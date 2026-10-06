Podzimní dny naprosto vyzývají k tomu, aby sis uvařil*a dobrý čaj, vzal*a deku a strávil*a večer s dobrou knihou. Máme pro tebe několik tipů na příběhy, které tě naprosto pohltí.
Ať už miluješ nestárnoucí klasiky, temnou fantasy, sarkastické romance nebo mrazivé gotické thrillery, máme pro tebe výběr příběhů, které dodají sychravým dnům tu správnou atmosféru.
Klasika aneb když chceš do minulosti
Pýcha a předsudek (Jane Austen)
Pan Darcy, Elizabeth Bennet a yearning. Tenhle nestárnoucí román od Jane Austen tě vezme do 19. století. Budeš v něm sledovat komplikovaný vztah protagonistů a spoustu slovních přestřelek. Postupné sbližování Elizabeth a pana Darcyho a bourání jejich předsudků tě bude bavit od první do poslední stránky.
Anna ze Zeleného domu (Lucy Maud Montgomery)
Zapomeň na nudné čtení, protože zrzavá Anna Shirley ti hned v úvodu ukáže, že se vyplatí být sama sebou. Tahle upovídaná dívka se dostane na malebnou farmu, kde svým divokým temperamentem rozhýbe celé okolí. Je to kniha, po které sáhneš, když se chceš cítit dobře.
Malé ženy (Louisa May Alcott)
Nadčasový příběh o čtyřech sestrách, které v době občanské války v Americe řeší, jak přežít chudobu a splnit si svoje sny. Každá je úplně jiná. Prožiješ s nimi první lásky, rodinné zvraty a silné momenty, které v tobě zůstanou ještě dlouho po dočtení.
Jane Eyre (Charlotte Brontë)
Ocitneš se v tajemném odlehlém sídle, kde se Jane začne živit jako guvernantka a narazí na uzavřeného pana Rochestera. Netrvá to dlouho a zajiskří to mezi nimi. Ale Jane netuší, co Rochester schovává na půdě. Skvělá volba, pokud chceš silnou hlavní hrdinku a pořádnou dávku napětí.
Obraz Doriana Graye (Oscar Wilde)
Dorian Gray, ukázková definice člověka, který je moc zahleděný do sebe. Navenek zůstává krásný a mladý. Jeho hříchy a věk na sebe totiž přebírá jeho portrét. Skvělé, pokud tě baví zkoumat, jak funguje lidská mysl.
Fantasy
The Knight and the Moth (Rachel Gillig)
Možná mám trochu bias, ale tahle autorka je geniální. Úroveň toho, jak umí navodit gotickou atmosféru, je neuvěřitelná. Sybil Delling je věštkyně, která skoro celý život prožila v katedrále. Když začnou mizet její nejbližší, musí spolupracovat s rytířem, kterého na začátku nemůže vystát. Čím déle se znají, tím je očividnější, že se nenávist mění v něco úplně jiného. Pokud miluješ fantasy, tahle kniha tě nepustí do poslední stránky.
Ninth House (Leigh Bardugo)
Leigh Bardugo tě zavede do temného a brutálního podsvětí elitní univerzity, kde nic není, jak se zdá. Hlavní hrdinka Alex Stern je žena s tragickou minulostí, která dostala nečekanou druhou šanci. Jde o komplexní a temnou urban fantasy, která se nebojí otevřít ožehavá témata moci, traumatu a elitářství.
Practical Magic (Alice Hoffman)
Sestry Owensovy jsou prokleté. Stejně jako všechny ženy v jejich rodině. Každý muž, do kterého se zamilují, dříve nebo později zemře. Je to příběh o sesterském poutu, který je plný lásky a melancholie.
Hobit (J. R. R. Tolkien)
Nadčasová klasika, která tě z deštivého podzimu přenese přímo do Středozemě. Bilbo Pytlík je maximálně pohodlný hobit. Má rád svůj život a zbytečně neriskuje. To se ale změní, když se neplánovaně připlete k výpravě za dračím pokladem.
Babel (R. F. Kuang)
Tahle chytrá fantasy tě hodí do alternativního 19. století v Oxfordu, kde svět řídí magie. Hlavní hrdina Robin sem přichází jako sirotek z Číny, aby studoval jazyky. Jenže čím hlouběji proniká do překladů, tím víc vidí zkaženost a temnou cenu, kterou koloniální mocnosti platí. Mrazivá a hluboce propracovaná kniha, která tě donutí přemýšlet.
Romance
The Very Secret Society of Irregular Witches (Sangu Mandanna)
Mika Moon celý život skrývá svoje magické schopnosti a vyhýbá se ostatním čarodějkám. Její život je sice klidný, ale osamělý. Když ale dostane zprávu s prosbou, aby učila tři mladé čarodějky, moc dlouho neváhá. V Nowhere House najde rodinu, která jí scházela a mladého protivného knihovníka, na kterého nemůže přestat myslet.
Drawn Together (Mercedes Ron)
Flora se v New Yorku zoufale snaží chytit svou první velkou šanci. Jako ilustrátorka veselých lesních zvířátek ale čelí obří výzvě, její nový, notoricky nesnesitelný autor totiž odmítá každý jeden její návrh. Když v zoufalství narazí na svého sarkastického souseda Fletchera, uzavřou netradiční dohodu. Ona ho naučí psát o lásce a on jí ukáže, jak vnést temnotu do jejích kreseb. Nikdo z nich ale netuší, že Fletcher a nelítostný autor e-mailových kritik jsou jedna a táž osoba.
If It Makes You Happy (Julie Olivia)
Uzdravit se po rozvodu a provozovat matčin penzion ve Vermontu znělo jako skvělý restart. Jenže to by nesměla na každém kroku potkávat Cliffa. Ten je místní golden boy, pekař a svobodný otec, kterému jde úplně všechno, a než se nadějí, jsou z nich přátelé. Ona tu ale je jen na tři měsíce, než se vrátí do Seattlu. Plán byl udržet to v bezpečné rovině přátelství. Jenže teď myslí jenom na to, jaké by to bylo, kdyby ho políbila.
Bonfire and Bliss Bookstore (Brittanee Nicole)
Po veřejném trapasu se zasnoubením má majitelka knikupectví Penny plné zuby jakýchkoliv vztahů. O mužích už jenom čte. Jenže se do města vrací její nejlepší přítel Jake, kterému zrovna krachuje spisovatelská kariéra. Aby setřásli místní dohazovače, uzavřou klasickou dohodu o falešném randění. On potřebuje od Penny „vyškolit" v psaní ženských postav, ona štít proti trapným otázkám.
Bride (Ali Hazelwood)
Upíři a vlkodlaci se nesnášejí k smrti, a tak přichází na řadu politický sňatek, který má udržet křehké příměří. Misery Lark, dcera vlivného upíra, se ocitá v nepřátelském teritoriu vlkodlaků. Její manžel, alfa smečky Lowe Moreland, je nelítostný, podezřívavý a sleduje každý její krok.
Jenže Lowe netuší, že Misery hraje vlastní hru. Do téhle pasti vlezla dobrovolně kvůli někomu, na kom jí záleží, a je ochotná riskovat cokoliv. Mezi dvěma nepřáteli, kteří si navzájem lžou a nehodlají couvnout, se rozjíždí nebezpečná hra.
Thrillery
Mexican Gothic (Silvia Moreno-Garcia)
Když Noemí obdrží zoufalý dopis od své novomanželské sestřenice Cataliny, neváhá. Vymění koktejlové šaty za cestu do odlehlého sídla High Place hluboko v mexické přírodě. Catalina tvrdí, že ji manžel systematicky tráví a v domě straší. High Place je hnízdo zvrácených tajemství. Jedinou oporou je plachý nejmladší syn, který ale v sobě skrývá temnou stopu rodinné minulosti.
Rebecca (Daphne du Maurier)
Mladá žena se v Monte Carlu zamiluje do charismatického vdovce Maxima de Wintera a po bleskové svatbě míří na jeho velkolepé pobřežní panství Manderley. Tam ale zjišťuje, že duch Maxinovy ženy nikdy neodešel. Její stín ovládá dům, oddané služebnictvo a pomalu, ale jistě i její nové manželství.
Bunny (Mona Awad)
Samantha je outsiderka na prestižním literárním programu v New Englandu a k smrti nenávidí spolek bohatých, falešně sladkých dívek, které si říkají „Bunnies“ a mluví jako jeden člověk. Když ale nečekaně dostane pozvánku do jejich skrytého světa, propadá jejich bizaru. Sleduje, jak tyhle nevinné dívky provádějí temné rituály a tvoří zrůdy. Hranice mezi představivostí, šílenstvím a krvavou realitou se hroutí.