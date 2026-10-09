Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří

Pořadatelé zrušili letošní ročník hudebního festivalu krátce před jeho uskutečněním. Nyní oznámili termín pro příští rok.
Festivaloví fanoušci a fanynky jsou naštvaní. Těšili se a pořadatelé se rozhodli tento ročník zrušit jen pár dní před jeho začátkem kvůli nedostatečnému prodeji vstupenek. Mnozí návštěvníci navíc stále čekají na vrácení peněz.
Festival se má vrátit za rok, a to 13. a 14. srpna v areálu Cosmo v Plasech u Plzně, kde se měl konat už letos. Pořadatelé však tímto oznámením návštěvníky a návštěvnice neuchlácholili. „To už se ani nedá normálně komentovat. Týpek to zrušil ani ne 24 hodin předem. To si jako fakt někdo myslí, že tam ty lidi příští rok pojedou znova a budou se modlit do poslední chvíle, jestli to teda tentokrát vyjde?“ napsal jeden z lidí pod oznámením na Facebooku. Další upozornili na nevyřešené refundace a pochybovali, že se festivalu podaří znovu přilákat dostatek návštěvníků.
Pořadatel plánuje menší festival
Hlavní pořadatel Radek Maliník potvrdil, že příští ročník bude skromnější a s levnějším line-upem. Zachovat chce hlavní pódium, breaking stage i freestyle corner. První interprety plánuje oznámit na konci roku, až budou vyřešeny požadované refundace, případně jejich zásadní část.
Vstupenky zakoupené na letošní ročník mají platit i příští rok, pokud si jejich majitelé nezažádali o vrácení peněz. Maliník se zároveň ohradil proti kritickým komentářům fanoušků. „Podpořte mě, nebo mě zatraťte. Vaše volba. Někteří chcete zpět peníze, někteří chcete, aby kemp pokračoval, a o to se přesně snažím a pracuju na tom,“ vzkázal jim.