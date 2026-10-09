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Dva roky od konce bakalářek na VŠEM: Tisícovka reálných projektů ukazuje novou éru vysokoškolského vzdělávání
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Tento článek je PR zpráva společnosti Vysoká škola ekonomie a managementu.
dnes 9. října 2026 v 12:30
Čas čtení 2:12
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Dva roky od konce bakalářek na VŠEM: Tisícovka reálných projektů ukazuje novou éru vysokoškolského vzdělávání

Dva roky od konce bakalářek na VŠEM: Tisícovka reálných projektů ukazuje novou éru vysokoškolského vzdělávání
Zdroj: VŠEM
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Praktické projekty mají přínos nejen pro studentstvo, ale i pro firmy a akademickou půdu.

Před dvěma lety vyvolalo rozhodnutí Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) nahradit tradiční teoretické bakalářské práce praktickými výstupy vlnu diskuzí. Dnes data hovoří jasně: systém zaměřený na řešení konkrétních výzev z praxe přinesl vznik už tisíce úspěšných projektů. Namísto psaní stostránkových teoretických prací, které po obhajobě končily v šuplících, studenti a studentky VŠEM vytvářejí funkční prototypy, zakládají start-upy a přinášejí inovace přímo do partnerských firem a institucí.

Nahrazení klasických bakalářských prací na VŠEM bylo přirozenou reakcí na měnící se trh práce, očekávání studentstva od vlastního studia i rozvoj umělé inteligence. Místo desítek stránek rešerší tak studenti a studentky během posledních dvou let pracovali na projektech, které mají reálný dopad na společnost, technologii či podnikatelské prostředí.

„VŠEM vždy patřila mezi inovátory v českém vzdělávacím systému. Pravidelně do ČR přinášíme trendy ze zahraničí. Například jako první vysoká škola jsme do Česka přinesli MOOC kurzy (Massive open on-line courses). Nebo studentům a studentkám již v průběhu studia vystavujeme mikrodiplomy a nanodiplomy, které jsou v posledních letech v ČR známější pod pojmem mikrocertifikáty. Nahrazení bakalářských prací projekty tak bylo přirozenou cestou, jak stávající rigidní systém inovovat a studium ještě více propojit s praxí. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že se jedná o odvážný posun. Zejména proto, že součástí změny bylo i zrušení potítka a losování otázek u státnic, ale měli jsme podporu Národního akreditačního úřadu a obratem jsme získali skvělé ohlasy u stávajících studentů a studentek VŠEM. Dnes, kdy slavíme hranici tisíce realizovaných projektů, vidíme, že to bylo správné rozhodnutí,“ uvádí vedení VŠEM.

VŠEM, studium, vysoká škola
Zdroj: VŠEM

Od nápadu k reálnému přínosu

Tisícovka vzniklých projektů na VŠEM pokrývá široké spektrum oborů – od vývoje softwarových aplikací a marketingových strategií přes designové návrhy a podnikatelské záměry až po výzkumné studie vytvořené na míru konkrétním komerčním subjektům i neziskovým organizacím. Každý*á student*ka se sám*sama rozhoduje, jaké téma zpracuje, ať vychází z toho, co ho*ji baví a zajímá, čemu se již věnuje v profesní praxi, nebo čemu se naopak chce sám*sama věnovat v rámci vlastního podnikání.

Práce na reálných zadáních přináší výhody všem zúčastněným stranám:

  • Pro studentstvo: Získávají praktické dovednosti a navazují přímé kontakty s experty a expertkami z oboru. Jsou schopni zužitkovat to, čemu se sami věnují v práci, stejně tak jsou schopni v praxi ověřit, zda je jejich řešení životaschopné a vlastní volba tématu navíc garantuje, že čas strávený nad zpracováním tématu vnímají jako smysluplný.
  • Pro firmy a partnery: Získávají přístup k novým nápadům, inovativním řešením a talentovaným absolventům a absolventkám ještě před dokončením jejich studia.
  • Pro akademickou půdu: Výuka získává dynamický rozměr a reflektuje aktuální trendy i reálné potřeby trhu.

Budoucnost praktického vzdělávání

Dosavadní výsledky ukazují, že odklon od pouhé akademické teorie k praktickým výstupům je udržitelným a efektivním modelem pro moderní vysoké školství. VŠEM tento koncept i nadále rozvíjí a po bakalářských projektech přinesla i profesní diplomové práce, po kterých volali sami studenti a studentky.

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) je soukromá vysoká škola sídlící v Praze, která nabízí bakalářské, magisterské a další profesní studijní programy s národní (ČR) i mezinárodní akreditací (USA) zaměřené zejména na ekonomii, management, marketing, lidské zdroje, psychologii a inovace. VŠEM dlouhodobě klade důraz na flexibilitu studia, využití moderních technologií a úzké propojení studia s praxí. Je jedinou vysokou školou, která nabízí plně profesní studijní programy od průběhu samotného studia až po absolutorium. Informace o studiu a realizovaných projektech najdeš na www.vsem.cz.
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