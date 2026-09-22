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Tesco už 30 rokov mení slovenský maloobchod: Od prvého hypermarketu až po digitálne služby
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Tento článok je PR správa spoločnosti Tesco.
dnes 22. září 2026 v 10:56
Čas čtení 4:10
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Tesco už 30 rokov mení slovenský maloobchod: Od prvého hypermarketu až po digitálne služby

Tesco už 30 rokov mení slovenský maloobchod: Od prvého hypermarketu až po digitálne služby
Zdroj: Tesco
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Sieť so 187 obchodmi ďalej rastie, modernizuje svoje prevádzky a rozširuje Tesco Online Nákupy

Prvý hypermarket na Slovensku, prvé samoobslužné pokladne, body za nákup a výhody členstva Clubcard či nákup potravín domov cez internet. Tesco pred 30 rokmi vstúpilo na slovenský trh a prinieslo inovácie, ktoré postupne zmenili spôsob nakupovania miliónov Slovákov. Počas troch dekád sa reťazec zároveň stal pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí – daroval viac ako 27-tisíc ton potravín, podporil tisíce lokálnych organizácií a viac ako 9-tisíc spoločenskozodpovedných projektov. Do ďalších rokov Tesco vstupuje s plánmi otvárať nové obchody, modernizovať existujúcu sieť a rozširovať službu Tesco Online Nákupy.

Keď Tesco pred 30 rokmi otvorilo na Slovensku svoju prvú predajňu, mobilný internet neexistoval, samoobslužné pokladne boli víziou budúcnosti a online nákup potravín bol nepredstaviteľný. Presne 15. októbra 1996 Tesco prevzalo na Slovensku sedem obchodných domov K-mart a odvtedy patrí medzi firmy, ktoré formujú slovenský maloobchodný trh aj spôsob, akým Slováci nakupujú.  

Aktuálne má Tesco na Slovensku 187 predajní, 18 čerpacích staníc, viac ako 1,5 milióna aktívnych zákazníkov Clubcard, vyše 7 600 kolegýň a kolegov, 630 dodávateľov, viac ako 250-tisíc zákazníkov Tesco mobile a Tesco Online Nákupy sú dostupné už pre viac ako 4,6 milióna ľudí na Slovensku. Zároveň patrí medzi najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. 

 

 „Som hrdý na to, že Tesco stálo pri zrode moderného maloobchodu na Slovensku. Keď sme v roku 1999 otvorili prvý hypermarket v Nitre na ploche 7 000 štvorcových metrov, zákazníkov priťahoval najmä široký výber tovaru a možnosť výberu z 50-tisíc položiek, čo bolo dovtedy nevídané,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dodáva: „Odvtedy sa požiadavky ľudí aj spôsob nakupovania veľmi zmenili, ale vzťah medzi obchodníkom a zákazníkom zostal postavený na dôvere a férovosti. Preto by som chcel touto cestou poďakovať všetkým zákazníkom za ich priazeň a dôveru, ktorú nám prejavujú už 30 rokov. Rovnako patrí veľké poďakovanie našim kolegyniam a kolegom, ktorí každý deň svojou prácou prispievajú k tomu, aby sme zákazníkom prinášali čo najlepšiu skúsenosť z nakupovania. Verím, že aj v ďalších rokoch budeme spoľahlivým partnerom pre zákazníkov a dobrým susedom v komunitách, v ktorých pôsobíme.“

Od prvého hypermarketu k novému spôsobu nakupovania

Tesco ako prvé v roku 1999 v Nitre prinieslo na Slovensko nielen prvý hypermarket, ale spolu s ním aj úplne nový spôsob veľkoformátového nakupovania a dovtedy nevídaný výber tovaru na jednom mieste – od potravín cez oblečenie až po spotrebiče a vybavenie domácnosti. Pracovalo v ňom približne 600 ľudí. 

 

S prvým hypermarketom prišlo aj viacero prvkov, ktoré boli pre slovenských zákazníkov novinkou – veľké nákupné vozíky, s ktorými mohli odviezť celý nákup až k autu na parkovisku, prvé výrazné zľavové akcie či prvé výrobky vlastnej značky Tesco. Unikátom bola aj pozícia korčuliarov s telefónom, ktorí sa rýchlo presúvali po predajnej ploche a pomáhali riešiť požiadavky zákazníkov či komunikáciu pri pokladniciach. 

Hypermarket sa rýchlo stal viac než len miestom nákupu. Ľudia doň prichádzali zo širokého okolia, často celé rodiny, a za nákupom boli ochotní cestovať desiatky kilometrov. Aj to ukazuje, ako výrazne nový formát pred rokmi zmenil predstavu Slovákov o tom, ako môže vyzerať moderné nakupovanie. 

Tri desaťročia inovácií

To, čo bolo na konci 90. rokov revolúciou v podobe veľkého hypermarketu, sa v ďalších rokoch presunulo najmä k pohodliu, rýchlosti a technológiám. Tesco postupne ako prvé prinieslo samoobslužné pokladnice, vernostný program Clubcard, službu Scan&Shop či online nakupovanie. 

 

Dnes má Tesco na Slovensku viac ako 1 000 samoobslužných pokladníc. Scan&Shop využíva vyše 230-tisíc zákazníkov a len v roku 2025 cez túto službu uskutočnili 3,7 milióna nákupov. Clubcard má 1,5 milióna aktívnych zákazníkov a prostredníctvom kupónov a poukážok zákazníci za posledný rok ušetrili približne 39 miliónov eur. 

Výrazne sa rozvíja aj online. Tesco Online Nákupy sú dnes dostupné pre viac ako 85 % domácností  a firma ich chce ďalej rozširovať spolu s novými, flexibilnejšími možnosťami doručovania. Súčasťou maloobchodnej siete je tiež virtuálny operátor Tesco mobile, ktorý využíva viac ako 250-tisíc Slovákov.

Tesco rastie spolu so Slovenskom

Dnes Tesco prevádzkuje na Slovensku 187 predajní. Len v roku 2026 otvorilo šesť nových obchodov, z toho štyri v Bratislave, a pokračuje v hľadaní ďalších lokalít najmä v rezidenčných štvrtiach, na predmestiach a v menších mestách, kde nový obchod dokáže zákazníkom reálne zlepšiť dostupnosť nákupu. Veľké predajne pritom zostávajú dôležitou súčasťou siete a naďalej vytvárajú približne 65 % tržieb. 

 

„Za tridsať rokov sme na Slovensku prešli obrovskú cestu – od prvého hypermarketu až po dnešné prepojenie 187 predajní, online služieb, Clubcard a nových technológií. Pokračujeme v rozširovaní siete, modernizácii našich obchodov a v rozvoji online služieb tak, aby sme boli zákazníkom ešte bližšie a reagovali na to, ako sa ich potreby menia,“ dopĺňa Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Významný zamestnávateľ a partner slovenských dodávateľov

Za tromi desaťročiami Tesca na Slovensku nie sú len obchody a technológie, ale predovšetkým ľudia. Spoločnosť dnes zamestnáva vyše 7 600 kolegov a patrí medzi najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Približne 50 ľudí pracuje v spoločnosti dlhšie ako 30 rokov – niektorí začínali ešte v Priore, pokračovali cez K-mart a dodnes sú súčasťou Tesca. 

Tesco zároveň spolupracuje s viac ako 600 dodávateľmi. Partnerstvá dnes presahujú samotné dodávky výrobkov – zahŕňajú plánovanie dopytu, kvalitu, logistiku, inovácie, obaly, udržateľnosť či znižovanie potravinového odpadu. Pre slovenských výrobcov môže byť spolupráca s Tescom aj príležitosťou expandovať na ďalšie trhy. Príkladom je spoločnosť BROP, ktorá dodáva zeleninu aj do Česka a Maďarska. 

Menej odpadu a viac pomoci v komunitách po celom Slovensku

Jednou z oblastí, v ktorých Tesco za posledné desaťročie dosiahlo výrazný posun, je boj proti plytvaniu potravinami. Objem potravinového odpadu znížilo o 81 %, z 9 957 ton na 1 878 ton ročne. Dnes tvorí odpad iba 0,36 % množstva predaných potravín. 

 

Ešte výraznejší je spoločenský rozmer: za desať rokov Tesco darovalo 27 593 ton potravín, čo predstavuje približne 66,5 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi. Výsledok stojí na kombinácii presnejšieho objednávania, lepšieho predikovania dopytu, riadenia zásob, včasného zlacňovania a systematického darovania potravín.

Tesco je zároveň prostredníctvom svojich predajní, zamestnancov, dodávateľov a partnerov prítomné v komunitách naprieč Slovenskom. 

Počas svojho pôsobenia reťazec podporil tisíce lokálnych iniciatív či už finančne alebo produktovým darcovstvom, dobrovoľníctvom alebo prostredníctvom Nadácie Tesco. Len grantové programy Vy rozhodujete, my pomáhame a Správne začiatky podporili už takmer 4-tisíc miestnych projektov. Nadácia Tesco za 16 rokov svojho pôsobenia pomohla takmer 400 organizáciám v hodnote viac ako 5,4 milióna eur. Za tridsať rokov sa tak jeho stopa na Slovensku nerozšírila len počtom obchodov, ale aj množstvom pracovných miest, dodávateľských vzťahov, podporených komunít a pomoci ľuďom.

Tesco
Zdroj: Tesco
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