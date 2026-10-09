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Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
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dnes 9. října 2026 v 7:00
Čas čtení 6:29

Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling

Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
Zdroj: Archív respondentky Barbory
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Dva dni predtým ju bolelo ucho. Nič, čomu by venovala mimoriadnu pozornosť. Potom na fotkách z dovolenky zaznamenala, že jej tvár vyzerá inak. Zmenu si všimol aj jej partner. A cez noc sa jedna strana jej tváre prestala hýbať úplne.

Barbora bola v tom čase s partnerom a ročným dieťaťom na dovolenke. Cestovali obytným autom po Nórsku a Švédsku, zastavili sa aj v Kodani. Keď si všimla nezvyčajné príznaky, vyhľadala pomoc v dánskej nemocnici.

Lekári jej povedali, že ide o obrnu lícneho nervu. Dostala kortikoidy a ubezpečili ju, že sa stav postupne zlepší. Lenže Barbora sa celkovo necítila dobre. „Z ničoho nič som si pripadala zvláštne na fotkách. Dva dni predtým ma dosť bolelo ucho a nevedela som, čo za tým môže byť. Potom mi partner povedal, že sa nejako divne hýbem. A cez noc sa mi tvár prestala hýbať úplne,“ spomína Barbora.

Po návrate domov začala hľadať odpovede sama. Keď sa k paréze pridali ďalšie ťažkosti, začala premýšľať aj nad tým, či nejde o boreliózu alebo inú infekciu, keďže krátko predtým cestovali po horách. „Bála som sa, či nemám boreliózu alebo niečo podobné, či ma na cestách po horách niečo nepoštípalo. S veľkým pochopením som sa však na neurológii nestretla. Ja som si tam nakoniec vyprosila magnetickú rezonanciu, pretože som bola fakt zúfalá a nešťastná,“ hovorí.

Barbora paréza tvárového nervu
Zdroj: Archív respondentky Barbory
Neurologička MUDr. Anielle Esparon z nemocnice AGEL Zvolen vysvetľuje, že v prípade parézy tvárového nervu „ide o poruchu funkcie VII. hlavového nervu, ktorý ovláda mimické svaly. Pri periférnej paréze je oslabená celá jedna polovica tváre, pacient nedokáže dobre zavrieť oko, zdvihnúť obočie ani sa symetricky usmiať. Príčin môže byť viacero, najčastejšie ide o zápal a opuch nervu, presná príčina však často nie je známa.“

Ak paréza tvárového nervu vznikne náhle, jednostranne a bez ďalších neurologických príznakov, podľa lekárky ide často o izolované postihnutie tvárového nervu. Pri prítomnosti ďalších neurologických príznakov, ako napríklad slabosť končatín, porucha reči, dvojité videnie, porucha citlivosti, výrazné závraty, obojstranná alebo opakovaná paréza, sú podľa odborníčky dôležité ďalšie vyšetrenia.

MUDr. Anielle Esparon, neurologička, Nemocnica AGEL Zvolen
Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen

Jedným z príznakov, ktorý Barbora opisuje, bol zvláštny pocit pri predklone hlavy – akoby jej telom prešla elektrina. Keď si začala svoje príznaky googliť, narazila aj na roztrúsenú sklerózu. „To som rýchlo zavrhla, nechcela som tomu veriť,“ spomína Barbora.

 

Paréza tvárového nervu môže byť jedným z prvých prejavov roztrúsenej sklerózy, podľa MUDr. Anielle Esparon je to však zriedkavé. „Samotná izolovaná paréza však ešte neznamená, že ide o sklerózu multiplex. Pri skleróze multiplex môže byť postihnutá oblasť mozgového kmeňa, kde sa nachádzajú štruktúry súvisiace s funkciou tvárového nervu,“ vysvetľuje neurologička.

Barbora začala okamžite rehabilitovať. Pri obrne lícneho nervu je podľa nej dôležitá fyzioterapia a stimulácia, preto si vybavila elektrostimulácie, masáže a neskôr sa tvári venovala prakticky neustále. respondentka Barbora Dnes Barbora učí jogu a venuje sa modelingu. „Dnes sa na to pozerám inak a volím iné formy spolupráce. Zmenila som aj svoj životný štýl. Začala som viac premýšľať o tom, čo mi robí dobre, a niektoré veci, aj vzťahy, som výrazne obmedzila,“ hovorí Barbora.
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V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo v období, keď sa jej tvár nehýbala, začala túžiť po vráskach.
  • Ako jej ochorenie zmenilo pohľad na vlastné telo, prácu a život.
  • Kedy môže byť paréza tváre podľa neurologičky príznakom roztrúsenej sklerózy.
  • Čo Barbora prežívala počas mesiacov, keď nemohla poriadne hýbať tvárou, zavrieť oko ani bez problémov jesť.

Fyzická zmena tváre sa podpísala aj na Barborinej psychike. „Sprevádzala ma úplne najväčšia únava a depresia. Spájala som to s tým, že som fakt smutná z tej situácie, že sa mi to stalo a že sa mi rozpadá identita. Ja som sa na to nemohla pozerať, nevedela som, kto som. Nebolo to tým, že by som sa sama sebe nepáčila. Hovorila som si, že mám depresiu z toho, že sa to nehýbe, že budem navždy vyzerať takto,“ hovorí Barbora.

 

Paréza však nebola iba estetickým problémom. Barbora napríklad nedokázala zavrieť jedno oko. To jej vysychalo a bolelo, preto si ho musela pravidelne kvapkať a na noc prelepovať. „Ja som pol roka nemohla zavrieť oko. Musela som si ho lepiť na noc. Strašne ma bolelo a vysychalo. Musela som ho stále kvapkať. Bála som sa, že by mi to mohlo poškodiť zrak,“ vysvetľuje.

 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Mejzlíková (@barbora.mej)

Keď sa svaly v tvári začali opäť aktivovať, prichádzali bolestivé spazmy. Barbora trpela bolesťami hlavy a krčných svalov, ktoré prirovnáva k veľmi silnej migréne. Ťažšie sa jej jedlo a pilo a veľkú časť každodenného života začala tvoriť rehabilitácia.

Medzitým Barbora začala okamžite rehabilitovať. Pri obrne lícneho nervu je podľa nej dôležitá fyzioterapia a stimulácia, preto si vybavila elektrostimulácie, masáže a neskôr sa tvári venovala prakticky neustále. Na fyzioterapiu chodila približne každý druhý deň. Okrem toho si tvár masírovala doma, venovala sa face yoge a neskôr vyskúšala aj akupunktúru. Napriek tomu sa nerv dlho nechcel „naštartovať“.

 

„Keď máte nejakú chorobu, ktorá prebieha vo vašom tele, ale nevidíte ju, možno je to niekedy jednoduchšie. Ja som však videla, ako stagnujem. A pre mňa to bolo psychicky asi najťažšie. Že to nejde, že sa nikam neposúvam a môj stav sa nezlepšuje,“ hovorí Barbora.

Diagnóza – roztrúsená skleróza

Keď sa Barborin stav dlhší čas výraznejšie nezlepšoval, dostala sa na neurologické pracovisko v pražskom Motole. Absolvovala lumbálnu punkciu a ďalšie vyšetrenia, ktoré napokon potvrdili roztrúsenú sklerózu.

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  • Prečo v období, keď sa jej tvár nehýbala, začala túžiť po vráskach.
  • Ako jej ochorenie zmenilo pohľad na vlastné telo, prácu a život.
  • Kedy môže byť paréza tváre podľa neurologičky príznakom roztrúsenej sklerózy.
  • Čo Barbora prežívala počas mesiacov, keď nemohla poriadne hýbať tvárou, zavrieť oko ani bez problémov jesť.
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