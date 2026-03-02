Hlavní témata
včera 2. března 2026 v 13:39
Hana Divišová

Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie

Cesta späť na Mesiac sa komplikuje. NASA odkladá kľúčové pristátie
Zdroj: NASA Johnson
Čo stojí za týmto rozhodnutím, kedy sa človek reálne vráti na lunárny povrch a ako to ovplyvní cestu smerom k Marsu?

NASA mala ešte donedávna ambiciózne plány na rok 2027. Dlho avizované pristátie astronautov na Mesiaci sa však ruší a misia Artemis prechádza zmenou. Prinášame ti prehľad toho najdôležitejšieho, aby si mal jasno v tom, čo sa deje a čo to znamená pre budúcnosť amerického vesmírneho programu.

Pôvodný plán počítal s tým, že misia Artemis III pristane s astronautmi na Mesiaci v roku 2027. NASA však tento cieľ zrušila a misia bude po novom Mesiac len obiehať alebo zostane na jeho obežnej dráhe. Skutočné pristátie na lunárnom povrchu sa tak posúva minimálne na rok 2028.

Artemis II
Zdroj: X @NASA Artemis

Artemis II má byť prvou pilotovanou cestou USA k Mesiacu po viac ako 50 rokoch. Ako informuje CNBC, štyria astronauti poletia okolo Mesiaca a vrátia sa späť na Zem bez pristátia. Na palube budú aj Victor Glover, ktorý sa stane prvým černošským astronautom na takejto misii, a Christina Kochová, prvá žena zapojená do lunárnej misie v rámci programu Artemis.

Dôvodom zmien sú technické problémy a odklady, najmä pri rakete Space Launch System a príprave pilotovanej misie Artemis II, ktorej štart sa posunul. Ide o pokračovanie úspešnej bezposádkovej misie Artemis I z roku 2022 a zároveň o prípravný krok pred budúcimi pristátiami na Mesiaci. Dlhodobým cieľom NASA zostáva vyslanie astronautov na Mars.

