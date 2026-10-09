Spojení dvou studií do jednoho, s originálním názvem Skydance, je nejdiskutovanější událostí roku. Refresher ti pomůže vysvětlit, co tato fúze za těžko uvěřitelných 110 miliard dolarů reálně znamená a jaké změny reálně pocítíš.
Kdo za fúzí stojí?
Strůjcem turbulentního, ale nakonec úspěšného spojení Warnerů a Paramountu je mediální magnát David Ellison, šéf druhého jmenovaného studia. Ellison je definicí toho, co bys popsal*a jako „nepo baby“: je synem jednoho z nejbohatších lidí na světě, dolarového miliardáře a zakladatele technologické společnosti Oracle Larryho Ellisona.
Ellison se na počátku tisíciletí pokoušel dosáhnout úspěchu jako herec. V roce 2005 ukončil studium na filmové škole v Kalifornii, aby si zahrál hlavní roli ve filmu Flyboys, který z velké části zafinancoval jeho otec. Z filmu se stal propadák. Ellison si zkusil ještě pár rolí, aby následně své ambice vzdal a plně se přesunul do business části filmového průmyslu.
David Ellison paradoxně se svým otcem zpočátku nemíval nejlepší vztahy. Utužovali je ve vzduchu: k třináctým narozeninám Davidovi otec koupil vlastní Katana stunt letadlo. Z letadla a financování hereckých začátků se z Larryho Ellisona stal hlavní sponzor svého syna: ve společnosti Skydance Media, kterou v roce 2006 David založil, drží Larry většinový podíl akcií.
Larry Ellison ale přiznával, že byl ohledně Skydance Media zpočátku skeptický. Společně s utužováním vztahů svého syna (kdy po celou dobu z pozadí investoval nemalé peníze do jeho businessového vývoje). Imponovalo mu, že David vnímal chod filmového průmyslu ziskově – za jeho spolupráce s Paramountem v průběhu dekády produkčně zaštítil blockbustery ze sérií Mission: Impossible nebo Top Gun: Maverick. Filmů plných akčních scén s letadly.
Ambice rodiny Ellisonových je nakonec dovedly až k Paramountu, ze kterého se vloni stal konglomerát Paramount Skydance. Ellisonovým to ale nestačilo.
Co k fúzi vedlo?
Společnost WarnerMedia se dlouhodobě potýkala s finančními problémy, které měla původně zalepit fúze z roku 2022, kdy se společnost spojila s jiným mediálním konglomerátem Discovery Inc. Warner Media ale do fúze, při které z vlastnické pozice zmizel velký hráč AT&T, už vstupovala s dluhovou ztrátou 43 miliard dolarů. Do roku 2025 následně ztratila 60 procent ze své hodnoty, a její ztrátovost tak byla ještě vyšší.
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David Zaslav has recorded his goodbye to Warner Bros. Discovery staff. Speaking from the Warner Bros. lot, the outgoing CEO told employees, “What’s past is prologue,” as Paramount-Warner prepares for a new leadership structure and major changes across the company. Zaslav closed by thanking staff for his years at Warner Bros. Discovery. Subscribe to The Ankler for more coverage of Skydance and what comes next at Warner Bros. at the link in bio.♬ original sound - TheAnkler
Šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav musel vyházet velkou část zaměstnanectva, a v rámci škrtů v roce 2024 společnost rozdělil na dvě divize: Streaming & Studios, a na kabelovou produkci se soustředící Discovery Global divizi. Následně oznámil budoucí rozdělení WBD na dvě samostatné společnosti. V praxi to znamenalo, že fúze Warner Bros. a Discovery Inc. nepřinesla cílený účel. Škrty a vyhazovy ve společnosti nedokázaly zastavit ztrátovost studia, a ostatní velcí hráči se tak mohli poohlížet, zda by jeho odkoupením nemohli rozšířit vlastní podnikání.
Ačkoliv o odkoupení Warnerů soupeřilo více studií, soutěž se de facto zúžila na dva hráče: Netflix a Paramount Skydance. Zaslav si původně plácnul se šéfem streamovacího giganta Tedem Sarandosem. Netflix v prosinci 2025 oznámil, že se dohodl na odkoupení za 72 miliard dolarů. I tato nabídka nakonec padla: Paramount brzy znovu jednat jak s politickými funkcionářemi, tak s akcionáři Warnerů. V únoru 2026 oznámili zástupci Warnerů, že umožní Paramountu předložit finální nabídku. Ta se nakonec ustálila na 31 dolarech za akcii, což zvýšilo celkovou částku pro Paramount Skydance na 110 miliard dolarů. Netflix nedokázal nabídku přebít, a odprodej tak nakonec připadl právě Paramountu.
Kdo spojení financuje?
Není překvapením, že většina financí na spojení obou společností pochází od rodiny Ellisonových. V nabídce kapitálové financování poskytly finanční prostředky Larryho Ellisona, který měl původně věnovat okolo 40 miliard dolarů, dalších šest miliard poskytla společnost RedBird Capital Partners, jejíž majitel Gerry Cardinale je popisován jako „architekt“ spojení Warnerů a Paramountu. Cardinale v oznámení o dokončení fúze mluví o Skydance jako o společnosti, která „vytvoří silnější Hollywood i v mediálním prostředí procházejícím transformačním obdobím“.
Tyto finanční prostředky byly ale v průběhu vyjednávání rozloženy mezi širší skupinu investorů. Mezi ně patří převážně blízkovýchodní fondy, a to včetně Saúdskoarabského veřejného investičního fondu, Katarské investiční agentury a Investiční agentury Abú Dhabí – ty měly investovat celkem 24 miliard. Do zahraničních fondů se přesunulo celkem 49,5 procent majetku Skydance, přičemž 38,5 procent majetkového vlastnictví bude drženo právě blízkovýchodními státními investičními fondy.
Přesun téměř 50 procent majetku pod správu zahraničních investorů musel přezkoumat federální komunikační kontrolní úřad (FCC). Kontrolní kroky fúze Paramountu a Warneru podnikla také Evropská komise. Paramount u ní musel souhlasit se závazky, podle kterých nedojde (především v evropském hospodářském prostoru) k narušení tržní soutěže. Plnění bude kontrolovat nezávislý správce.
Změnilo se už něco?
Ne. Spojení Warnerů a Paramountu proběhlo teprve před dvěma dny, a šéf nově vzniklého Skydancu začíná budoucí změny teprve řešit. Už před dokončením spojení ale Paramount oznámil, že ve vedení filmového oddělení Warnerů nebude pokračovat duo Pamela Abdy a Michael De Luca, kteří jsou odpovědní za masivní úspěchy originálních značek z posledních let – včetně filmové adaptace Minecraftu nebo hororů Hříšníci a Hodina Zmizení.
Pod Skydance nebude spadat hudební odnož Warner Music Group. Ta už od roku 2004 není součástí Warner Media, je spravována jinou společností Access Media. Paramount ale ještě před fúzí zajistil s Warner Music Group exkluzivní práva na vytváření filmů a seriálů o hudebnicích a hudebnících z jejich rosteru.
Zruší mi HBO Max?
Není to jisté. Fúze obou studií je, jak jsme už popsali výše, důsledkem dlouhodobé finanční ztrátovosti Warnerů a snahy obou studií, jak ušetřit nějaké peníze. Ušetření předpokládá také spojení obsahu na streamovacích platformách – pokusil se o to dříve Disney, jehož vlajková platformová loď Disney+ se do sebe pokusila integrovat televizně orientovanou službu Hulu. Warneři se před pár lety pokusili sjednotit obsah Discovery a Warner Bros. pod hlavičku služby Max, potýkali se ale s upadajícím zájem diváctva kvůli vysoké ceně předplatného a příliš diverzifikovanému obsahu na jednu diváckou základnu.
David Ellison chce ale tento postup evidentně zkusit. Ihned po dokončení fúze oznámil, že po transformačním období chce sjednotit do jedné superappky dvě významné streamovací služby HBO Max (patřila Warnerům) a Paramount+ (původně pod Paramountem). Šéf Skydance ale zároveň přiznal, že je sjednocení platforem během na dlouhou trať, a že momentálně společnost plánuje jít spíše cestou balíčků s různými typy předplatných.
K tomu se ostatně odhodlaly i výše zmíněné společnosti poté, co jim sjednocování obsahu ze všech možných sfér jejich mediálního konglomerátu nepřilákalo nové zájemce o předplatné. Je tedy možné, že se Skydance cestou sjednocení nakonec nevydá, určité změny – především v dostupnosti a počtu obsahu na jednotlivých platformách – i v Evropě čekat můžeme. V Česku zatím nemáme spuštěnou verzi Paramount+, HBO Max si ale předplácí až 400 tisíc lidí. Vlajkové lodě obsahu Paramountu, tedy například seriály z produkce Taylora Sheridana (Yellowstone, The Madison, Mayor of Kingstown), nebo zmíněný Top Gun zde poskytuje především platforma SkyShowtime.
Co to znamená pro moje oblíbené značky?
V praxi především to, že se nově mnoho z nich nachází pod jednou značkou Skydance, která je nyní může dále vyvíjet, předělávat nebo naopak rušit. Pod Skydance se nově přesunuly vesmíry Harryho Pottera, Hry o trůny, DC Comics (filmy a seriály s Batmanem, Supermanem atd.), portfolio sitcomů (Teorie velkého třesku, Přátelé, Dva a půl chlapa), ale také úspěšné série jako Mad Max, Matrix nebo V zajetí démonů. Pod Skydance tak bude uveden i seriálový Harry Potter nebo nadcházející Dune: Messiah.
Fúze ale proběhla za účelem úspor, a hospodaření Paramountu je stejně ambiciózní, jako riskantní. Jednou z podmínek dohody totiž je, že fúze neomezí současné tempo hollywoodské produkce. Skydance se zavázalo, že součástí dohody bude 30 nových filmů v kinech ročně, a toto číslo se od roku 2028 zvedne na 32.
Není specifikováno, zda tento postup platí pro celosvětová vydání (typicky se týká blockbusterů nebo ambiciózních středněrozpočtových snímků od renomovaných tvůrců*tvůrkyň) nebo limitovaná vydání v některých zemích nebo dokonce několika kinech v USA. Blockbustery jsou ale nákladné, a Paramount v posledních letech mnoho originálních značek nepřinesl.
Server Guardian uvádí, že závazek většího počtu nasazených filmů do kin jednak uklidní kinaře, a také teoreticky vykompenzuje velké finanční ztráty. Nedostatek originálních (nebo aspoň autorsky působivých) značek pod hlavičkou Paramountu společně s vyhozením programových ředitelů Warnerů ukazuje, že Skydancu se co se týče originálních značek tolik chtít riskovat nebude. Je to překvapující i proto, že divácký úspěch zdaleka nestojí jen na slávě značky, ale také inovaci, kreativnímu marketingu a viralitě – jak ostatně ukazují úspěchy filmů typu Project Hail Mary, Obsession, Backrooms nebo nadcházejícího You Can See Everything.
Proč se raduje Donald Trump?
Do portfolia Warnerů spadalo i několik mediálních dómů, a pravděpodobně nejzajímavějším z nich je CNN. Ta je dlouhodobě trnem v oku právě Trumpovi. Podle magazínu Wall Street Journal se měl David Ellison, jehož otec je Trumpovým blízkým přítelem, několikrát s Trumpem setkat, a přislíbit mu personální změny ve vedení stanice. Skydance se zároveň zavázalo, že do chodu stanice a jejího vedení zasahovat nebude, o žádných změnách se na úvodní tiskové konferenci nehovořilo.
O zachování nezávislosti ale Ellison hovořil už při skloubení Paramountu se Skydance o rok dříve. Tehdy ale v následujících měsících provedl výrazné personální zásahy v televizi CBS. Do jejího vedení po několika turbulentních změnách dosadil Bari Weiss. Ta před CBS News vedla web The Free Press, který podle mediálních expertů vyplňuje prostor mezi tradičními a alternativními médii, a který tradiční média označují za konzervativní a „anti-woke“ médium.
Weiss za více než rok svého šéfování CBS News podnikla několik nepopulárních kroků. Letos v červnu vyhodila dlouholetého moderátora renomovaného pořadu 60 Minutes Scotta Pelleye. V lednu zase dočasně zakázala odvysílat investigativní reportáž ze Salvadoru, jeho autorku Sharyn Alfonsi (a následně i zbytek týmu) o několik týdnů později vyhodila.
Pod Warnery doposud spadající CNN má nadále vést současný ředitel Mark Thompson. Ellisonova náklonnost k Donaldu Trumpovi je ale veliká, a prezident si změny v CBS pod vedením Ellisona a Weiss pochvaloval. Ellison měl navíc Trumpovi při jednání o odkoupení Warnerů podle The Wall Street Journal přislíbit, že personální změny ve vedení stanice udělá, pokud jeho nabídku prezident podpoří.
Mají Ellisonovi vazby na Izrael?
Ano, významné. Larry i David jsou blízkými přáteli izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, Larry také v minulosti několikrát poskytl štědré finanční dary izraelské armádě. Netanjahu také trávil svoji dovolenou na soukromém ostrově Larryho Ellisona na Havaji. Fúze může rozdmýchat už tak napjatou atmosféru vůči židovskému státu, kdy se stále více celebrit vymezuje proti izraelské genocidě v Gaze.
A vyhlídky do budoucna?
Nejisté. Ellisonovi a Skydance získali pod svou ruku obrovské množství značek a především moci, kterou si vlastnictvím obřího mediálního konglomerátu můžou nadále posilovat. Zároveň se Skydance nyní nachází v obřím dluhu téměř 80 miliard dolarů, který už peníze Larryho Ellisona jen tak nespasí. Pokud se do několika let Skydance z tohoto zásahu nevzpamatuje, hrozí další sjednocování do jiných studií či naopak rozprodávání celé velké megafirmy.
Není lehké hledat optimistické vyhlídky. I kdyby se Ellisonovi podařilo Skydance zestabilizovat, bude to za účelem masivního propouštění. To ostatně proběhne tak jako tak: je třeba pamatovat na to, že fúze proběhla především ze snahy ušetřit, ne rozhodit peníze. Tam, kde to půjde, bude Ellison jako velký fanoušek AI tlačit pracovní automatizaci. Pokud se budou omezovat i rozpočty filmů, může dojít na implementaci umělé inteligence také do jeho výroby. Podle odhadů Los Angeles County může v nejbližších letech zaniknout až 6000 pracovních míst.
Zatím to vypadá, že po nějakou dobu si běžní konzumenti a konzumentky filmů zásadních změn nevšimnou. Fúze bude mít ale brzký a výrazný dopad především na pracovnictvo ve filmovém průmyslu, které bude pravidelně a zřejmě i dlouhodobě přicházet o práci. Na bedrech Skydance leží velká zodpovědnost nejen v přežití dvou velkých tradičních studií, ale také udržení životaschopného Hollywoodu s důstojnou konkurencí.