Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club. Získaj prístup ku všetkým článkom a benefitom za 1 €

Chceme vedieť, čo si myslíš.
Refresher si denne otvoria tisíce Slovákov a Sloveniek. Niekto u nás hľadá tips na nové gastro na východe Slovenska, niekto sleduje Menučko, ďalší klikne na článok o niečom, na čo by sa nahlas hanbil opýtať.
Píšeme o duševnom aj fyzickom zdraví, vzťahoch a sexe bez zbytočného tabu, slovenskej aj zahraničnej kultúre, mladých talentoch aj ľuďoch, ktorí robia zaujímavé veci mimo Bratislavy. Chodíme do zákulisia reality shows, prinášame reportáže z terénu a dávame priestor témam a ľuďom, ktorí by sa inak do veľkých médií možno nedostali.
A teraz chceme vedieť, čo chceš na Refresheri vidieť ty. Preto hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club a povedia nám, čo sa im páči a čo im, naopak, chýba.
👉 neobmedzený prístup k prémiovému obsahu,
👉 super benefity ako Wolt+ na 3 mesiace úplne zadarmo, vstupenky na koncerty či výstavy, zľavy v top gastro podnikoch a mnoho ďalších.
Zapoj sa, je to easy
Chceš sa na tri mesiace stať testerom Refresher Clubu? Stačí urobiť tri jednoduché kroky:
1. Vstúp do Refresher Clubu za 1 euro za každú z prvých 3 platieb. Zaplatiť môžeš kartou, cez Apple Pay alebo Google Pay a prístup dostaneš okamžite.
2. Vyskúšaj všetko, čo Refresher Club ponúka. Čítaj prémiové články, sleduj video shows a skúšaj benefity presne tak, ako ti to vyhovuje.
3. Povedz nám, čo si myslíš. Neskôr ti pošleme krátky dotazník, v ktorom nás bude zaujímať tvoj názor. Čo ťa baví, čo ti chýba a čo by sme podľa teba mohli robiť lepšie? Tvoja spätná väzba nám pomôže posúvať Refresher ďalej.
Vyskúšaj si Refresher Club za 1 euro za každú z prvých 3 platieb a povedz nám, čo ťa baví, čo ti chýba a čo by si na Refresheri zmenil*a.
Prečo to robíme?
Pretože Refresher Club nechceme tvoriť iba podľa toho, čo si myslíme my v redakcii. Chceme vedieť, čo chceš čítať a sledovať ty. Práve tvoja spätná väzba nám môže ukázať, ktorým smerom má Refresher pokračovať. Zaujíma nás, čoho chceš viac, čo ti u nás chýba, ale aj čo by sme pokojne mohli robiť menej.
Nechceme, aby si nám po troch mesiacoch povedal*a, že je všetko super. Chceme počuť, čo sa ti na Clube páči a čo nie. Aj vďaka tebe z neho urobíme miesto, ktoré ťa bude stále baviť.