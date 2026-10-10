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Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
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dnes 10. října 2026 v 10:00
Čas čtení 2:06

Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows

Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
Zdroj: MFW, PFW/propagační materiál
Marek Vašina
Marek Vašina
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Komu z Česka a Slovenska se během poslední sezóny nejvíc dařilo na světových runways?

Je za námi další sezóna fashion weeků. Během jediného měsíce se módní svět přesunul z New Yorku přes Londýn, Milán až do Paříže. Viděli jsme nové kolekce největších značek i práci nejsledovanějších návrhářů. V tomhle kolotoči ale často zapadají jména modelů a modelek, kteří jednotlivé shows chodí.

Evu Herzigovou nejspíš znáš. Co ale Adam Adler, Anna Bicanová, David Trulík nebo Tamara Bujnaková? Pojď se podívat, komu z českých a slovenských tváří se během poslední sezóny dařilo nejvíc a která jména stojí za to si zapamatovat!

ADAM ADLER

Elite Model Prague

Adam Adler patří mezi české newfaces, kterým se daří rozjet kariéru opravdu rychle. Už během červnové menswear sezony šel pro Dior a AMI Paris a teď v září a říjnu na to navázal dalšími silnými bookingy. Objevil se na přehlídkách Balenciaga, Jil Sander, Onitsuka Tiger a několik dalších. Patřil tak k těm nejvytíženějším modelům celé sezony.

Adam Adler pro Balenciaga, Jil Sander a Onitsuka Tiger
Adam Adler pro Balenciaga, Jil Sander a Onitsuka Tiger Zdroj: Balenciaga, Jil Sander, Onitsuka Tiger/propagační materiál

DAVID TRULÍK

We Men Models

David Trulík patří mezi nejzkušenější jména našeho výběru. Slovenský model má za sebou desítky přehlídek pro největší světové značky a během aktuální sezony přidal další výrazný booking – Tom Ford.

David Trulík Pro Tom Ford
David Trulík Pro Tom Ford Zdroj: Tom Ford/propagační materiál

ANNA BICANOVÁ

My Model Agency

Anna Bicanová se během poslední season znovu vrátila do Milána – na runway Dolce & Gabbana. K tomu přidala také kampaň k první kolekci Johna Galliana se Zarou, kterou fotil ikonický Steven Meisel.

Anna Bicanová pro John Galliano X Zara a Dolce Gabanna
Anna Bicanová pro John Galliano X Zara a Dolce Gabanna Zdroj: Dolce Gabanna, Zara/ propagační materiál

HUBERT MENŠÍK

Pure Model

Hubert Menšík je další začínající český model a zatím sbírá jen ty největší italské brandy. V červenci debutoval na Alta Moda pro Dolce & Gabbana a teď v září si připsal show pro Demnovu Gucci.

Hubert Menšík pro Gucci
Hubert Menšík pro Gucci Zdroj: Gucci/ propagační materiál

SÁRA ŽÁČKOVÁ

Fresh Face

V Česku máme taky jednoho z alienů od Ricka Owense. Sára Žáčková pro něj šla už několikrát, poprvé v roce 2023, kdy jeho show dokonce zavírala. A letos v Paříži se v jeho castingu objevila znovu.

Sara Žáčková pro Rick Owens
Sara Žáčková pro Rick Owens Zdroj: Rick Owens/propagační materiál

TAMARA BUJNAKOVÁ

Elite Model Prague

Dalším slovenským jménem v našem výběru je Tamara Bujnaková. Ta už má za sebou několik sezon na evropských fashion weecích. V minulosti byla součástí shows jako Valentino, Lanvin nebo Carven, letos přidala Ermanno Scervino, Francesco Murano nebo Christopher Esber.

Tamara Bujnaková pro Ermanno Scervino, Francesco Murano a Christopher Esber
Tamara Bujnaková pro Ermanno Scervino, Francesco Murano a Christopher Esber Zdroj: Ermanno Scervino, Francesco Murano, Christopher Esber/ propagační materiál

DEXTER FRANC

Elite Model Prague

Dexter Franc je další velmi fresh tvář českého modelingu. Po Chloé a Alexander McQueen na začátku roku přišel povedený záříjový London Fashion Week: Mulberry, Aaron Esh a Oscar Ouyang. Season pak Dexter zakončil v Paříži u Christophera Esbera.

Dexter Franc pro Mullberry a Christopher Esbe
Dexter Franc pro Mullberry a Christopher Esbe Zdroj: Mullberry, Christopher Esber/propagační materiál

DENISA KUBEŠOVÁ

Focus Model Management

Další, kdo měl nabitou season, byla Denisa Kubešová. Začala na show Diesel, následoval Onitsuka Tiger a přidala také Uma Wang nebo Polo Ralph Lauren.

Denisa Kubešová pro Onitsuka Tiger, Diesel a Uma Wang
Denisa Kubešová pro Onitsuka Tiger, Diesel a Uma Wang Zdroj: Onitsuka Tiger, Diesel, Uma Wang/propagační materiál

KAROLÍNA BISOVÁ

Pure Model

Karolína Bisová se i v poslední sezoně objevila na přehlídce Alberty Ferretti, pro kterou šla už potřetí. V Paříži pak přidala také show pro japonskou značku Yohji Yamamoto.

Karolina Bisová pro Yohji Yamamoto a Alberta Ferretti
Karolina Bisová pro Yohji Yamamoto a Alberta Ferretti Zdroj: Yohji Yamamoto, Alberta Ferretti/ propagační materiál

ANTONIE ŠTEFLOVÁ

Clique model

Další jméno, kterému se opakovaně daří na světových runwayích, je Antonie Šteflová. V minulosti byla například exclusive pro Pradu a prošla přehlídkami Dior, Rick Owens nebo Loewe. Tentokrát se objevila u dalšího výrazného japonského jména – Junya Watanabe.

Antonie Šteflová pro Junya Watanabe
Antonie Šteflová pro Junya Watanabe Zdroj: Junya Watanabe/ propagační materiál

EVA HERZIGOVÁ

A na závěr jméno, které představovat nemusíme. Topmodelka devadesátých let Eva Herzigová kariéru nekončí. Naopak. Během posledních sezon pravidelně patří do castingu největších značek a tentokrát se objevila na show Vogue World v Miláně a v Paříži šla pro Chloé i Givenchy.

Eva Herzigová pro Chloé a Givenchy
Eva Herzigová pro Chloé a Givenchy Zdroj: Givenchy Chloé /propagační materiál
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