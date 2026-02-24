Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
24. února 2026 v 18:00
Čas čtení 0:44
Radoslava Juračková Helena Lučivňáková

CLOSE FRIENDS s Vybavenko: Komu napadol zápas s Flexkingom?

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Další videa
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
Flirtující Marta z Bacheloru: „Nečekala jsem, že hned první den uvidím tolik prsou a rozkroků“
15. 1. 2026 19:00
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
VIDEO: „Bachelor je jako dětský tábor. Míra se chová zbytečně moc diplomaticky.“ Jak se Mary vypořádala s odchodem ze show?
9. 1. 2026 10:00
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
Nela promluvila o životě s autismem. „Ženy s poruchou autistického spektra jsou jiný, ale jsou úžasný“
6. 1. 2026 18:00
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
Jsou mimozemšťané mezi námi? Navštívili jsme konferenci o UFO, spiritualitě a exopolitice
27. 12. 2025 18:00
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
VIDEO: Co všechno si můžeš koupit za 500 korun na vánočních trzích na Náměstí Míru?
23. 12. 2025 9:00
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
Annet X vydala výjimečné album BBYGIRL: „Jsem největší overthinker. Dělám hudbu, protože bych bez ní nemohla být.“
21. 12. 2025 10:01
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
VIDEO: „Vařil jsem pro Havla a Gotta,“ říká vítěz Hell's Kitchen Kuba. Prozradil nám, co udělá s výhrou
18. 12. 2025 10:30
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
VIDEO: Hell's Kitchen změnilo Ave život. „Já na svých démonech pracuju,“ vzkazuje
15. 12. 2025 17:00 2
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
Vánoční anketa v ulicích: Jak by znělo štěstí, kdyby bylo zvuk?
12. 12. 2025 18:08
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
VIDEO: Vyslali jsme naši Teri na youtuberský závod motokár. Jak to dopadlo?
9. 12. 2025 18:00

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Vybavenko.

Do najnovšej epizódy Close Friends prijala pozvanie dvojica, ktorú na internete poznáš pod menom Vybavenko. Bratov Ondreja a Štefana preslávili vtipné videá a nekompromisný humor. Tentokrát odpovedali na otázky priamo od fanúšikov.

Hneď na úvod vysvetlili, kto vlastne sú a ako vyzeral ich život predtým, než začali točiť videá na sociálne siete. Padla aj otázka, či bol starší brat niekedy MMA bojovník, čo radi pijú a ako vyzerá ich súkromie vrátane toho, či majú priateľky a ako sa spoznali.

Reč prišla aj na fyzickú prípravu a fighty. Chalani prezradili, ako vyzerá príprava na zápas a prečo práve súboj s Flexkingom? Odpovedali aj na otázku prečo „len tak“ bijú ľudí v Prázovni.

Nechýbali ani témy zo zákulisia tvorby. Dozvieš sa, ako riešia spolupráce, či sa im už stal nejaký poriadny fuckup a ktorá chvíľa v ich živote bola doteraz najťažšia. Samozrejme, prišla reč aj na Štefanove ikonické rifle vytiahnuté poriadne vysoko.

V prémiovej verzii pre predplatiteľov chalani prezradili, aké mali detstvo, čo trápne vedia jeden o druhom, či sa pri tvorbe na sociálnych sieťach niekedy cítia trápne a z akej témy by si už srandu nerobili.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
OSOBNOSTI
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 2 dny
Storky
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Lifestyle news
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 44 minutami
„Lidé je sledují jako postavy v seriálu.“ Účastníci reality shows podle průzkumu rychle ztrácejí dosahy, prosadí se jen někteří
před 2 hodinami
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Softwarový inženýr začal omylem ovládat sedm tisíc robotických vysavačů. Viděl do cizích domácností
včera v 16:59
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
včera v 15:51
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožívá v nové adaptaci Netflixu. Podívej se na první teaser na Pýchu a předsudek
včera v 13:46
VIDEO: GTA po turecku. Muž vykradl zlatnictví, sedl na osla a ujel na něm
včera v 12:06
Kingdom Come dostane hraný film. Vávra na nové hře pracovat nebude, spekuluje se o sporech
včera v 10:00
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou
včera v 08:12
Zpravodajství
Donald Trump Válka na Ukrajině Rusko Ukrajina
Více
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky. Aktivovalo také nejvyšší stupeň pohotovosti
před hodinou
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
před 2 hodinami
VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
včera v 16:51
Více z tématu Zdraví Všechno
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
včera v 13:00
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se mohou skutečně stát
před 16 minutami
I když někdo může mít videohry za ztrátu času, je to obvykle dáno tím, že tenhle báječný svět dostatečně nezná. Ochuzuje se tím ale o skvělé příběhy nebo nezapomenutelné situace s přáteli, a to je přitom stále jen špička ledovce toho, co videohry přináší.
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
před 44 minutami
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
Samsung odhalil nové telefony Galaxy S26, Plus a Ultra! Nejdražší stojí až 48 tisíc korun, přinášíme ti první dojmy
včera v 19:00
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
Mads Mikkelsen už je v Praze! Brzy tu potkáš i Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence
včera v 17:42
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
včera v 07:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 2 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 3 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
Refresher Club
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
před 4 dny
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse