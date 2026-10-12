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Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
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dnes 12. října 2026 v 7:00
Čas čtení 8:42
Radka Klučárová/refresher.sk

Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“

Klaudia v Ománu 50 dní bojovala o život kvůli závažné infekci srdce: „Dávali mi 50procentní šanci na přežití“
Zdroj: Archiv respondentky/se svolením
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Lékaři nejdřív mluvili o úpalu, Klaudia však postupně přestávala ovládat pravou stranu obličeje, nedokázala polykat a její stav se prudce zhoršoval. Až vyšetření srdce odhalilo, že její život ohrožuje bakterie.

„Když jsem přiletěla do Ománu, byla jsem úplně v pořádku, nic mi nebylo. O dva dny později jsem se však ráno probudila strašně unavená a vyčerpaná, jako bych celou noc nespala. Ten den jsme měli naplánovanou turistiku. Ještě jsme ani nebyli v horách a já začala pociťovat strašnou únavu. Najednou jsem dostala extrémní zimnici, měla jsem úplnou husí kůži a poléval mě studený pot. Přišlo to ze sekundy na sekundu. Předtím mi vůbec nic nebylo,“ popisuje 21letá Klaudia první příznaky.

Klaudia pracuje jako delegátka pro cestovní kancelář a dva roky působila v Ománu. Tentokrát však do Ománu odletěla pouze na několik dní, vzít si své věci a setkat se s přáteli. „Chvíli jsem cítila, že mi je teplo, pak zima, pak zase teplo. Potom se mi zatmělo před očima, až jsem viděla jen černo. Rozhodla jsem se, že pokračovat nebudu a na kamarády počkám. Sedla jsem si s tím, že za hodinku budou zpátky,“ vzpomíná Klaudia. Při návratu ji však kamarádi našli už v bezvědomí, úplně vyčerpanou.

 
 
 
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„Všechno se událo během dvou hodin a už mě odváželi do nemocnice. Nereagovala jsem totiž na okolí a museli mě nosit,“ říká Klaudia. V nemocnici si lékaři zpočátku mysleli, že jde o úpal, a po vyšetření ji poslali domů. Následující dva dny Klaudia prospala a pak se kolaps zopakoval. „Probudila jsem se sama od sebe, že jdu na toaletu. Postavila jsem se a zkolabovala,“ vzpomíná pro Refresher. V nemocnici jí tehdy zjistili velmi vysoké zánětlivé hodnoty. „Lékaři měli podezření na sepsi. Kdybych ještě chvíli zůstala doma, začaly by mi selhávat orgány,“ říká Klaudia.

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Doktoři zpočátku předpokládali, že jde o zánět v těle, ale vyšetření jednotlivých orgánů neukazovala na konkrétní zdroj infekce. Zároveň zjistili, že její krev napadla bakterie. Problémem bylo, že nedokázali určit, o jakou bakterii jde, ani odkud infekce pochází. Zatímco se lékaři snažili původce infekce identifikovat, Klaudiin stav vyžadoval hospitalizaci a intenzivní sledování. „Mysleli si, že mě nezachrání,“ říká Klaudia.

klaudie
Zdroj: Archiv respondentky/se svolením
V tomto článku si přečteš:
  • Proč si lékaři zpočátku mysleli, že jde o mrtvici.
  • Díky čemu se vyhnula náročné operaci srdce.
  • Jak vypadalo více než 50 dní v nemocnici pod dohledem krizového týmu.
  • Kde se Klaudia podle předpokladů mohla nakazit.
  • Jak se u Klaudie projevoval post-stroke syndrom a s čím se musí vyrovnat.

Nemohla pořádně ani mluvit

Její stav v nemocnici v Ománu se zhoršoval, postupně začala mít problém i s komunikací. „Zjistila jsem, že necítím polovinu tváře. Následně jsem si uvědomila, že mi ochabla celá pravá strana tváře. Nemohla jsem jíst ani pít a nedokázala jsem polknout ani vlastní sliny. Lékaři proto začali řešit, zda nejde o mrtvici,“ říká Klaudia.

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Jelikož však doktoři zároveň pracovali s podezřením na závažnou infekci, ke Klaudii museli přistupovat jako k infekční pacientce. „Bylo to jako za covidu – museli být v oblecích, takže bylo pro ně velmi náročné rychle se ke mně dostat,“ popisuje.

Převezli ji proto do jiné nemocnice, kde jí udělali magnetickou rezonanci mozku. Vyšetření však nepřineslo jednoznačné potvrzení mrtvice. „Ráno po tomto všem za mnou lékaři přišli s tím, že můj mozek nevypadá jako po mrtvici. Příznaky tam byly, ale nevypadalo to jako reálná mrtvice, že bych měla krvácení do mozku,“ říká.

Klaudia s konzultantkou v nemocnici
Zdroj: Archiv respondentky/se svolením

Lékaři na snímcích zároveň viděli oblasti mozku, které nebyly dostatečně prokrvené a měly nezvyklý vzhled. Případ proto začal řešit krizový tým odborníků. „Věděli, že ten případ bude velmi komplikovaný,“ říká Klaudia. Původce infekce se nakonec podařilo identifikovat až ve spojitosti s neurologickými komplikacemi.

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Do případu se následně zapojil i neurochirurg, který nechal vyšetření zopakovat. Lékaři podrobněji zkoumali změny na mozku a snažili se zjistit, co je způsobuje. Zpočátku se domnívali, že by se bakterie mohla nacházet přímo v mozku. Další vyšetření však tuto hypotézu nepotvrdila.

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Co se dozvíš po odemknutí?

  • Proč si lékaři zpočátku mysleli, že jde o mrtvici.
  • Díky čemu se vyhnula náročné operaci srdce.
  • Jak vypadalo více než 50 dní v nemocnici pod dohledem krizového týmu.
  • Kde se Klaudia podle předpokladů mohla nakazit.
  • Jak se u Klaudie projevoval post-stroke syndrom a s čím se musí vyrovnat.
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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Radka Klučárová/refresher.sk
Náhledový obrázek: Archiv respondentky/se svolením
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