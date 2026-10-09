„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté

V Love Islandu se to začíná čím dál tím víc komplikovat a zamotávat.
V nové epizodě populární reality show se vyjasnilo, jak je to s Denisovým podvodem ohledně toho, že má mít venku přítelkyni. „Je to samozřejmě jedna strana. Z mé strany se s tímto děvčetem setkáváme dva a půl týdne,“ obhájil se. Vanesa hned namítla, že si na jedné z fotek všimla data 5. dubna 2026, což časově s Denisovým tvrzením nesedí. Tuto informaci on však odmítl, přestože snímek hovořil jasně. Poté jen doplnil, že se znají delší dobu, ne však v romantickém slova smyslu.
Když se prý dozvěděl, že jde do Love Islandu, řekl jí o tom a upozornil ji na to, že nechce, aby se jejich vztah posunul někam dál. Zorka pak poznamenala, že se záhadným způsobem dostal k telefonu, přestože všem účastníkům je předtím, než odletí na ostrov, odebrán. Přes cizí mobil pak posílal své slečně videa a zprávy o tom, že nic, co uvidí v televizi, není reálné. Denis se ohradil, že nic takového sám neposílal a že ho natáčeli kolemjdoucí, čemuž se všichni vysmáli. Vyeskalovalo to tak, že byl z show vyhozen. To však nebylo jediné drama, které pořad tentokrát přinesl.
Bejvalí na obzoru
Do Love Islandu totiž zamířila Beata, která si chtěla vyjasnit rozchod s Pepem. Už svým příchodem zaujala, jelikož během challenge mu vrazila porci šlehačky do obličeje se slovy: „To máš za to, jak jsi to se mnou ukončil.“
„Absolutně nepobírám, co tady dělá. Proč je tady,“ nechápal Pepe a dodal, že si chvíli myslel, že to je celé jen sen. Beata pak holkám objasnila situaci, že mezi sebou měli vykomunikované, že to je mezi nimi nezávazné a od začátku věděla, že Pepe míří do Love Islandu. Naději na vztah s ním ale stále měla a jeho odmítnutí zcela nepochopila.
Když se vyřešilo toto drama, přišlo ale další. Do vily totiž dorazil Demi, který si vybral na rande Vanesu, ale zároveň dříve chodil s Julií. Produkce tak Pepemu a Julii nadělila dárečky, které si nejspíš vůbec nepřáli. „Já chci odjet. Já tady nebudu. Děláte si pr*el,“ začala říkat vyřízená Julie. Jak se tahle story rozvine, teprve uvidíme.