Prevezmi kontrolu nad naším officom a supportuj vedenie
Sme Refresher, svet modernej generácie. Dokážeme článkom naštartovať kariéru umelca alebo utlmiť divný trend. Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme šikovných ľudí a tvoríme obsah, ktorý má váhu.
Máme mladý, moderne zmýšľajúci kolektív, kde vedľa seba sedia seniorní profíci aj dravé talenty. Vážime si každého, kto je proaktívny. U nás máš dvere k rastu otvorené dokorán.
Koho potrebujeme?
Na pozíciu Office & Executive Managera hľadáme niekoho, kto má v sebe prirodzený drive, poriadok a nebojí sa zodpovednosti. Táto rola už dávno nie je len o dopĺňaní kávovaru (hoci aj ten musí šliapať). Hľadáme biznis partnera pre náš leadership, primárne pre nášho CEO.
Nehľadáme človeka, ktorý sa nechá ľahko zneistiť, ani pasívneho vykonávača príkazov. Hľadáme človeka, ktorý má rešpekt, dokáže si ustrážiť priority a nezľakne sa ani silných osobností v tíme a komplexnejších úloh. Ak máš mindset „think two steps ahead“, si náš človek.
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a misia boli v súlade s našimi firemnými hodnotami, ktoré nájdeš tu:
Čo bude náplňou tvojej práce?
Tvojou úlohou bude udržiavať v office pohodu, ale aj systém. Budeš „pánom/paňou“ priestoru, kde sa denne premelie 50+ kolegov a hostí.
Tvoja agenda bude stáť na dvoch pilieroch:
1. Executive Support & Operations:
- Budeš pravou rukou CEO - strážiš mu kalendár, prioritizuješ požiadavky a si jeho „gatekeeper“.
- Účasť na poradách vedenia, tvorba zápisov a hlavne dohľad nad tým, aby sa úlohy v nástroji na projektový manažment (ClickUp) reálne plnili.
- Príprava podkladov pre fakturáciu, základy cashflow a komunikácia s účtovníkmi.
- Research, príprava reportov a komplexná logistika ciest a meetingov.
2. Office Management & Vibe:
- Udržiavanie office-u v stave „Instagram ready“. Zasadačky, kuchynka aj spoločné priestory musia reprezentovať náš brand.
- Riadenie dodávateľov, optimalizácia nákupov (ovocie, káva, kvety) a správa skladu.
Si prvý kontakt pre návštevy - tvoj prístup tvorí náš obraz.
- Organizácia eventov a teambuildingov v spolupráci s People tímom.
Požadované schopnosti a skúsenosti
- Skúsenosti: Nie si začiatočník. Už si niečím prešiel/prešla (ideálne z prostredia práva, financií alebo korporátnej operatívy) a vieš, čo obnáša profi office management.
- PC & Tech: Google Workspace, Excel a Slack sú tvoj základ. Skúsenosť s projektovými nástrojmi (ako ClickUp) je veľkou výhodou.
- Komunikácia: Píšeš a hovoríš na vysokej úrovni. Vieš byť asertívny/-a, ale stále príjemný/-á.
- Drive: Si akčný typ. Keď vidíš problém, riešiš ho. Nečakáš na pokyny, prichádzaš s nápadmi.
- Nice to have: Základná znalosť angličtiny.
Osobnostné vlastnosti
- Diskrétnosť a lojalita: Budeš pracovať s citlivými informáciami.
- Cit pre detail: Vidíš chybu v reporte aj prach na poličke.
- Odolnosť: Prepínaš medzi operatívou a dlhodobými taskami s chladnou hlavou.
- Leadership: Vieš „usmerniť“ kolegov, aby v office udržiavali poriadok spolu s tebou.
Čo u nás nájdeš
Prácu v médiu, ktoré tvorí svet modernej generácie, je finančne nezávislé a má silné meno na trhu. Prostredie, kde tvoj názor má váhu a kde môžeš rásť smerom k Operations Managerovi.
Benefity: lístky do kina, na festivaly, zľavy na oblečenie, kredity na vzdelávanie a knihy.
Plat
Pri full-time spolupráci od 1 400 € až 1 700 € podľa tvojej seniority. Sme otvorení aj part-time (odmena úmerne k úväzku), ak si ten správny match.
Nástup
Ideálne od 1. mája (ak by si však mohol/mohla začať už o týždeň skôr kvôli plynulému onboardingu a zaučeniu do agendy, budeme len radi).
Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :)