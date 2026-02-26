Hlavní témata
dnes 26. února 2026 v 10:32
Čas čtení 1:03
Zdenka Hvolková

Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste

Fanúšikovia zostali znechutení: Benny Blanco šokoval špinavými nohami aj „zvukovým efektom“ v novom podcaste
Zdroj: Youtube/Friends Keep Secrets
Hudobný producent Benny Blanco vyvolal na sociálnych sieťach rôzne reakcie.

Situácia nastala po odvysielaní prvej epizódy svojho podcastu Friends Keep Secrets, ktorá mala premiéru 24. februára 2026.

Benny sa v úvodnej časti objavil bosý na gauči svojho kolegu zvaného Lil Dicky (vlastným menom Dave Burd). Kamery zachytili jeho zjavne špinavé nohy položené priamo na vankúšoch. Internet si to okamžite všimol a reagoval bez servítky.

V komentároch na YouTube sa objavili odkazy ako: „Dobrý podcast, ale umy si nohy, Benny.“ či „Tie laby treba poriadne opláchnuť.“

Tým sa však kontroverzia neskončila. Počas epizódy Blanco navyše úmyselne vypustil plyn a so smiechom poznamenal: „Počkajte, či to mikrofóny zachytia.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pop Hive (@pophive)

Kritika zasiahla aj jeho manželstvo

Moment vyvolal vlnu reakcií aj na platforme X, kde niektorí používatelia začali spochybňovať rozhodnutie speváčky Seleny Gomez vydať sa za neho.

Objavili sa komentáre ako: „Prečo by si ho zo všetkých mužov na svete vzala?“ alebo „Nechápem, ako to môže tolerovať.“

Krátko nato však Selena zverejnila na Instagrame video, na ktorom dáva Blancovi pusu, s odkazom: „Každý deň sa do teba zamiluvávam viac a viac, láska moja.“

selena gomez, benny Selena Gomez selena gomez, benny blanco selena gomez, benny blanco
Zobrazit galerii
(6)

O hygiene hovoril už v minulosti

Blanco sa už v roku 2024 v rozhovore pre magazín People vyjadril, že sa nesprchuje každý deň. Tvrdil, že príliš časté umývanie zbavuje pokožku prirodzených olejov.

 

V rozhovore pre The Hollywood Reporter zároveň vysvetlil, prečo sa rozhodol vstúpiť do sveta podcastov. Projekt moderuje spolu s Lil Dickym a jeho manželkou Kristin Batalucco. „Milujem tráviť čas s priateľmi. A náhodou sú to dvaja najvtipnejší ľudia, akých poznám,“ uviedol.

Dodal, že hostia budú rôznorodí - od jeho mamy až po Selenu Gomez.

