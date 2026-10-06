Feed Explore
Feed Explore Profil
Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
0
0
0
dnes 6. října 2026 v 7:00
Čas čtení 4:20

Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí

Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
Zdroj: Unsplash / Alexa Portoraro / volně k užití
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Podzimní dny naprosto vyzývají k tomu, aby sis uvařil*a dobrý čaj, vzal*a deku a strávil*a večer s dobrou knihou. Máme pro tebe několik tipů na příběhy, které tě naprosto pohltí.

Ať už miluješ nestárnoucí klasiky, temnou fantasy, sarkastické romance nebo mrazivé gotické thrillery, máme pro tebe výběr příběhů, které dodají sychravým dnům tu správnou atmosféru.

Klasika aneb když chceš do minulosti

Pýcha a předsudek (Jane Austen)

Pan Darcy, Elizabeth Bennet a yearning. Tenhle nestárnoucí román od Jane Austen tě vezme do 19. století. Budeš v něm sledovat komplikovaný vztah protagonistů a spoustu slovních přestřelek. Postupné sbližování Elizabeth a pana Darcyho a bourání jejich předsudků tě bude bavit od první do poslední stránky.

Anna ze Zeleného domu (Lucy Maud Montgomery)

Zapomeň na nudné čtení, protože zrzavá Anna Shirley ti hned v úvodu ukáže, že se vyplatí být sama sebou. Tahle upovídaná dívka se dostane na malebnou farmu, kde svým divokým temperamentem rozhýbe celé okolí. Je to kniha, po které sáhneš, když se chceš cítit dobře.

anne
Zdroj: @annewithane / propagační materiál

Malé ženy (Louisa May Alcott)

Nadčasový příběh o čtyřech sestrách, které v době občanské války v Americe řeší, jak přežít chudobu a splnit si svoje sny. Každá je úplně jiná. Prožiješ s nimi první lásky, rodinné zvraty a silné momenty, které v tobě zůstanou ještě dlouho po dočtení.

Jane Eyre (Charlotte Brontë)

Ocitneš se v tajemném odlehlém sídle, kde se Jane začne živit jako guvernantka a narazí na uzavřeného pana Rochestera. Netrvá to dlouho a zajiskří to mezi nimi. Ale Jane netuší, co Rochester schovává na půdě. Skvělá volba, pokud chceš silnou hlavní hrdinku a pořádnou dávku napětí.

Obraz Doriana Graye (Oscar Wilde)

Dorian Gray, ukázková definice člověka, který je moc zahleděný do sebe. Navenek zůstává krásný a mladý. Jeho hříchy a věk na sebe totiž přebírá jeho portrét. Skvělé, pokud tě baví zkoumat, jak funguje lidská mysl.

Fantasy

The Knight and the Moth (Rachel Gillig)

Možná mám trochu bias, ale tahle autorka je geniální. Úroveň toho, jak umí navodit gotickou atmosféru, je neuvěřitelná. Sybil Delling je věštkyně, která skoro celý život prožila v katedrále. Když začnou mizet její nejbližší, musí spolupracovat s rytířem, kterého na začátku nemůže vystát. Čím déle se znají, tím je očividnější, že se nenávist mění v něco úplně jiného. Pokud miluješ fantasy, tahle kniha tě nepustí do poslední stránky.

lyx
Zdroj: LYX / The Knight and the Moth / propagační materiál

Ninth House (Leigh Bardugo)

Leigh Bardugo tě zavede do temného a brutálního podsvětí elitní univerzity, kde nic není, jak se zdá. Hlavní hrdinka Alex Stern je žena s tragickou minulostí, která dostala nečekanou druhou šanci. Jde o komplexní a temnou urban fantasy, která se nebojí otevřít ožehavá témata moci, traumatu a elitářství.

Practical Magic (Alice Hoffman)

Sestry Owensovy jsou prokleté. Stejně jako všechny ženy v jejich rodině. Každý muž, do kterého se zamilují, dříve nebo později zemře. Je to příběh o sesterském poutu, který je plný lásky a melancholie.

Hobit (J. R. R. Tolkien)

Nadčasová klasika, která tě z deštivého podzimu přenese přímo do Středozemě. Bilbo Pytlík je maximálně pohodlný hobit. Má rád svůj život a zbytečně neriskuje. To se ale změní, když se neplánovaně připlete k výpravě za dračím pokladem.

hobit
Zdroj: James Fisher / Warner Bros. / propagační materiál

Babel (R. F. Kuang)

Tahle chytrá fantasy tě hodí do alternativního 19. století v Oxfordu, kde svět řídí magie. Hlavní hrdina Robin sem přichází jako sirotek z Číny, aby studoval jazyky. Jenže čím hlouběji proniká do překladů, tím víc vidí zkaženost a temnou cenu, kterou koloniální mocnosti platí. Mrazivá a hluboce propracovaná kniha, která tě donutí přemýšlet.

Romance

The Very Secret Society of Irregular Witches (Sangu Mandanna)

Mika Moon celý život skrývá svoje magické schopnosti a vyhýbá se ostatním čarodějkám. Její život je sice klidný, ale osamělý. Když ale dostane zprávu s prosbou, aby učila tři mladé čarodějky, moc dlouho neváhá. V Nowhere House najde rodinu, která jí scházela a mladého protivného knihovníka, na kterého nemůže přestat myslet.

Drawn Together (Mercedes Ron)

Flora se v New Yorku zoufale snaží chytit svou první velkou šanci. Jako ilustrátorka veselých lesních zvířátek ale čelí obří výzvě, její nový, notoricky nesnesitelný autor totiž odmítá každý jeden její návrh. Když v zoufalství narazí na svého sarkastického souseda Fletchera, uzavřou netradiční dohodu. Ona ho naučí psát o lásce a on jí ukáže, jak vnést temnotu do jejích kreseb. Nikdo z nich ale netuší, že Fletcher a nelítostný autor e-mailových kritik jsou jedna a táž osoba.

If It Makes You Happy (Julie Olivia)

Uzdravit se po rozvodu a provozovat matčin penzion ve Vermontu znělo jako skvělý restart. Jenže to by nesměla na každém kroku potkávat Cliffa. Ten je místní golden boy, pekař a svobodný otec, kterému jde úplně všechno, a než se nadějí, jsou z nich přátelé. Ona tu ale je jen na tři měsíce, než se vrátí do Seattlu. Plán byl udržet to v bezpečné rovině přátelství. Jenže teď myslí jenom na to, jaké by to bylo, kdyby ho políbila.

If It Makes You Happy
Zdroj: Penguin / propagačí materiál

Bonfire and Bliss Bookstore (Brittanee Nicole)

Po veřejném trapasu se zasnoubením má majitelka knikupectví Penny plné zuby jakýchkoliv vztahů. O mužích už jenom čte. Jenže se do města vrací její nejlepší přítel Jake, kterému zrovna krachuje spisovatelská kariéra. Aby setřásli místní dohazovače, uzavřou klasickou dohodu o falešném randění. On potřebuje od Penny „vyškolit" v psaní ženských postav, ona štít proti trapným otázkám.

Bride (Ali Hazelwood)

Upíři a vlkodlaci se nesnášejí k smrti, a tak přichází na řadu politický sňatek, který má udržet křehké příměří. Misery Lark, dcera vlivného upíra, se ocitá v nepřátelském teritoriu vlkodlaků. Její manžel, alfa smečky Lowe Moreland, je nelítostný, podezřívavý a sleduje každý její krok.

Doporučeno
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh 1. října 2026 v 15:30

Jenže Lowe netuší, že Misery hraje vlastní hru. Do téhle pasti vlezla dobrovolně kvůli někomu, na kom jí záleží, a je ochotná riskovat cokoliv. Mezi dvěma nepřáteli, kteří si navzájem lžou a nehodlají couvnout, se rozjíždí nebezpečná hra.

Thrillery

Mexican Gothic (Silvia Moreno-Garcia)

Když Noemí obdrží zoufalý dopis od své novomanželské sestřenice Cataliny, neváhá. Vymění koktejlové šaty za cestu do odlehlého sídla High Place hluboko v mexické přírodě. Catalina tvrdí, že ji manžel systematicky tráví a v domě straší. High Place je hnízdo zvrácených tajemství. Jedinou oporou je plachý nejmladší syn, který ale v sobě skrývá temnou stopu rodinné minulosti.

mexican gothic
Zdroj: Jo Fletcher Books / propagační materiál

Rebecca (Daphne du Maurier)

Mladá žena se v Monte Carlu zamiluje do charismatického vdovce Maxima de Wintera a po bleskové svatbě míří na jeho velkolepé pobřežní panství Manderley. Tam ale zjišťuje, že duch Maxinovy ženy nikdy neodešel. Její stín ovládá dům, oddané služebnictvo a pomalu, ale jistě i její nové manželství.

Bunny (Mona Awad)

Samantha je outsiderka na prestižním literárním programu v New Englandu a k smrti nenávidí spolek bohatých, falešně sladkých dívek, které si říkají „Bunnies“ a mluví jako jeden člověk. Když ale nečekaně dostane pozvánku do jejich skrytého světa, propadá jejich bizaru. Sleduje, jak tyhle nevinné dívky provádějí temné rituály a tvoří zrůdy. Hranice mezi představivostí, šílenstvím a krvavou realitou se hroutí.

bunny
Zdroj: Head of Zeus / propagační materiál
Doporučeno
Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil Aneta strávila noc v domě Lizzie Borden, ve kterém údajně straší: Jednu entitu rozhněvalo, když jsme zjišťovali, kdo vraždil 17. září 2026 v 11:32
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě 27. září 2026 v 7:59
Doporučeno
Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa Pouštní duna, vstup do pekla nebo podzemní katedrála. Toto je sedm nejkrásnějších (a nejoriginálnějších) vlakových stanic světa 1. října 2026 v 7:27
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Unsplash / Alexa Portoraro / volně k užití
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI
Doporučujeme
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
Sponzorovaný obsah
Daniel se ve 26 letech podílel na strategii největší české banky. „Vrcholový business je o lidech,“ říká
27. 9. 2026 15:30
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Sponzorovaný obsah
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
před 4 dny
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
28. 9. 2026 15:30
1
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Šachový streamer si během vysílání sundal kalhoty. Porazil šachového velmistra Carlsena
před 13 minutami
Adéla, Doechii i Phoebe Bridgers. Barcelonská Primavera oznámila výroční line-up
včera v 17:30
Tom Cruise má na kontě jeden z největších propadáků roku. Digger nezaujal diváctvo ani kritiku
včera v 12:00
Hraješ Valorant, Minecraft nebo Clash of Clans? EU vyšetřuje herní giganty kvůli tahání peněz z hráčů
před 2 dny
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
před 2 dny
Česká modelka získala titul módní ikony. Iveta Maurerová ovládla newyorský Fashion Week
před 3 dny
Beznadějně vyprodaní Calin a Sheen. Ve frontě čekaly desítky tisíc lidí, přidat by se měl koncert v Praze a Brně
před 4 dny
VIDEO: Prachař a Ramba touží po dědictví. Nová komedie láká na bláznivé vztahové twisty
před 4 dny
Zemřel Ken Urker, partner Gypsy Rose. Otci její dcery bylo jen 34 let
před 4 dny
Chceš vidět film, který otřásl izraelskou společností? Dokument NAZA uvedou pražská Aerokina
2. 10. 2026 8:00
Zpravodajství
Politika Česko Filip Turek Rusko
Více
Máš hlad ve tři ráno? Tohle ocení hlavně studenti
před 43 minutami
„Mým snem bylo narazit do letiště.“ Kopilot útok plánoval už dlouho, píšou média
včera v 16:44
Mor v roce 2026? V Rusku zemřela laborantka, skoro 200 lidí je pod dohledem
včera v 15:00

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
PR zpráva
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
1. 10. 2026 15:30
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy
V zoo ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy
26. 9. 2026 17:30
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
před 4 dny
Rok v tradici: Nový pořad Refresheru se Sarah Horákovou vyjde již tuto neděli.
Rok v tradici: Nový pořad Refresheru se Sarah Horákovou vyjde již tuto neděli.
1. 10. 2026 19:30
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
Tato Pokémon karta se vydražila za více než 178,5 milionů korun
1. 10. 2026 13:30
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
GTA VI má venku nové screenshoty. Na co se můžeš těšit?
30. 9. 2026 16:30
Legendární Polda 5.5 míří na Steam. Pankrác ale dostal nový hlas
včera v 07:45
Byla jsem závislá na sociálních sítích. Co mi pomohlo se od telefonu odpoutat?
27. 9. 2026 13:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 evropských měst s nejvyšší kvalitou života. Jak si v porovnání s nimi vede Praha?
25. 9. 2026 17:00
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
KVÍZ: Jaké místo v Rakousku je pro tebe jako stvořené? Doporučíme ti ideální výlet
28. 9. 2026 15:30
1
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Ronaldo nečekaně opustil portugalský tým. Důvody svého odchodu chce vysvětlit později
1. 10. 2026 11:02
Petr Pavel se byl v New Yorku i proběhnout
23. 9. 2026 15:30

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
před hodinou
Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu
Sérioví vrazi, kruté ženy i novinka od tvůrců Mostu! Tyhle pecky si nesmíš nechat ujít v říjnu
včera v 16:19
Nejlepší země pro důchodce: Portugalsko padá, žebříčku dominuje tyto státy
Nejlepší země pro důchodce: Portugalsko padá, žebříčku dominuje tyto státy
včera v 14:30
„Krásu té tradice lidi z Prahy nikdy nepochopí,“ tvrdí Sarah o velkopavlovických hodech
„Krásu té tradice lidi z Prahy nikdy nepochopí,“ tvrdí Sarah o velkopavlovických hodech
včera v 14:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Generace, která odmítá dospět? Proč mileniálové a Gen Z utrácí za Lego a Disney oblečení
Generace, která odmítá dospět? Proč mileniálové a Gen Z utrácí za Lego a Disney oblečení
včera v 07:00
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
Nový život cvikovského pivovaru. Jak se z chátrající památky zrodil designový Hotel Kleis
před 2 dny
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
K-pop svět se bouří. Po BTS bojkotují Grammy i Stray Kids
před 2 dny
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
Sponzorovaný obsah
Letní parties ještě neskončily. Takhle to žilo v Riegráčích
23. 9. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
ŽEBŘÍČEK: Vedlejší postavy z českých pohádek, co nás baví víc než hlavní hrdinové. Kdo porazil Petra Máchala?
1. 10. 2026 10:00
1
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
Tohle má být 100 nejlepších seriálů nového tisíciletí. Souhlasíš s výběrem TOP 10?
před 4 dny
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
Sponzorovaný obsah
Přišla jsem si jako ve Švýcarsku. Nový hotel v Mariánských Lázních má menu na polštáře a pramen v lobby
30. 9. 2026 9:30
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
Love Island má nového záporáka. Jak dopadl recoupling po Case Amor a co na to říkají diváci?
1. 10. 2026 11:35
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
Refresher Club
Natočil útok na Dvojčata, z nahrávky zbohatl. Dnes by autor videa spíše utíkal, než natáčel
11. 9. 2026 10:00
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
ŽEBŘÍČEK: Toto je 10 nejkrásnějších hradů a zámků na světě. Vítěz je hned vedle Česka
5. 9. 2026 17:13