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„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
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dnes 9. října 2026 v 12:28
Čas čtení 1:24
Ella Petrová

„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté

„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
Zdroj: TV Nova / propagační materiál
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V Love Islandu se to začíná čím dál tím víc komplikovat a zamotávat.

V nové epizodě populární reality show se vyjasnilo, jak je to s Denisovým podvodem ohledně toho, že má mít venku přítelkyni. „Je to samozřejmě jedna strana. Z mé strany se s tímto děvčetem setkáváme dva a půl týdne,“ obhájil se. Vanesa hned namítla, že si na jedné z fotek všimla data 5. dubna 2026, což časově s Denisovým tvrzením nesedí. Tuto informaci on však odmítl, přestože snímek hovořil jasně. Poté jen doplnil, že se znají delší dobu, ne však v romantickém slova smyslu. 

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Když se prý dozvěděl, že jde do Love Islandu, řekl jí o tom a upozornil ji na to, že nechce, aby se jejich vztah posunul někam dál. Zorka pak poznamenala, že se záhadným způsobem dostal k telefonu, přestože všem účastníkům je předtím, než odletí na ostrov, odebrán. Přes cizí mobil pak posílal své slečně videa a zprávy o tom, že nic, co uvidí v televizi, není reálné. Denis se ohradil, že nic takového sám neposílal a že ho natáčeli kolemjdoucí, čemuž se všichni vysmáli. Vyeskalovalo to tak, že byl z show vyhozen. To však nebylo jediné drama, které pořad tentokrát přinesl.

Bejvalí na obzoru

Do Love Islandu totiž zamířila Beata, která si chtěla vyjasnit rozchod s Pepem. Už svým příchodem zaujala, jelikož během challenge mu vrazila porci šlehačky do obličeje se slovy: „To máš za to, jak jsi to se mnou ukončil.“
 
„Absolutně nepobírám, co tady dělá. Proč je tady,“ nechápal Pepe a dodal, že si chvíli myslel, že to je celé jen sen. Beata pak holkám objasnila situaci, že mezi sebou měli vykomunikované, že to je mezi nimi nezávazné a od začátku věděla, že Pepe míří do Love Islandu. Naději na vztah s ním ale stále měla a jeho odmítnutí zcela nepochopila.
 

 
 
 
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Příspěvek sdílený Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)


Když se vyřešilo toto drama, přišlo ale další. Do vily totiž dorazil Demi, který si vybral na rande Vanesu, ale zároveň dříve chodil s Julií. Produkce tak Pepemu a Julii nadělila dárečky, které si nejspíš vůbec nepřáli. „Já chci odjet. Já tady nebudu. Děláte si pr*el,“ začala říkat vyřízená Julie. Jak se tahle story rozvine, teprve uvidíme.

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