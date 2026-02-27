Hlavní témata
včera 27. února 2026 v 14:19
Zdenka Hvolková

Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu

Rihanna zverejnila zábery z nahrávacieho štúdia. Fanúšikovia po 10 rokoch veria v príchod albumu
Desať rokov čakania by sa mohlo chýliť ku koncu. Globálna ikona Rihanna opäť rozprúdila diskusie o svojom deviatom štúdiovom albume, keď na sociálnych sieťach nenápadne zdieľala momenty z nočného nahrávania.

Speváčka a úspešná podnikateľka zverejnila vo štvrtok 26. februára video mapujúce bežnú „noc v jej živote“, ktorého kľúčovou súčasťou boli skoré ranné hodiny strávené priamo v nahrávacom štúdiu. Tento na prvý pohľad nenápadný záber okamžite oživil nádeje miliónov priaznivcov, že bájny album s pracovným názvom R9 by mohol byť skutočne na ceste.

Od vydania jej posledného štúdiového albumu Anti uplynulo už neuveriteľných desať rokov. Rihanna však počas tejto hudobnej odmlky rozhodne nezaháľala – práve naopak. Spolu s partnerom A$AP Rockym privítali na svet tri deti, stála po jeho boku ako opora počas náročného súdneho procesu, vybudovala odevné impérium Savage x Fenty s ohromnou miliardovou hodnotou a stihla aj prestížne vystúpenie v rámci Super Bowl Halftime Show.

Návrat k hudobnej tvorbe bol pre ňu podľa všetkého poriadnou výzvou. V úprimnom rozhovore pre magazín Harper's Bazaar v roku 2025 priznala, že v štúdiu vlastne strávila celých osem rokov od vydania predchádzajúcej nahrávky, no dlho nedokázala nájsť ten správny hudobný smer.

 

„Prechádzala som fázami toho, čo chcem urobiť... Viem, že to nebude nič, čo by niekto očakával. A nebude to komerčné ani ľahko stráviteľné pre rádiá,“ uviedla s tým, že nová hudba bude odrážať presne to, kde si jej umenie momentálne zaslúži byť.

Jej celé meno znie Robyn Rihanna Fenty, no v hudobnom svete používa len stredné meno. Rihanna znelo exotickejšie a výraznejšie, zatiaľ čo Fenty dnes nesie jej úspešná módna a beauty značka. Rihanna Rihanna, A$AP Rocky Rihanna, Super Bowl 2023
Zobrazit galerii
(5)

Zdá sa však, že po rokoch kreatívneho hľadania konečne našla svoju víziu. „Myslím si, že hudba je moja sloboda. Práve som k tomuto zisteniu dospela,“ dodala v spomínanom rozhovore optimisticky. Sebavedomo vyhlásila, že konečne rozlúštila kód k tomu, čo chce naozaj pretaviť do svojho ďalšieho uceleného diela.

Aktuálne zábery zo štúdia tak jasne naznačujú, že dlho sľubovaná hudobná revolúcia by sa mohla stať čoskoro realitou.

