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„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
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dnes 10. října 2026 v 12:00
Čas čtení 1:13
redakcia

„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa

„Co s tím titulem budeš dělat?“ ptali se Adély na škole. Dnes pracuje na největší knižní akci světa
Zdroj: Česko-německý fond budoucnosti
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Adéla vyrůstala v Bonnu, na studia se ale vrátila do Prahy. Nakonec se jí v kariéře podařilo propojit Česko a Německo. Za tým Česko-německého fondu budoucnosti pracovala na očekávané české prezentaci na knižním veletrhu ve Frankfurtu.

„Co z tebe bude?“ poslouchala mladá žena, když nastoupila na německá a rakouská studia na Univerzitě Karlově. Žádný hloupý stereotyp o nezaměstnanosti s takovým vzděláním se ale nekonal.

Dnes pracuje v Česko-německém fondu budoucnosti. Právě ten je letos hlavním partnerem čestného hostování Česka (Czechia2026) na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Adéla vymýšlela koncept prezentace, řešila program, vybírala hoststvo z řad překladatelů a překladatelek nebo nakladatelů.

Proces Adéle připomínal ochotnické divadlo, ve kterém ve volném čase hraje. Vycvičil ji v práci se stresem, ale i sháněním scény a rekvizit. Využívá i princip Fake it till you make it. „Když se dostanu do situace, která je pro mě náročná, někdy si zkusím představit nějakou roli nebo charakter, který by ji zvládl levou zadní,“ vysvětluje. Pomohlo jí i její vyrůstání, s rodiči totiž žila nějaký čas v německém Bonnu.

Odtud pramenila její touha proměnit zkušenost ze života mezi dvěma zeměmi i v budoucím zaměstnání.

Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti Česko-německý fond budoucnosti
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Frankfurtský knižní veletrh

Proč je ale práce na zmíněné akci takovým úspěchem? Frankfurtský veletrh totiž není jen výstava. Jde o největší literární veletrh, který navštíví na 200 tisíc lidí. Domlouvají se tu překladová práva, vznikají spolupráce na filmové, seriálové či herní ztvárnění.

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Česko se v roce 2026 stalo čestným hostem veletrhu, jehož součástí je i český pavilon. Stánky se linou několika halami, ve kterých se v jednu chvíli setkávají, debatují a prezentují tisícovky lidí. Adéla atmosféru popisuje jako overwhelming.

Přesto podle ní ale nepůsobí chaoticky. „Já mám strašně špatnou orientaci," směje se. „Tohle je asi dobrý feedback pro pořadatele. Stánek jsme našli okamžitě, halu taky,“ míní.

Jako člověka z produkce ji baví sledovat, jak ostatní nakladatelé a instituce přemýšlejí nad svou prezentací. Některé stánky pojaly prezentaci velkolepě, jiné naopak skromněji, přesto ale podle mladé Češky mohou fungovat. „Je vidět, že nejde jenom o budget. I s relativně malým rozpočtem se dá něco vymyslet,“ shrnuje Adéla své dojmy.

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