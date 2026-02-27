Hlavní témata
dnes 27. února 2026 v 11:55
Sofia Angušová

Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody

Rodina sa vydávala za bezdomovcov a získala milióny z dávok. Polícia odhalila ich rozsiahle podvody
Zdroj: Unsplash / (Augustin-Foto) Jonas Augustin
Rodina sa vydávala za ľudí bez domova, aby si neoprávnene poberala sociálne dávky. Polícia odhalila rozsiahle podvody a zaistila luxusné autá, nehnuteľnosti aj hotovosť.

Jedna dopravná kontrola vo Francúzsku odhalila štyroch podvodníkov, ktorí si luxusný život financovali na účet štátu. Škoda sa odhaduje až na 1,8 milióna eur, píše web Le Figaro.

Minulé leto zastavili policajti Ferrari Portofino, ktoré išlo rýchlosťou až 247 km/h. Policajtov však nezaujímalo luxusné vozidlo, ale jeho majitelia. Vodič tvrdil, že auto patrí jeho matke.

Vyšetrovanie však ukázalo, že nehovoril celkom pravdu, pretože Ferrari vlastnila rodinná firma, ktorú riadil spolu s matkou, bratom a sestrou.

Ukázalo sa, že sa dopúšťali sofistikovaných finančných podvodov a prania peňazí. Rodina si pritom žila vo veľkom štýle a nič jej nechýbalo. Užívala si luxusné nakupovanie a dovolenky, zatiaľ čo daňovým úradom a sociálnej poisťovni deklarovali finančné ťažkosti. Podľa prokuratúry ich činnosť spôsobila škodu takmer 1,8 milióna eur.

Pri razii, ktorú vykonalo asi 50 policajtov, zhabali tri autá, luxusný tovar v hodnote 170-tisíc eur, nehnuteľnosti za viac ako 600-tisíc eur a viac ako 80-tisíc eur v hotovosti a na účtoch. Štyria podvodníci čelia obvineniam z podvodov voči úradu pre rodinné prídavky, prania špinavých peňazí, nelegálnej práce a zneužitia spoločného majetku. Súd ich čaká už 27. októbra.

Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
