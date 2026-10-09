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REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes
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dnes 9. října 2026 v 11:00
Čas čtení 3:42

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes

REFRESHNI SI PLAYLIST: Sergei Barracuda s novým albumom, catchy singel od Gunnu aj Snoh Aalegra a Grimes
Zdroj: Instagram/@sbarracuda, _photosbyzo._
Richard Balog
Richard Balog
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Začni víkend v sprievode najlepších nových releasov z domova aj zo zahraničia.

Piatok je tu a s ním aj pravidelný zoznam REFRESHNI SI PLAYLIST, v ktorom sa pozrieme na TOP novinky, ktoré vyšli za posledný týždeň a rozhodne by ti nemali uniknúť.

Najväčšiu pozornosť pútal Sergei Barracuda s novým albumom Entropie, ale novú nálož trapu doručili aj Future, Gunna či Offset s Donom Toliverom. Emotívnejšiu atmosféru prináša Snoh Aalegra, zatiaľ čo melancholický house doručil Lost Frequencies a futuristický experiment predstavila kanadská interpretka Grimes.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.

1. Sergei Barracuda Entropie 

Najväčší vietor na česko-slovenskej hudobnej scéne spôsobil za posledný týždeň Sergei Barracuda, ktorý 8. októbra o polnoci vydal očakávaný album Entropie. 

Novinka, ktorú nahrával sčasti aj v kolíske trapu – v meste Atlanta, obsahuje 11 trackov, trvá takmer 35 minút a medzi hosťami sú Dollar Prync, Luca Brassi10x, Dokkeytino, CA$HANOVA BULHAR, ale tiež HoodRich Pablo Juan, ktorý má veľký rešpekt od kolegov z rapovej brandže.

LP so skvelým obalom prináša nekompromisnú spoveď, v ktorej ostravský raper sčasti opúšťa tému flexu a ponára sa hlbšie pod kožu – odkrýva paranoju, sklamanie v ľuďoch aj neustály boj s vlastnými démonmi. Ide o špičkovo vyladený projekt s moderným zvukom, ktorý skvele kombinuje agresívne bicie s melankolickými melódiami.

 

2. Future Build a B*tch 

Čistý rukopis Atlanty nesie aj track Build a B*tch z albumu The Real Me, ktorý Future vydal 6. augusta, a tento týždeň dostal videoklip od režiséra Colea Bennetta. 

Vizuál vyšiel pod hlavičkou kanála Lyrical Lemonade a zachytáva 42-ročného rapera v tmavej dielni, ako zo súčiastok zvára a postupne zostavuje postavu. Príbeh vyvrcholí v momente, keď robotická žena ožije a postaví sa priamo pred neho. V závere je zároveň jasný odkaz „TO BE CONTINUED“, čo naznačuje, že príbeh bude ešte pokračovať.

She wanna star in my movie, so I'm recording.
Don't let her get out the house, look like she boring (how?).

3. Gunna pop it  

Gunna dnes o polnoci predstavil hlavný singel z pripravovaného albumu SPLURGE so zatiaľ neznámym dátumom vydania. 

Novinka s catchy produkciou od Lorda Cappa nesie názov pop it a ponúka klasický trapový banger, ktorých má 33-ročný raper vo svojom katalógu desiatky. Gunna predvádza charakteristický, nenútený a melodický štýl doručovania rýmov, pričom textovo sa drží klasických tém – oslavuje luxusný životný štýl, high fashion, peniaze a bezstarostnú atmosféru.

O 17:00 bude k dispozícii aj sprievodný videoklip s uvoľnenou atmosférou, v ktorom po boku Gunnu účinkuje tenistka Coco Gauff. 

The P for perfecting, my roof havin' stars I push with aggression (I push with aggression).
We finally progressing (finally).

4. Offset feat. Don Toliver Every Night

Don Toliver je v posledných mesiacoch na roztrhanie a po skvelých featoch, ktoré doručil na verziu albumu HABIBTI (FOMO) od Drakea, tentoraz sekunduje Offsetovi v singli s názvom Every Night s pohlcujúcou a zároveň elektrizujúcou atmosférou. 

Novinka vyniká hypnotickým beatom od Jaasuho, v ktorom sa agresívny trapový rytmus stretáva so syntetizátormi. Zatiaľ čo člen Migos prináša ostrý a presný flow, Don T kontruje chytľavým refrénom a hlasom, ktorý dodáva dielu potrebnú hĺbku. Nemáme žiadne výhrady. 

Thinkin' 'bout you all day and all night, got no sleep (sleep).
I can spice your life up, pipe your life, you know me (know me).

5. Snoh Aalegra Run Free 

Snoh Aalegra má v našom playliste vždy špeciálne miesto a inak tomu nie je ani v prípade singlu Run Free, ktorý dýcha nostalgiou a emóciami. 

Novinka s 80's atmosférou je ukážkou z pripravovaného albumu A Legendary Love s neznámym dátumom vydania a rodáčka zo Štokholmu v nej spieva o túžbe po slobode, emotívnom oslobodení a odstrihnutí sa od minulosti. Poslucháčov očarí hrejivou produkciou, jemnou basovou linkou a podmanivým, zamatovým hlasom, ktorý Snoh Aalegra vlastní. 

Sprievodný videoklip dokonale podčiarkuje snovú atmosféru, keď vsádza na jemnú estetiku, filmové zrno, hru so svetlom a štýlové vizuálne kompozície.

My love is forever.
It runs deep.

6. Lost Frequencies Don't Forget (About Me) 

Belgický producent a DJ Felix De Laet, známy ako Lost Frequencies, má od dnešnej polnoci online singel Don't Forget (About Me), ktorý prináša kombináciu hlbokých emócií a chytľavého melodického housu.

Novinka je postavená na jemných akustických gitarových akordoch, ktoré sa postupne prelievajú do pulzujúcej, ale zároveň melancholickej tanečnej melódie. Text zachytáva pocity plné nostalgie, spomienok na stratenú lásku a strachu z toho, že budeme pre niekoho zabudnutí. 

Lost Frequencies opäť dokazuje, že dokáže vyrobiť klubový banger plný skutočných ľudských emócií.

7. Grimes feat. VADAKIN ACCELERANDO

Kanadská interpretka Grimes sa v singli ACCELERANDO, na ktorom spolupracovala s projektom VADAKIN, opäť púšťa do preskúmavania hraníc futuristického popu.

Názov odkazuje na hudobný výraz pre zrýchľovanie tempa, čo sa priamo odráža v štruktúre novinky, ktorá ťa pohltí kombináciou agresívnych syntetizátorov, hyperpopovej estetiky, cyberpunkových vibrácií a ostrého hlasu. Takto znie hudba z budúcnosti. 

Videoklip má premiéru o 19:00. 

Expensive taste, you get a weapon or a war.
Either way, let's carnivore.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie tohtotýždňové novinky – Megan Thee Stallion vydala singel Is You Cool? zo série Tina Tuesday Freestyle aj s horúcim videoklipom, BigXthaPlug a Ava Max nahrali collab s názvom BURN, Troye Sivan má online LP She's the Best s 12 trackmi a DANZ HUN predstavil videoklip k bangru První Chain z albumu Víc, ktorý vyšiel presne pred týždňom.
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