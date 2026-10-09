Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty

Rádiové stanice v Grand Theft Auto VI ovládnou Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy.
Hudba byla pro Grand Theft Auto vždy důležitá. Ať už jde o projížďky po Los Santos za doprovodu Dr. Dre a Snoop Dogga, nebo o nasávání atmosféry Miami 80. let prostřednictvím ikonické stanice Flash FM ve Vice City, Rockstar Games dokázali vytvořit herní rádia, která jsou stejně nezapomenutelná jako samotné světy, v nichž se hráči pohybují.
Nyní vývojáři odhalili seznam rádiových stanic pro GTA VI a pro roli jejich moderátorů získali působivou sestavu. Mezi jména, která propůjčí své hlasy fiktivnímu rozhlasovému vysílání hry, patří Bad Bunny, Lana Del Rey, Burna Boy, Morgan Wallen, Robyn, Trick Daddy, Trina nebo Kerry King a Tom Araya ze skupiny Slayer.
„Hraju GTA od doby, než se moje hudba vůbec dostala do hry, takže tohle je osobní,“ prozradil Burna Boy. „Pak se ‚Killin Dem‘ dostal do iFruit Radio, udělali jsme ‚Gettin‘ Money‘ pro Cayo Perico a teď mám svou vlastní stanici v GTA VI. Celá ta cesta je pro mě šílená,“ vysvětlil.
GTA VI zároveň vůbec poprvé přináší sérii podcastů, které si Jason a Lucia mohou pouštět i mimo běžné rozhlasové vysílání Leonidy. Jak rádio, tak podcasty lze poslouchat ve vozidlech i během chůze, a to prostřednictvím nových sluchátek připojených k jejich chytrým telefonům.
Jak vypadají jednotlivé stanice?
Cocoteo FM
Přináší to nejlepší z moderní latinskoamerické hudby. Moderují ji El Martillo a La Gata a ve vysílání zazní vše od bachaty a merengue až po dembow a reggaeton. Ovládnou ji Bad Bunny a RaiNao.
AfroBank FM
Vybírá to nejlepší z africké hudby, od klasik 20. století a neobjevených hudebních pokladů až po moderní žánry, jako jsou amapiano nebo 3-step. Moderátorské role zastanou Burna Boy a producent elektronické hudby Palms Trax.
Back Country Radio
Jinde v éteru Leonidy našla country hudba svůj domov na stanici Back Country Radio, kterou moderují Morgan Wallen a Lana Del Rey. Nenechej si tam ujít vstupy Mud Dog Mika, potulného reportéra, meteorologa a zároveň milence Delty.
The Chamber 106.6
Metalovou stanici ovládnou Kerry King a Tom Araya z kapely Slayer. Poslechneš si tam nadčasové metalové hymny, které čerpají z hlubokých metalových kořenů Leonidy.
Flash FM
Robyn a modelka Alex Consani přinášejí popové hity zpěváků a zpěvaček, jako jsou Charli xcx, MGMT či Zara Larsson, na znovu spuštěnou stanici Flash FM.
Dirty South Classics
Nikdo nereprezentuje Leonidu a Jih jako Trick Daddy a Trina neboli legendy miamského rapu. Pustí i hity jižanského hip-hopu od interpretů jako jsou David Banner či JT Money.