dnes
5. října 2026 v 14:00
Čas čtení
0:00
Michal Drahný
„Krásu té tradice lidi z Prahy nikdy nepochopí,“ tvrdí Sarah o velkopavlovických hodech
Diskutovat
Uložit
Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
Ta krása je v lidské soudržnosti. Ta sousedská lidskost a blízkost je to co dělá Velké Pavlovice tak přátelským místem.
Na našem YouTube vyšel pilotní díl nové série Rok v tradici se Sarah Horákovou a Martinou Loy. S kamerou jsme zavítali do Velkých Pavlovic, odkud pochází Sarah a ukázala nám, jak tam vypadají každoroční hody.