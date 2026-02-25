V zozname nájdeš modely za 50, ale aj 400 eur. Výber záleží na tvojom rozpočte.
Zip-up mikina je jeden z najlepších a najuniverzálnejších módnych kúskov, ktorý zvládne rannú kávu v meste, dlhý deň v škole či práci aj večerný chill s kamošmi.
Jednoducho, ide o typ oblečenia, ktorý hodíš na seba bez premýšľania, a aj tak vyzeráš dobre. Klasika, ktorú milujú všetci, prichádza na jar 2026 v desiatkach strihov, farieb aj materiálov – od minimalistických basic modelov cez kúsky s výraznými grafikami až po high-end štýly, ktoré premenia aj obyčajný outfit na výnimočný.
Ak chceš upgrade svojho šatníka, neváhaj ani sekundu. Dobrá zip-up mikina dokáže vrstviť, zvýrazniť tenisky, podčiarknuť postavu a zároveň ponúknuť maximálne pohodlie. Vybrali sme TOP 10 najlepších zip-up mikín pre mužov, ktoré si nebudeš chcieť vyzliecť. Len dávaj pozor, aby neskončila v šatníku tvojej partnerky.
