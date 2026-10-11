Feed Explore
Feed Explore Profil
Dnes si připomínáme Mezinárodní den dívek a holčiček. Vědel*a jsi, že...
1
1
0
dnes 11. října 2026 v 11:00
Čas čtení 0:00

Dnes si připomínáme Mezinárodní den dívek a holčiček. Vědel*a jsi, že...

mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
mezinárodní den dívek Zdroj: UNSPLASH/MAGNICIF
1 / 6
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Statistiky v galerii vycházejí z oficiálních dat Organizace spojených národů (OSN), která na 11. října Mezinárodní den dívek vyhlásila.

Doporučil bys článek ostatním?
1
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhledový obrázek: Unsplash/Magnicif
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZAJÍMAVOSTI FEMINISMUS
Doporučujeme
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
Sponzorovaný obsah
Pět změn ve skin care, které pleť potřebuje na podzim. Udrží ji glowy a hydratovanou
2. 10. 2026 8:30
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
Sponzorovaný obsah
Kristýna (25) je projektová manažerka: „Být nejmladší v místnosti je denní chleba, smazala jsem si mentální hranice“
29. 9. 2026 13:30
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
Refresher Club
Češka Natálie prodává nemovitosti v Dubaji. Pracuje pro realitku z pořadu Selling Sunset na Netflixu
před 3 dny
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
Sponzorovaný obsah
„Myslel jsem si, že banka je mega pomalej ústav plnej starších pánů,” říká David po roce s vedením České spořitelny
28. 9. 2026 13:30
Storky
Kylie Jenner se svlékla do plavek v nejžhavější letní kolekci
Kylian Mbappé představil vlastní sluneční brýle v collabu s Oakley
Brad Pitt se svou přítelkyní jsou Instagram official
Zendaya na premiérách Odyssey servíruje haute couture inspirovanou řeckou mytolo...
Bitvy šampionů i česká hvězda. OKTAGON 91 láká na strhující zápasy
Beats for Love 2026: Nad festivalem létal party balon s djkou
Sponzorovaný obsah
Xbox masivně propouští. Zbavuje se známých studií a skončí tisíce zaměstnanců
Konec jedné éry. Cristiano Ronaldo potvrdil, že MS 2026 je jeho poslední
Beats for Love úspěšně oslavil rekordní ročník. Fanouškům žehnal i papež
Divoké publikum a set v oblacích. Beats for Love slaví rekordní dny
SKIMS přichází s nejodvážnější kolekcí. Kim Kardashian vsadila na miniaturní prá...
Tohle jsou první dojmy kritiků z Enoly Holmes 3. Jak u nich pochodila Millie Bob...
New Balance představuje nový model 950 s Cooperem Flaggem
Backrooms se vrací do kin. S 15 minutami nových záběrů
Jedinečná šance pro fanoušky. OKTAGON tě nechá rozhodnout o hlavním zápase
Tom Hardy překvapil fanoušky. Vydává rapové album s legendami hip-hopu
KCD 2 teď koupíš za pár korun. Hra má i novou aktualizaci a slaví další milník
Oslík ze Shreka bude mít vlastní film. Kdy se ho dočkáš v kině?
Škoda odhalila své největší auto v historii. Kolik elektrický kolos Peaq stojí?
Yungbludův festival Bludfest vypukne v Hradci už za pár dnů. Co tě na něm čeká?
Lifestyle news
Václav Marhoul představuje nový film. V Hollywoodu točil drama ze stalinské éry
před 2 hodinami
Sportem ku zdraví? Třetina funkčních trik propadla v testu na škodlivé bisfenoly, nejhůř dopadlo Under Armour
dnes v 10:00
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
včera v 14:00
„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
včera v 12:00
Hip Hop Kemp hlásí návrat na rok 2027. Lidé se stejně bouří
před 2 dny
Bridgertonovi budou mít nový spin-off. Netflix připravuje seriál o mladé Violet
před 2 dny
„Já chci odjet. Já tady nebudu.“ Po falešném hráči přišli do Love Islandu nečekaní hosté
před 2 dny
Lana Del Rey, Bad Bunny nebo Burna Boy: Rockstar odhalil prvních šest rádiových stanic, nechybí country ani podcasty
před 2 dny
Do kin přichází hit z Varů Milovník, ne bojovník. Nahlíží do života Gen Z
před 2 dny
Zpravodajství
Volby Politika Policie Česko
Více
Zemřel herec a dabér Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Hlas propůjčil i Harrisonu Fordovi
před 53 minutami
Motoristé propadli, Piráti dál oslabují. Analytička STEM vysvětluje, co ukázaly volby
před hodinou
Policie prosí o pomoc. Muž v Plzni pobodal běžkyni, ujel na kole
před hodinou

Více z tématu Zajímavosti

Všechno
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
PR zpráva
Zvířecí seznamka bez swipování. Zoo hledají zvířatům protějšky po celé Evropě, aby zachovaly jejich druh
1. 10. 2026 15:30
Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
Podzimní tipy na knihy, od kterých se neodtrhneš: Tyhle příběhy tě pořádně vyděsí i zahřejí
6. 10. 2026 7:00
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
ŽEBŘÍČEK: V těchto 10 destinacích zažiješ tu nejšťastnější dovolenou. Všechny až na jednu jsou v Evropě
27. 9. 2026 7:59
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
Mexická národní garda má nejroztomilejší posilu. Osvojili si čivavu jménem Comando
2. 10. 2026 15:30
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
Sponzorovaný obsah
Jaká jsi osobnost podle své oblíbené kávy? Tohle o tobě řekne objednávka v kavárně
6. 10. 2026 16:30
Rok v tradici: Nový pořad Refresheru se Sarah Horákovou vyjde již tuto neděli.
Rok v tradici: Nový pořad Refresheru se Sarah Horákovou vyjde již tuto neděli.
1. 10. 2026 19:30
Více z tématu Sport Všechno
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Amber Heard zaběhla svůj první půlmaraton. Má čas jako elitní závodnice
před 4 dny
Zendaya v ulicích Prahy. V nové kampani si střihla bitku na Strahově
2. 10. 2026 11:00
1
Více z tématu Fashion Všechno
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 4 dny
Zendaya v ulicích Prahy. V nové kampani si střihla bitku na Strahově
2. 10. 2026 11:00
1
Oysho v Praze otevřelo nový flagship store. Najdeš tam outfity na pilates, jógu, běhání i turistiku
7. 10. 2026 12:30
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
Sponzorovaný obsah
10 otázek, které bys měl*a položit babičce a dědovi. Pomůžou ti pochopit jejich i tvůj vlastní svět
17. 8. 2026 11:30
Bisexualita není trend ani přestupní stanice. K jejímu mezinárodnímu dni bouráme nejčastější mýty
23. 9. 2026 16:00
Přehlížíš je i ty? Tohle je 8 red flags ve vztahu, které signalizují, že rozchod je na spadnutí
2. 8. 2026 18:23

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
Živě
Hudba
27. 5. 2026 13:30
Písničkami k ženskému empowermentu? „Není na škodu zatřást půdou pod nohama starým bílým mužům,“ říká zpěvačka kapely něco něco
27. 5. 2026 13:30
„Majonéza není žádný fine dining, ale pořádně přímočará deska.“ něco něco přichází se svým čtvrtým albem. O jeho vzniku, poselství i emancipaci promluvila zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová.
OFFSTAGE: Hledáme nejlepšího rappera podle Hugo Toxxxe. Kdo zvítězil?
OFFSTAGE: Hledáme nejlepšího rappera podle Hugo Toxxxe. Kdo zvítězil?
před 29 minutami
Dnes si připomínáme Mezinárodní den dívek a holčiček. Vědel*a jsi, že...
Dnes si připomínáme Mezinárodní den dívek a holčiček. Vědel*a jsi, že...
před 3 hodinami
Hahlushka vyrazila s Refresher mikrofonem na pařížský fashion week. Zjistila tam, jak se stát slavnou?
Hahlushka vyrazila s Refresher mikrofonem na pařížský fashion week. Zjistila tam, jak se stát slavnou?
včera v 19:00
Vypadlík z Love Islandu Tomáš nám na sebe prozradil pár pikošek. Kdo mu na vile nerozuměl a kdo se mu líbí z minulých řad?
Vypadlík z Love Islandu Tomáš nám na sebe prozradil pár pikošek. Kdo mu na vile nerozuměl a kdo se mu líbí z minulých řad?
včera v 17:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Porcelán nemusí zůstat ve vitríně u babičky. Monika Martykánová do něj převádí dnešní život
Porcelán nemusí zůstat ve vitríně u babičky. Monika Martykánová do něj převádí dnešní život
před 2 dny
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, co jí na showbyznysu vadí nejvíce a jak vznikají její songy
11. 9. 2026 18:30
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 4 dny
Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
Gucci, Dolce nebo Balenciaga. Kdo jsou Češi a Slováci, kteří chodí ty největší fashion shows
včera v 10:00
Kolik emisí má šálek kávy? Česká pražírna si nechala spočítat uhlíkovou stopu, většina vzniká v zemi původu
PR zpráva
Kolik emisí má šálek kávy? Česká pražírna si nechala spočítat uhlíkovou stopu, většina vzniká v zemi původu
2. 10. 2026 11:30
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
Největší podvodník v historii Love Islandu? Produkce divákům i srdíčkám odhalila jasné důkazy
před 4 dny
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
Vinted přichází s novými podmínkami. Upřesňujeme, jak je to s bany a hlášením finančáku
před 4 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejčtenější knihy roku 2026. Kterou z nich lidé doporučují nejčastěji?
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale možná překvapí
20. 9. 2026 17:00
1
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
Refresher Club
25letý Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje tisíce korun měsíčně: Nechci být v 60 letech odkázaný na práci
6. 10. 2026 10:00
2
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
Hygienický skandál na Hyroxu. Vítězka dokončila závod s výkaly na nohou, organizátoři mění pravidla
16. 9. 2026 10:14
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
OKTAGON 94: Karlos Vémola naprosto zbil německou hvězdu, před limitem zvítězil i David Kozma
26. 9. 2026 18:00
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
Produkce obvinila účastníka Love Islandu z podvodu. Vše měl dopředu promyšlené, nepřišel si pro lásku, ale jen pro výhru
7. 10. 2026 10:30