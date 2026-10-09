Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet

Milostný příběh oblíbené matriarchy a jejího vikomta se dostane na obrazovky.
Svět Bridgertonových se rozrůstá. Už dříve jsme se dočkali spin-offu o královně Šarlotě (Queen Charlotte: A Bridgerton Story), který se stal velkým hitem. Stejným způsobem chce Netflix v rámci minisérie mapovat raný život mladé lady Violet, kterou v původním seriálu ztvárňuje Ruth Gemmell, a vyprávět příběh jejího vztahu s vikomtem Edmundem Bridgertonem, který se později stane jejím manželem a budou spolu mít osm dětí, které dobře známe z původního seriálu.
Scenáristicky se bude na seriálu podílet společně s Nicholasem Nardinim také Shonda Rhimes, která se věnovala Violet ve čtvrté řadě. Právě ona napsala nezapomenutelnou scénu, v níž Violet pronese větu: „Já jsem ten čaj, který právě pijete.“ Mezi výkonné producenty patří také režisér seriálu Bridgertonovi Tom Verica a Betsy Beers.
Současně se v Londýně natáčí i pátá řada Bridgertonových. Zaměří se na třetí Violetinu dceru, introvertní Francescu, kterou hraje Hannah Dodd, a její románek na druhý pokus s dědičkou Michaelou, již ztvárňuje Masali Baduza. Série navazuje na obrovský úspěch letošní čtvrté řady, která při premiéře obsadila první místo v globálním žebříčku anglicky mluvených seriálů a dostala se do první desítky v 92 zemích.
Pokud tě Bridgertonovi hodně baví, máme pro tebe skvělou zprávu, potvrzena je i šestá řada seriálu. Tohoto světa si tak na obrazovce užiješ opravdu dost.