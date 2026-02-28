Erika nechce deti, no Samuel si myslí, že ju presvedčí. Má takýto vzťah budúcnosť?

Přidej se do Refresher Clubu
Ďalší diel romantickej šou Menučko spojil dvoch mladých ľudí, ktorí túžia po dlhodobom vzťahu
Tentokrát si pred kamery sadli hádzanár Samuel a Erika, ktorá vie, čo od života chce. Od začiatku ich spájala láska k športu a výbušná povaha. Až počas štyroch chodov dostali šancu zistiť, kto je skutočne človek, ktorý sedí oproti.
Naservírovali sme im predjedlo na slepo, špecialitu šéfkuchára, ktorá preverila ich kompatibilitu, hlavný chod spoločne s kartovou hrou Menučko a poriadne horúci dezert.
Sleduj spicy diel Menučka. Tentokrát s novými pravidlami.