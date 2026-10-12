Džínsy Loewe, bunda Louis Vuitton aj hodinky Audemars Piguet. Známi páni vedia, ako na to.
V najnovšom zozname OUTFIT CHECK sme si posvietili na TOP štýlové nápady známych pánov, ktorí dokazujú, že móda im nie je cudzia a baví ich.
Čaká ťa inšpiratívny mix high fashion, drsnej motorkárskej estetiky aj autentického streetwearu či elegancie. Pozri sa na to, aké stylingy zvolili Yaksha, Otec Mirec, Majk Spirit, NobodyListen, Jakub Enžl či MenT a inšpiruj sa.
Michal „Yaksha“ Novotný
Yaksha patrí dlhodobo medzi najlepšie oblečených mužov na Slovensku, čo tentoraz potvrdil stylingom na pomedzí high fashion a športovej estetiky, ktorý zvolil na predstavenie nového modelu Mercedes-AMG GT Coupe v pozadí fotografie.
Rodák z Martina, ktorý stojí za množstvom úspešných projektov vrátane nových dresov pre slovenskú futbalovú reprezentáciu, má na sebe oblečenú čierno-žltú univerzitnú bundu z dielní módneho domu Louis Vuitton, basic biele tričko a pohodlné nohavice v širokom strihu, tenisky New Balance.
Bavia nás aj doplnky – od šiltovky s viditeľným rukopisom značky Arc'teryx, cez okuliare Chrome Hearts, až po hodinky Audemars Piguet.
Ondrej Duda
Zastúpenie v tohtomesačnom zozname má aj futbal, a to vďaka Ondrejovi Dudovi, ktorý prišiel na reprezentačný zraz v Tatranskej Lomnici v pohodlnom outfite vyskladanom z high fashion kúskov.
Ústredným prvkom siluety sú džínsy v širokom strihu od módneho domu Loewe s charakteristickým vyšitým anagramom na kolenách, ktoré okamžite pútajú pozornosť. Vrchnú časť tvorí oversized čierne tričko Off-White™ s decentným logom na prednej strane.
Vzhľad dopĺňajú biele tenisky, olivovo-sivá taška a cestovný kufor, ktoré podčiarkujú praktický, ale štýlový „on-the-go“ styling. Bavia nás aj jemné šperky a hodinky na zápästí.
Rastislav Zvara
Po dlhšom čase je v zozname OUTFIT CHECK aj Rastislav Zvara, ktorého 7. novembra čaká zápas proti Janovi Holzerovi na turnaji Oktagon 97.
„Zvarči“ má na fotografii nižšie pohodlný, športovo ladený outfit, ktorému dominujú tenisky Nike Air Force 1 Low v bielom vyhotovení. Nadčasový model doplnil o pohodlnú súpravu nohavíc v rovnom strihu a mikiny s vysokým golierom a zapínaním na 1/4 zips.
Z nášho pohľadu ide o univerzálnu voľbu na každodenné nosenie, s ktorou neurobíš krok vedľa.
Otec Mirec
Cool outfit ukázal na súťaži Red Bull Dance Your Star v Bratislave člen zoskúpenia Rude Boys Miroslav Janík, známy ako Otec Mirec, ktorý stavil na kombináciu streetwear a workwear estetiky v ideálnom pomere.
Najvýraznejším prvkom siluety je krémová bunda s hnedým mančestrovým golierom a výraznou nášivkou v tvare srdca od značky Aiché. Kontrast zabezpečuje čierne tričko, klasické modré džínsy s príveskami aj tmavomodrá šiltovka s logom Supreme, ktorá uzatvára styling.
Skvelý príklad moderného pánskeho outfitu, ktorý pôsobí autenticky.
Majk Spirit
Už viac ako 20 rokov prináša ľuďom zábavu Majk Spirit, ktorý na koncerte v rámci konceptu „Stredy V Meste“ predviedol zaujímavý mestský outfit.
Raper, ktorý našiel druhý domov v Prahe, má na fotografii od Carly Smalo oblečenú olivovo zelenú bundu od značky Stone Island v kombinácii so sivým tričkom a čiernymi nohavicami. Najviac pozornosti však pútali doplnky – slnečné okuliare s jemným kovovým rámom, šiltovka s logom značky Audemars Piguet a najmä luxusné švajčiarske hodinky, ktoré perfektne dotvorili nenútený styling.