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Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty
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dnes 9. října 2026 v 11:01
Čas čtení 1:37
Ella Petrová

Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty

Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál
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Rádiové stanice v Grand Theft Auto VI ovládnou Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy.

Hudba byla pro Grand Theft Auto vždy důležitá. Ať už jde o projížďky po Los Santos za doprovodu Dr. Dre a Snoop Dogga, nebo o nasávání atmosféry Miami 80. let prostřednictvím ikonické stanice Flash FM ve Vice City, Rockstar Games dokázali vytvořit herní rádia, která jsou stejně nezapomenutelná jako samotné světy, v nichž se hráči pohybují.

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Nyní vývojáři odhalili seznam rádiových stanic pro GTA VI a pro roli jejich moderátorů získali působivou sestavu. Mezi jména, která propůjčí své hlasy fiktivnímu rozhlasovému vysílání hry, patří Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Morgan Wallen, Robyn, Trick Daddy, Trina nebo Kerry King a Tom Araya ze skupiny Slayer.
 

 
 
 
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Příspěvek sdílený Complex Music (@complexmusic)


„Hraju GTA od doby, než se moje hudba vůbec dostala do hry, takže tohle je osobní,“ prozradil Burna Boy. „Pak se ‚Killin Dem‘ dostal do iFruit Radio, udělali jsme ‚Gettin‘ Money‘ pro Cayo Perico a teď mám svou vlastní stanici v GTA VI. Celá ta cesta je pro mě šílená,“ vysvětlil.

GTA VI zároveň vůbec poprvé přináší sérii podcastů, které si Jason a Lucia mohou pouštět i mimo běžné rozhlasové vysílání Leonidy. Jak rádio, tak podcasty lze poslouchat ve vozidlech i během chůze, a to prostřednictvím nových sluchátek připojených k jejich chytrým telefonům.

Jak vypadají jednotlivé stanice?

Cocoteo FM

Přináší to nejlepší z moderní latinskoamerické hudby. Moderují ji El Martillo a La Gata a ve vysílání zazní vše od bachaty a merengue až po dembow a reggaeton. Ovládnou ji Bad Bunny a RaiNao.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál

AfroBank FM

Vybírá to nejlepší z africké hudby, od klasik 20. století a neobjevených hudebních pokladů až po moderní žánry, jako jsou amapiano nebo 3-step. Moderátorské role zastanou Burna Boy a producent elektronické hudby Palms Trax.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál

Back Country Radio

Jinde v éteru Leonidy našla country hudba svůj domov na stanici Back Country Radio, kterou moderují Morgan Wallen a Lana Del Rey. Nenechej si tam ujít vstupy Mud Dog Mika, potulného reportéra, meteorologa a zároveň milence Delty.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál

The Chamber 106.6

Metalovou stanici ovládnou Kerry King a Tom Araya z kapely Slayer. Poslechneš si tam nadčasové metalové hymny, které čerpají z hlubokých metalových kořenů Leonidy.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál

Flash FM

Robyn a modelka Alex Consani přinášejí popové hity zpěváků a zpěvaček, jako jsou Charli xcx, MGMT či Zara Larsson, na znovu spuštěnou stanici Flash FM.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál

Dirty South Classics

Nikdo nereprezentuje Leonidu a Jih jako Trick Daddy a Trina neboli legendy miamského rapu. Pustí i hity jižanského hip-hopu od interpretů jako jsou David Banner či JT Money.

gta vi
Zdroj: Rockstar Games / propagační materiál
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Zdroj: rockstargames.com
Náhledový obrázek: Rockstar Games / propagační materiál
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