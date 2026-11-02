Turista Svaťa se chystá na další velkou cestu. Z rodné jižní Moravy chce dorazit na jiný jižní cíl – rovnou do Jihoafické republiky. Za svým velkým dobrodružstvím vyráží už v úterý, a tak se s ním Refresher spojil.
Svatopluk Kreidl procestoval svět šrotovým autem, na kole i stopem. Tvůrce, který své cesty dokumentuje na sociálních sítích, před rokem a půl na čas ve výpravách zastavila rakovina. V jednadvaceti mu diagnostikovali Hodgkinův syndrom, tedy nádorové onemocnění mízních uzlin.
Teď je ale zpět a chystá se na několikaměsíční cestu po třetím největším světadílu. Co má v plánu? A jak se na cestu připravoval? V Refresheru jsme se se Svaťou spojili a zjistili, co se chystá.
Proč padla volba zrovna na Jižní Afriku? Je to dlouhodobý sen, nebo spíš spontánní nápad?
Obojí! Po Africe koukám celý život. Četl jsem spoustu knížek, viděl spoustu dokumentů a dalších cestovatelských videí. Že se vydám do Afriky, bylo jasné už delší dobu, jenom jsem čekal na správný moment. Dříve jsem si říkal, že ještě nejsem dostatečně připravený a zkušený. Teď mám pocit, že bych cestu mohl zkusit. Zároveň jde i o spontánní nápad, protože ještě před pár týdny jsem nevěděl, že pojedu do Afriky. Definitivní rozhodnutí padlo před měsícem. Takže opravdu obojí.
Vyžaduje taková výprava nějaké speciální vybavení, bez kterého bys neodjel?
Pas a očkovací průkaz, ve kterém musí být žlutá zimnice a možná ještě nějaké věci. Já už ho ale měl, mám asi pět různých očkování, musel jsem jen to jedno doplnit. Jinak si nemyslím, dá se tam jet s normálním vybavením.
Se svými sledujícími jsi velmi otevřeně sdílel i své zdravotní výzvy. Musel ses na tuhle cestu připravovat nějak speciálně, nebo je pro tebe tahle výprava naopak důkazem, že už tě nic neomezuje?
Samozřejmě bych nejel do Afriky, kdybych měl pocit, že na to fyzicky nemám a že by mě mohla cesta ohrozit. Kdybych jel krátce po léčbě, tak bych rizikový pacient byl, mohl bych se třeba snadněji nakazit.
Teď už se tak necítím, několik měsíců každý den sportuju. Sílu mám myslím celou zpátky, žádná speciální opatření spojená s nemocí jsem nedělal. Další prohlídku mám na jaře, což nevím, jestli stihnu, ale kontroly už rok po ukončení léčby nejsou tak zásadní. Svému lékaři jsem říkal, že jedu do Afriky. Odpověděl mi, že když nestihnu prohlídku na jaře, tak bude v létě a že se nic zásadního nestane.
Jak dlouho plánuješ být na cestě a máš pevný itinerář, nebo to necháváš plynout?Sdílel jsem mapu, kterou jsme zakreslili s kamarádem na radniční věži v Brně. Plán se tak vykrystalizoval úplně přirozeně, jak už to tak u mých cest bývá. Vycházel jsem z informací, které mám – vím, kam se dá jet a kam ne.
Momentálně se třeba nedá kvůli občanské válce cestovat do Súdánu, který je společně s Nigerem a Mali uzavřený. Celá východní cesta tak nepřipadá v úvahu. Pokud se chci dostat na jih Afriky, nic jiného, než se vydat po západním pobřeží, mi v podstatě nezbývá. Pak kolem rovníku jsou věci, na které si budu muset dávat pozor, ale to je daleko, to budu řešit za čtyři měsíce. Po cestě už si budu zjišťovat co a jak dál, ale vycházím jen z běžných informací, speciální výzkum jsem si nedělal.
Jak dlouho plánuješ být na cestě?
Z cesty bych se chtěl vrátit do konce léta, ale kdyby mě to tam hodně bavilo, tak tam klidně budu rok a půl, ale třeba se vrátím už na jaře.
Na jaké zážitky a obsah se můžeme těšit?
To nevím! Vzhledem k tomu, že nemám plán, tak nemám ani v plánu konkrétní videa. Točím, co se zrovna děje a takové věci se vymýšlí za pochodu. Prostě pojedu a budu ukazovat, jak to tam vypadá, a sem tam bych si chtěl jít zaběhat, tak třeba natočím svůj výběh.