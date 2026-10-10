Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows

Komu z Česka a Slovenska se během poslední sezóny nejvíc dařilo na světových runways?
Je za námi další sezóna fashion weeků. Během jediného měsíce se módní svět přesunul z New Yorku přes Londýn, Milán až do Paříže. Viděli jsme nové kolekce největších značek i práci nejsledovanějších návrhářů. V tomhle kolotoči ale často zapadají jména modelů a modelek, kteří jednotlivé shows chodí.
Evu Herzigovou nejspíš znáš. Co ale Adam Adler, Anna Bicanová, David Trulík nebo Tamara Bujnaková? Pojď se podívat, komu z českých a slovenských tváří se během poslední sezóny dařilo nejvíc a která jména stojí za to si zapamatovat!
ADAM ADLER
Elite Model Prague
Adam Adler patří mezi české newfaces, kterým se daří rozjet kariéru opravdu rychle. Už během červnové menswear sezony šel pro Dior a AMI Paris a teď v září a říjnu na to navázal dalšími silnými bookingy. Objevil se na přehlídkách Balenciaga, Jil Sander, Onitsuka Tiger a několik dalších. Patřil tak k těm nejvytíženějším modelům celé sezony.
DAVID TRULÍK
We Men Models
David Trulík patří mezi nejzkušenější jména našeho výběru. Slovenský model má za sebou desítky přehlídek pro největší světové značky a během aktuální sezony přidal další výrazný booking – Tom Ford.
ANNA BICANOVÁ
My Model Agency
Anna Bicanová se během poslední season znovu vrátila do Milána – na runway Dolce & Gabbana. K tomu přidala také kampaň k první kolekci Johna Galliana se Zarou, kterou fotil ikonický Steven Meisel.
HUBERT MENŠÍK
Pure Model
Hubert Menšík je další začínající český model a zatím sbírá jen ty největší italské brandy. V červenci debutoval na Alta Moda pro Dolce & Gabbana a teď v září si připsal show pro Demnovu Gucci.
SÁRA ŽÁČKOVÁ
Fresh Face
V Česku máme taky jednoho z alienů od Ricka Owense. Sára Žáčková pro něj šla už několikrát, poprvé v roce 2023, kdy jeho show dokonce zavírala. A letos v Paříži se v jeho castingu objevila znovu.
TAMARA BUJNAKOVÁ
Elite Model Prague
Dalším slovenským jménem v našem výběru je Tamara Bujnaková. Ta už má za sebou několik sezon na evropských fashion weecích. V minulosti byla součástí shows jako Valentino, Lanvin nebo Carven, letos přidala Ermanno Scervino, Francesco Murano nebo Christopher Esber.
DEXTER FRANC
Elite Model Prague
Dexter Franc je další velmi fresh tvář českého modelingu. Po Chloé a Alexander McQueen na začátku roku přišel povedený záříjový London Fashion Week: Mulberry, Aaron Esh a Oscar Ouyang. Season pak Dexter zakončil v Paříži u Christophera Esbera.
DENISA KUBEŠOVÁ
Focus Model Management
Další, kdo měl nabitou season, byla Denisa Kubešová. Začala na show Diesel, následoval Onitsuka Tiger a přidala také Uma Wang nebo Polo Ralph Lauren.
KAROLÍNA BISOVÁ
Pure Model
Karolína Bisová se i v poslední sezoně objevila na přehlídce Alberty Ferretti, pro kterou šla už potřetí. V Paříži pak přidala také show pro japonskou značku Yohji Yamamoto.
ANTONIE ŠTEFLOVÁ
Clique model
Další jméno, kterému se opakovaně daří na světových runwayích, je Antonie Šteflová. V minulosti byla například exclusive pro Pradu a prošla přehlídkami Dior, Rick Owens nebo Loewe. Tentokrát se objevila u dalšího výrazného japonského jména – Junya Watanabe.
EVA HERZIGOVÁ
A na závěr jméno, které představovat nemusíme. Topmodelka devadesátých let Eva Herzigová kariéru nekončí. Naopak. Během posledních sezon pravidelně patří do castingu největších značek a tentokrát se objevila na show Vogue World v Miláně a v Paříži šla pro Chloé i Givenchy.