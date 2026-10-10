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ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
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dnes 10. října 2026 v 14:00
Čas čtení 2:18
Ella Petrová

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejstylovějších čtvrtí světa. Dominují neotřelé lokality s komunitním duchem
Zdroj: A Different Side of Japan / volně k unit
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V jaké městské části na světě to nejvíc žije?

Čtvrti jsou v podstatě takové vesničky ve městě. Máš tam svou oblíbenou kavárnu, příjemný park nebo místo, kde se pořádají nejrůznější akce. Lidé se tam spojují a tvoří určitou komunitu. 

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Redaktoři webu TimeOut vyrazili do terénu a vybrali čtyřicet nejstylovějších čtvrtí po celém světě. Jedná se o rozmanité lokality, které toho dokáží hodně nabídnout, od uměleckých procházek a jednodenních festivalů až po výsadbu zeleně v ulicích a vytváření prostorů přívětivých pro chodce.
 
My se podíváme na top desítku. Schválně, jestli jsi nějakou ze čtvrtí navštívil*a.

10. Esquilino, Řím, Itálie

Esquilino se nachází na jednom z legendárních sedmi římských kopců. Jeho tepajícím srdcem je Piazza Vittorio, náměstí z devatenáctého, v jehož středu leží zahrada s moderním bistrem, živou hudbou, letním kinem a gastronomickými akcemi. Jedná se o jednu z nejvíce multikulturních čtvrtí hlavního města. Známá je také pro trhy, které se uskutečňují každý den.

Esquilino
Zdroj: Rome Vatican Card / volně k užití

9. Downtown, St. Catharines, Kanada

Díky svému kouzlu na nábřeží, místní umělecké scéně, vzkvétajícím vintage a hudebním obchodům a blízkosti některých z nejlepších niagarských farem a vinařství je Downtown St. Catharines jedním z nejúžasnějších městských úniků v Kanadě.

st. Catharines
Zdroj: Wikipedia / volně k užití

8. Koenji, Tokyo, Japonsko

Koenji autoři označili za nejrebelštější čtvrť japonské metropole. Místní obyvatelé již dlouho hlasitě vyjadřují svůj odpor k přestavbě, homogenizaci a dokonce i otevření Starbucksů v této oblasti. Jedná se o uměleckou, excentrickou a kouzelně ošuntělou městkou část.

Koenji
Zdroj: GaijinPot Travel / volně k užití

7. Chapinero Alto, Bogota, Kolumbie

Rezidenční sousedství, zasazené do všudypřítomného pozadí zalesněných hor a rozprostírající se na asi 16 kopcovitých blocích, má pohodovou vesnickou atmosférou, která nabízí pulzující kulinářskou a kreativní scénu. Současně se jedná o domov nejvíce mladých lidí a gay komunity v Bogotě. Je to progresivní a dynamická čtvrť.

Chapinero Alto
Zdroj: Skyscanner / volně k užití

6. Kitakagaya, Osaka, Japonsko

Japonsko tady máme hned dvakrát. Kitakagaya je dlouhodobě rušným centrem loďařského průmyslu. Díky stěnám pokrytým nástěnnými malbami, působivým sochám, skrytým graffiti či poklopům kanálů s ilustracemi, které dotvářejí pestrý ráz okolí, se tato oblast proměňuje v kreativní útočiště Osaky.

Kitakagaya
Zdroj: Art Tourism / volně k užití

5. Govanhill, Glasgow, Skotsko

Generace Z se stěhuje z barů a podniků s brunchem ve West Endu do nových módních podniků v Govanhill a dodává tomuto kdysi přehlíženému pískovcovému předměstí výstřednost a energii. Jen na Victoria Road stále najdeš irské hospody, pákistánské a indické restaurace a dokonce i transylvánský obchod.

govanhill
Zdroj: The Academy of Urbanism / volně k užití

4. Chinatown, Los Angeles, USA

Čínská čtvrť v LA se svými střechami ve stylu pagody, visícími lucernami a náměstími pro pěší vytváří rovnováhu mezi uctíváním své historie a neustálým přetvářením sebe sama pomocí křiklavých nových restaurací a míst s nočním životem.

chinatown Los Ángeles
Zdroj: Wikicommons Media / Whpq / volně k užití

3. Neos Kosmos, Athény, Řecko

Městská část, vklíněná mezi Akropoli a Athénskou riviéru, se v tichosti stala jednou z nejzajímavějších oblastí řecké metropole. Nyní přitahuje mladé kreativce a nezávislé podniky, její ulice přitom sdílejí rodiny, přistěhovalci, studenti, umělci i Athéňané, kteří tu žijí už dlouhá léta.

neos kosmos
Zdroj: Greece Is / volně k užití

2. L’Ocean District, Rabat, Maroko

Tamní promenáda lemovaná palmami s plážemi a sportovními hřišti je místem setkávání místních obyvatel. Tento plážový pás vede podél hranice L'Ocean, od Mediny po bývalý palác z osmnáctého století, nyní Four Seasons. Ve čtvrti najdeš nezávislé kavárny a kulturní centra, známá svou kreativní a přátelskou komunitou.

rabat
Zdroj: Wikimedia Commons / Pline / volně k užití

1. Jongno 3-ga, Soul, Jižní Korea

Absolutním vítězem se stala oblast Jongno 3-ga, v níž se daří nočnímu životu, o něž se starají tzv. pocha neboli pouliční stánky s občerstvením fungující do pozdních hodin. Dříve sloužily jen k rychlému občerstvení pracujících lidí, dnes však přitahují davy mladých místních obyvatel, které lákají příznivé ceny a neformální atmosféra. Toto sousedství si díky své uvolněné a nenucené povaze uchovává své kouzlo, zatímco se neustále přetváří pro novou generaci.

Jongno 3-ga
Zdroj: Wikimedia Commons / 서울연구원 / volně k užití
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Zdroj: timeout.com
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