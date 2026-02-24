Bývalá letuška radí, ktorým sedadlám sa radšej vyhnúť a čo nepatrí do podpalubnej batožiny.
Eleanor, ktorá pracovala v minulosti ako letuška pre Ryanair, zdieľala svoje skúsenosti s cestujúcimi a poradila, čo nikdy nepatrí do odbavenej batožiny. Počas rokov strávených na palube precestovala množstvo krajín a svoje zážitky teraz zdieľa aj na YouTube.
Čo neodporúča si vziať do podpalubnej batožiny? Podľa nej tam nepatria notebooky a iné elektronické zariadenia s batériami, ktoré by mohli zapríčiniť požiar. Ten by však letušky nedokázali uhasiť. „Môžem povedať, že v batožine by nemali byť žiadne notebooky ani počítače, pretože prehriata batéria môže spôsobiť požiar – a ak zdroj nie je v kabíne, nebude možné ho zastaviť,“ hovorí Eleanor podľa portálu Mirror.
Okrem bezpečnosti batérií upozorňuje aj na výber sedadla. Letuška vysvetľuje, že miestu 11A sa radšej vyhni. Síce vyzerá, že je pri okne, no v skutočnosti tam žiadne okno nie je.
Podobne odporúča vyhnúť sa radu 32 v lietadlách Boeing 737 MAX. Nájdeš ho pri núdzových východoch a sedadlá posádky sú otočené smerom k pasažierom, takže počas štartu a pristátia budeš pod dohľadom.