podozrievaná z romániku s vysoko postaveným európskym úradníkom.“ Okrem fotky pridala aj video, v ktorom sa prechádza po meste, zrejme ide o San Diego, no Gwen sa tvári, že ide o Slovensko.

Muž za kamerou začína rozhovor tým, že sa Gwen ospravedlní, že ju obťažuje. Ďalej pokračuje: „Ako si užívaš Slovensko?“ na čo odpovedá influencerka: „Milujem to, cítim sa ako doma v Kalifornii. Je to tu nádherné. Všetci sú úžasní a takí priateľskí.“ Na otázku, čo by chcela odkázať obyvateľom Slovenska, odpovedá: „Chápem, že je tu veľa rozdielov. Musíme si uvedomiť, že sme bratia a sestry Slovenskej republiky.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TMZ Slovakia (@tmz_slovakia)

Pred pár dňami to vyzeralo, že influencerka zavíta aj k nám, na Slovensko. Vyzerá to však tak, že šlo čisto o žart. Vo videu, kde sedela v lietadle, oznámila, že plánuje prísť na Slovensko. „Ďakujem mojim novým štedrým daňovým poplatníkom za letenku! Kiežby ste tu boli so mnou, ale keby ste boli, možno by som letela aj ekonomickou triedou.“

Instagram
Zdroj: Instagram
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
