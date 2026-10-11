Režisér, který dříve slavil úspěch s filmem Nabarvené ptáče, jenž se dostal na filmový festival v Benátkách a na oscarový shortlist, se rozhodl točit v Hollywoodu.
Do novinky nazvané Doznání obsadil americké herce a herečky — Roba Lowea, Jennifer Jason Leigh (nominovaná na Oscara za film Osm hrozných), Jamese Franca či Nicka Nolteho.
Film bude mít premiéru 15. října v hlavní soutěži Varšavského mezinárodního filmového festivalu, odkud zamíří do světové distribuce. České premiéry se dočkáme 28. ledna 2027.
Komorní drama ze stalinistické éry nás vezme do roku 1928. „Věznice Lubjanka, samotné srdce sovětské NKVD, temnoty a represí. Čest a morálka jsou ušlechtilé hodnoty, ale má se jich člověk držet i za cenu vlastního života – a možná i životů svých blízkých? Je možné si zachovat lidskou důstojnost a morální integritu i ve chvíli, kdy je jedinec zcela vydán na milost nemilosrdnému stalinskému režimu?“ ptá se režisér v synopsi filmu.
Natáčelo se v ateliérech Santa Clarita Studios severně od Los Angeles. Střih a postprodukci ale režisér dělal v Praze. „Z režijního hlediska, a nejen z něj, pro mě tento film a natáčení v takzvaném Hollywoodu představovaly skutečně obrovskou výzvu,“ řekl o natáčení režisér o natáčení Marhoul. „Pustil jsem se, ostatně jako vždy, do žánru, který jsem doposud nerealizoval. V tomto případě jde o komorní a intimní psychologické drama, jehož děj stojí výhradně na dialozích. Byla to výzva, kterou mi pomohl naplnit skvělý štáb a především vynikající herci,“ dodal.